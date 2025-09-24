ETV Bharat / bharat

UNHRC में भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़, कहा- अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को खाली करे

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के राजनयिक क्षितिज त्यागी ( PTI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 24, 2025 at 11:20 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और इस्लामाबाद पर 'भारत के खिलाफ निराधार और भड़काऊ बयानों के साथ मंच का दुरुपयोग करने' का आरोप लगाया. साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों पर हवाई हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी. साथ ही पहलगाम, उरी और मुंबई हमले की भी याद दिलाई. मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के राजनयिक क्षितिज त्यागी क्षितिज त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान को हमारे क्षेत्र पर लालच करने के बजाय अवैध कब्जे वाले भारत के हिस्से को खाली कर देना चाहिए. उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान को जीवन रक्षक प्रणाली पर निर्भर अर्थव्यवस्था, सैन्य ताकत से दबाई गई राजनीति और उत्पीड़न से दागदार मानवाधिकार रिकॉर्ड को बचाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. शायद तब जब उन्हें आतंकवाद का निर्यात करने, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों को शरण देने और अपने ही लोगों पर बमबारी करने से फुर्सत मिले.'