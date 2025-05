ETV Bharat / bharat

भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना का लड़ाकू विमान मार गिराया - INDIA SHOT PAKISTAN FIGHTER JET

सांकेतिक तस्वीर ( @MithilaWaala )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 8, 2025 at 10:58 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 12:12 AM IST 1 Min Read

नई दिल्ली: जम्मू से लेकर जैसलमेर तक, पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया. खबरों के अनुसार, भारतीय सुरक्षा बलों ने त्वरित और प्रभावी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया. साथ ही पाकिस्तानी वायु सेना का एक लड़ाकू विमान भी मार गिराया. इसके अलावा भारतीय रक्षा बलों ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों और कई ड्रोन को भी हवा में रोककर नष्ट कर दिया है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने कई सूत्रों के हवाले से बताया कि भारतीय वायु रक्षा बलों ने पठानकोट सेक्टर में एक पाकिस्तानी वायुसेना के जेट को मार गिराया है. हालांकि, अभी सरकार की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

नई दिल्ली: जम्मू से लेकर जैसलमेर तक, पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया. खबरों के अनुसार, भारतीय सुरक्षा बलों ने त्वरित और प्रभावी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया. साथ ही पाकिस्तानी वायु सेना का एक लड़ाकू विमान भी मार गिराया. इसके अलावा भारतीय रक्षा बलों ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों और कई ड्रोन को भी हवा में रोककर नष्ट कर दिया है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने कई सूत्रों के हवाले से बताया कि भारतीय वायु रक्षा बलों ने पठानकोट सेक्टर में एक पाकिस्तानी वायुसेना के जेट को मार गिराया है. हालांकि, अभी सरकार की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. गौरतलब है कि पाकिस्तान के पास F-16 और F-17 फाइटर जेट हैं. F-16 एक हल्का, सस्ता लेकिन बेहद ताकतवर फाइटर जेट है. इसकी सबसे खास बात है इसका फ्लाई-बाय-वायर सिस्टम, जिससे पायलट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल से विमान चलाता है. यह जेट 6 एअर-टू-एअर मिसाइलें ले जा सकता है और इसकी अधिकतम स्पीड मैक 2 है. इसकी सीट 30 डिग्री पर झुकी होती है, जो पायलट पर g-force का असर कम करती है. यह भी पढ़ें- भारत ने पाकिस्तान के हमले को किया नाकाम, आठ मिसाइलों को हवा में रोका, कई ड्रोन नष्ट किए

Last Updated : May 9, 2025 at 12:12 AM IST