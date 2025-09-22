भारत को इस स्थिति को अवसर के रूप में लेना चाहिए, H1B वीजा पर बोले IIT मद्रास के निदेशक
एच1बी वीजा पर बात करते हुए आईआईटी मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि ने कहा कि भारत के लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है.
Published : September 22, 2025 at 8:04 PM IST
चेन्नई: आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटि ने कहा कि एच1बी वीजा (H1B Visa) शुल्क वृद्धि को चुनौती के रूप में लिया जाना चाहिए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच1बी वीजा शुल्क बढ़ाकर 1 लाख डॉलर (भारतीय मुद्रा में 88 लाख रुपये) करने का आदेश जारी किया है. इससे अमेरिका में काम करने जाने वाले भारतीयों समेत अन्य विदेशी पेशेवरों पर काफी असर पड़ेगा.
ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर आईआईटी मद्रास के निदेशक कामकोटि ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "एच1बी वीजा पर अपनी घोषणा में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने काम के लिए अमेरिका जाने वालों के लिए शुल्क बढ़ा दिया है. उन्होंने अभी तक छात्रों के लिए वीजा शुल्क के बारे में कुछ नहीं कहा है. हालांकि, यहां से पढ़ाई करने अमेरिका जाने वाले ज्यादातर छात्र वहां काम करने ही वाले हैं. अगर ऐसा है, तो एच1बी वीजा शुल्क में इस बढ़ोतरी का बड़ा असर होगा. छात्र पहले से ही अपनी पढ़ाई के लिए काफी पैसा खर्च कर रहे हैं. ऐसे में कई ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि वे काम पर जाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं. यह उनके लिए बड़ी चुनौती होगी."
उन्होंने कहा कि भारत को इस स्थिति को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए. अब समय आ गया है कि हम भारत का विकास करें. अपनी तकनीकों में सुधार करें. तभी हम अपने छात्रों को अत्यधिक दूरदर्शी बना सकते हैं. इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि अमेरिका में काम करने वाले कई भारतीय वापस आने के मूड में हैं. इसलिए, हमें उनके कौशल का उपयोग भारत की तकनीक को बेहतर बनाने में मिलकर काम करना चाहिए. हमें उनके लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने चाहिए.
कामकोटि ने कहा कि हमें भारतीय वस्तुएं पर अधिक टैरिफ और H1B वीजा शुल्क वृद्धि को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए. भारत के लिए अगले स्तर पर आगे बढ़ने का समय आ गया है. इसके लिए हमारे मानव संसाधन को मजबूत करना जरूरी है. हमें आयात के नियमों में सुधार करना होगा.
उन्होंने कहा कि अगर हम H1B वीजा के लिए भुगतान नहीं कर पाए, तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी. कई कंपनियां भारत आकर अपना कारोबार शुरू कर चुकी हैं. अमेरिका स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी भारत में कारखाने लगा रही हैं, इसलिए भारतीय बिना अमेरिका जाए भारत में ही उन कंपनियों में काम कर सकते हैं.
आईआईटी मद्रास के निदेशक कामकोटि ने कहा कि हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर-फिजिकल सिस्टम, मेडिकल टेक्नोलॉजी, मरीन इकोनॉमी, इंडस्ट्री 5.0, 6G जैसी तकनीकों पर शोध कर रहे हैं. अमेरिका को इन तकनीकों में काम करने वाले लोगों की जरूरत है. इसलिए, हम इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं और उन लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सकते हैं जो अमेरिका से भारत आना चाहते हैं."
