भारत को इस स्थिति को अवसर के रूप में लेना चाहिए, H1B वीजा पर बोले IIT मद्रास के निदेशक

चेन्नई: आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटि ने कहा कि एच1बी वीजा (H1B Visa) शुल्क वृद्धि को चुनौती के रूप में लिया जाना चाहिए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच1बी वीजा शुल्क बढ़ाकर 1 लाख डॉलर (भारतीय मुद्रा में 88 लाख रुपये) करने का आदेश जारी किया है. इससे अमेरिका में काम करने जाने वाले भारतीयों समेत अन्य विदेशी पेशेवरों पर काफी असर पड़ेगा.

ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर आईआईटी मद्रास के निदेशक कामकोटि ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "एच1बी वीजा पर अपनी घोषणा में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने काम के लिए अमेरिका जाने वालों के लिए शुल्क बढ़ा दिया है. उन्होंने अभी तक छात्रों के लिए वीजा शुल्क के बारे में कुछ नहीं कहा है. हालांकि, यहां से पढ़ाई करने अमेरिका जाने वाले ज्यादातर छात्र वहां काम करने ही वाले हैं. अगर ऐसा है, तो एच1बी वीजा शुल्क में इस बढ़ोतरी का बड़ा असर होगा. छात्र पहले से ही अपनी पढ़ाई के लिए काफी पैसा खर्च कर रहे हैं. ऐसे में कई ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि वे काम पर जाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं. यह उनके लिए बड़ी चुनौती होगी."

उन्होंने कहा कि भारत को इस स्थिति को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए. अब समय आ गया है कि हम भारत का विकास करें. अपनी तकनीकों में सुधार करें. तभी हम अपने छात्रों को अत्यधिक दूरदर्शी बना सकते हैं. इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि अमेरिका में काम करने वाले कई भारतीय वापस आने के मूड में हैं. इसलिए, हमें उनके कौशल का उपयोग भारत की तकनीक को बेहतर बनाने में मिलकर काम करना चाहिए. हमें उनके लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने चाहिए.

कामकोटि ने कहा कि हमें भारतीय वस्तुएं पर अधिक टैरिफ और H1B वीजा शुल्क वृद्धि को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए. भारत के लिए अगले स्तर पर आगे बढ़ने का समय आ गया है. इसके लिए हमारे मानव संसाधन को मजबूत करना जरूरी है. हमें आयात के नियमों में सुधार करना होगा.