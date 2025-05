ETV Bharat / bharat

हैदराबादः बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने अप्रैल 2025 में, चीन की यात्रा के दौरान, पूर्वोत्तर भारत को 'भूमि से घिरा हुआ' क्षेत्र बताया था और दावा किया था कि ढाका इस क्षेत्र का एकमात्र समुद्री प्रवेश द्वार है. भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव ने कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएमटीटीपी) परियोजना को सुर्खियों में ला दिया है. क्या है परियोजना? और क्यों महत्वपूर्ण है? से विस्तार से समझते हैं. कलादान परियोजना का उदय और इतिहासः भारत के लिए कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMMTTP) अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है. म्यांमार में कलादान नदी पर सित्तवे बंदरगाह के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ने की परियोजना है. कलादान नदी ब्रिटिश भारत के भीतरी इलाकों को बर्मा (अब म्यांमार) के बंदरगाहों से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग के रूप में काम करती थी. KALADAN PROJECT (PTI) इस जलमार्ग ने माल और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाया, जिससे यह औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य घटक बन गया. 1947 में भारत के विभाजन और 1948 में म्यांमार की स्वतंत्रता के बाद, कलादान नदी का रणनीतिक महत्व कम हो गया. मुख्य रूप से राष्ट्रीय सीमाओं के पुनर्गठन और शीत युद्ध के दौर में भू-राजनीतिक अलगाव के कारण. नव स्वतंत्र राष्ट्र भारत और म्यांमार को निर्माण और सीमा सुरक्षा सहित आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे इस ऐतिहासिक व्यापार मार्ग का पतन हुआ. कलादान परियोजना क्या है? कलादान परियोजना के दो घटक हैं. सड़क और अंतर्देशीय जलमार्ग. भारत के पूर्वोत्तर में मिजोरम को म्यांमार के रखाइन राज्य में सित्तवे बंदरगाह से जोड़ेगा. दोनों देशों के बीच सीमा पर ज़ोरिनपुई को म्यांमार के पलेतवा से लगभग 68 मील लंबी सड़क और कलादान नदी के माध्यम से पलेतवा से सित्तवे बंदरगाह तक 98 मील लंबे अंतर्देशीय जलमार्ग से जोड़ा जाएगा. कोलकाता से सित्तवे: दोनों बंदरगाहों के बीच 539 किलोमीटर का यह मार्ग बंगाल की खाड़ी के रास्ते जहाज से तय किया जाएगा.

