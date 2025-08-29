ETV Bharat / bharat

भारत ने अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए आधिकारिक प्रस्ताव सौंपा

भारत ने अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए आधिकारिक बोली लंदन में पेश की, इसे समावेशी और सतत आयोजन बताया.

भारत ने अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए आधिकारिक प्रस्ताव सौंपा (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2025 at 11:59 PM IST

नई दिल्ली: भारत ने 2030 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games) की मेजबानी के लिए अहमदाबाद को संभावित मेज़बान शहर के रूप में प्रस्तावित करते हुए राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (Commonwealth Sport) को लंदन में अपना आधिकारिक बोली प्रस्ताव सौंपा. यह आयोजन राष्ट्रमंडल खेलों की शताब्दी संस्करण होगा, जिसे भारत ऐतिहासिक और वैश्विक खेल क्षण के रूप में देख रहा है.

इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गुजरात सरकार के खेल मंत्री हर्ष सांघवी ने किया, जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रमंडल खेल संघ (भारत) के प्रतिनिधि भी शामिल थे. यह बोली भारत की ओर से राष्ट्रमंडल खेलों को एक समावेशी, सतत और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित आयोजन के रूप में प्रस्तुत करती है.

भारतीय संस्कृति और एकता का संदेश
खेल मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि भारत की यह बोली केवल खेल आयोजन की बात नहीं करती, बल्कि यह "वसुधैव कुटुंबकम्" — संपूर्ण विश्व एक परिवार है — जैसे प्राचीन भारतीय दर्शन पर आधारित है. उन्होंने कहा कि "अतिथि देवो भवः" के सिद्धांत के अनुसार, भारत राष्ट्रमंडल देशों के सभी प्रतिनिधियों और खिलाड़ियों का स्वागत सम्मानपूर्वक करेगा.

डॉ. पी.टी. उषा की प्रतिक्रिया
भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉ. पी.टी. उषा ने इस मौके पर कहा, "यह बोली पूरे भारत की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है. अहमदाबाद में खेलों का आयोजन भारत की खेल क्षमताओं के साथ-साथ हमारी समावेशी और विविधतापूर्ण संस्कृति को भी प्रदर्शित करेगा."

अहमदाबाद: आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुगमता
बोली प्रस्ताव में अहमदाबाद को एक "कंम्पैक्ट और स्मार्ट खेल शहर" के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां:

  • अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम और खेल परिसर
  • तेज और सुगम शहरी परिवहन व्यवस्था
  • उच्च गुणवत्ता वाली आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं.

29 अगस्त का विशेष महत्व
बोली की प्रस्तुति भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त को की गई, जो हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है. इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अपने खेल विरासत को सम्मान देने और युवाओं के लिए प्रेरणा बनने के उद्देश्य से इस आयोजन को देख रहा है.

भारत का बढ़ता खेल कद
भारत ने इस बोली के माध्यम से स्पष्ट किया है कि वह अब केवल खेल आयोजनों में भाग लेने वाला देश नहीं, बल्कि उन्हें सफलता से आयोजित करने वाला वैश्विक शक्ति केंद्र बनने की ओर अग्रसर है. यदि यह बोली स्वीकृत होती है, तो 2030 का राष्ट्रमंडल खेल न केवल शताब्दी उत्सव बनेगा, बल्कि भारत की वैश्विक खेल नेतृत्व की दिशा में एक बड़ी छलांग होगी.

