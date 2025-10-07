ETV Bharat / bharat

भारत ने 2024-25 में 1.20 लाख करोड़ रुपये मूल्य के सैन्य हार्डवेयर खरीदा: राजनाथ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है.

Rajnath military hardware
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 7, 2025 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत 2024-25 के अंत तक घरेलू स्रोतों से 120000 करोड़ रुपये मूल्य के सैन्य हार्डवेयर और हथियार खरीदा. रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है.

एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में सिंह ने कहा कि सरकार युद्ध क्षेत्र की बदलती गतिशीलता से पूरी तरह अवगत है. विशेष रूप से ड्रोन के उपयोग जैसे गैर-संपर्क युद्ध के महत्व से और इसके अनुसार तैयारी कर रही है. इस संदर्भ में उन्होंने विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के अपने रक्षा उद्योगों को बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया.

उन्होंने कहा, '2021-22 में घरेलू स्रोतों से हमारा पूंजी अधिग्रहण लगभग 74,000 करोड़ रुपये था, लेकिन 2024-25 के अंत तक घरेलू स्रोतों से पूंजी अधिग्रहण बढ़कर लगभग 1,20,000 करोड़ रुपये हो गया.' उन्होंने कहा, 'यह बदलाव केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि मानसिकता का भी है.'

रक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने देश में रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले 10 वर्षों में कई नीतिगत पहल की है. उन्होंने कहा कि इन पहलों के तहत अब सैन्य हार्डवेयर की खरीद में घरेलू सोर्सिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है.

उन्होंने कहा, 'भारत सरकार आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप से पूरी तरह वाकिफ है. आज का युद्ध पूरी तरह से तकनीक-उन्मुख हो गया है. हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका प्रदर्शन देखा है.' उन्होंने कहा, 'इसमें हमने पाया कि ड्रोन, ड्रोन रोधी युद्ध और वायु रक्षा प्रणालियों जैसे गैर-संपर्क युद्ध का महत्व काफी बढ़ गया है.'

सिंह ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के समग्र लक्ष्य को साकार करने के लिए रक्षा क्षेत्र के लक्ष्यों को भी सूचीबद्ध किया. उन्होंने कहा, 'पहला लक्ष्य यह है कि हमें महत्वपूर्ण रक्षा क्षमताओं में उच्च स्तर की आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी. दूसरा, हमें रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक बनना होगा.' उन्होंने कहा, 'तीसरा, भारत को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आगे ले जाने के लिए हमें कुछ नई विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में प्रगति हासिल करनी होगी.'

ये भी पढ़ें- नई तकनीक को अपनाएं और हमेशा तैयार रहें, भुज में सैनिकों से बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA SOURCED MILITARY HARDWARERAJNATH MILITARY HARDWAREरक्षा मंत्री राजनाथ सिंहसैन्य हार्डवेयर हथियार खरीदेगाINDIA MILITARY HARDWARE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शुरू हो गया चार्तुमास का आखिरी महीना, कार्तिक मास में करें तुलसी पूजा, मनोकामनाएं होंगी पूरी

4 से 6 महीनों में पेट्रोल वाहनों जितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत: नितिन गडकरी

बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 82 हजार के करीब, निफ्टी में भी उछाल

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टीम का किया ऐलान, 3 दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.