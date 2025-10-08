NCRB Report : विदेशियों के भारत की धरती पर अपराध बढ़े, 21.2 फीसदी का इजाफा
एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों में 21.2% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.
Published : October 8, 2025 at 7:17 PM IST
नई दिल्ली: ऐसे समय में जब केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों को भारत में रह रहे सभी अवैध विदेशियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए कहा है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के मुताबिक भारत में 2022 की तुलना में 2023 में विदेशियों द्वारा किए गए अपराधों में 21.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.
एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में विदेशियों द्वारा अपराध के कुल 2,546 मामले दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2022 में यह संख्या 2,100 थी. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और महाराष्ट्र शीर्ष तीन राज्य हैं जहां विदेशियों द्वारा किए गए अधिकतम अपराध दर्ज किए गए.
गौरतलब है कि हाल ही में भारत भर में, विशेषकर महाराष्ट्र, त्रिपुरा, हरियाणा और दिल्ली में, कई विदेश विरोधी अभियान चलाए गए, जिनमें सैकड़ों अवैध विदेशियों का पता चला, जिनमें से अधिकांश बांग्लादेश से थे.
एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में पश्चिम बंगाल में विदेशियों द्वारा 1021 अपराध किए गए, त्रिपुरा में 285 और महाराष्ट्र में 276 अपराध हुए. दिल्ली में भी 2023 में विदेशियों द्वारा किए गए 130 अपराध दर्ज किए गए.
आंकड़ों में आगे कहा गया है कि कर्नाटक में विदेशियों द्वारा 119 अपराध किए गए हैं, इसके बाद तमिलनाडु में 112 अपराध, हिमाचल प्रदेश में 83, हरियाणा में 73, बिहार और गोवा में 61-61 अपराध मामले और उत्तर प्रदेश में विदेशियों द्वारा अपराध के 60 मामले किए गए हैं.
अपराध शीर्षवार मामलों से पता चला कि पंजीकृत मामलों में से 48.5 प्रतिशत मामले विदेशी अधिनियम और विदेशियों के पंजीकरण अधिनियम (1,234 मामले) के अंतर्गत थे, इसके बाद पासपोर्ट अधिनियम (451 मामले) के अंतर्गत 17.7 प्रतिशत मामले थे.
धोखाधड़ी, जालसाजी, चोरी, मानव तस्करी, हत्या आदि कुछ प्रमुख अपराध हैं जिनमें विदेशी लोग संलिप्त पाए गए. एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, पुलिस के पास जांच के लिए कुल 4140 मामले हैं जिनमें विदेशी शामिल हैं.
एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, देश भर में अपराधों में शामिल अधिकांश विदेशी आरोपी बांग्लादेश (3214) से हैं, इसके बाद नेपाल (356) और म्यांमार (275) का स्थान है. नाइजीरिया, अन्य अफ्रीकी देशों, अमेरिका, रूस, ईरान, श्रीलंका के लोग भी भारत में अपराधों में शामिल हैं.
गृह मंत्रालय ने पिछले महीने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 16,000 विदेशी नागरिकों की पहचान करने को कहा था, जिनमें से अधिकतर अफ्रीकी देशों से हैं, जो देश में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रह रहे हैं और मादक पदार्थों की तस्करी सहित अन्य अपराधों में संलिप्त हो सकते हैं.
तदनुसार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र भेजा है, जिसमें उनसे ऐसे लोगों का पता लगाने और संशोधित विदेशी अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है, जो भारत में विदेशियों के आव्रजन, प्रवेश और प्रवास को नियंत्रित करता है.
एनसीबी की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुल 660 विदेशियों को मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया.
इनमें से 203 नेपाल से, 106 नाइजीरिया से, 25 म्यांमार से, 18 बांग्लादेश से, 14 आइवरी कोस्ट से और 13 घाना से थे.
गृह मंत्रालय ने इससे पहले संसद में स्वीकार किया था कि देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोग असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं.
ईटीवी भारत से बात करते हुए, प्रसिद्ध सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) बीके खन्ना ने कहा कि कई मौकों पर भारत में निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी नागरिक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं.
खन्ना ने कहा, "हमने देखा है कि कैसे बांग्लादेशी नागरिक देश भर के विभिन्न राज्यों में अपराधों और असामाजिक गतिविधियों में शामिल पाए गए. अगर हम मणिपुर हिंसा पर गौर करें, तो पता चलता है कि म्यांमार से आने वाले विदेशी नागरिक भी हिंसक गतिविधियों में शामिल थे."
खन्ना के अनुसार, केंद्र सरकार को अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए.
ये भी पढ़ें- 2023 में पुलिस हिरासत से 833 लोग फरार हुए, NCRB की रिपोर्ट में ये तीन राज्य टॉप पर