ETV Bharat / bharat

NCRB Report : विदेशियों के भारत की धरती पर अपराध बढ़े, 21.2 फीसदी का इजाफा

नई दिल्ली: ऐसे समय में जब केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों को भारत में रह रहे सभी अवैध विदेशियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए कहा है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के मुताबिक भारत में 2022 की तुलना में 2023 में विदेशियों द्वारा किए गए अपराधों में 21.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में विदेशियों द्वारा अपराध के कुल 2,546 मामले दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2022 में यह संख्या 2,100 थी. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और महाराष्ट्र शीर्ष तीन राज्य हैं जहां विदेशियों द्वारा किए गए अधिकतम अपराध दर्ज किए गए.

गौरतलब है कि हाल ही में भारत भर में, विशेषकर महाराष्ट्र, त्रिपुरा, हरियाणा और दिल्ली में, कई विदेश विरोधी अभियान चलाए गए, जिनमें सैकड़ों अवैध विदेशियों का पता चला, जिनमें से अधिकांश बांग्लादेश से थे.

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में पश्चिम बंगाल में विदेशियों द्वारा 1021 अपराध किए गए, त्रिपुरा में 285 और महाराष्ट्र में 276 अपराध हुए. दिल्ली में भी 2023 में विदेशियों द्वारा किए गए 130 अपराध दर्ज किए गए.

आंकड़ों में आगे कहा गया है कि कर्नाटक में विदेशियों द्वारा 119 अपराध किए गए हैं, इसके बाद तमिलनाडु में 112 अपराध, हिमाचल प्रदेश में 83, हरियाणा में 73, बिहार और गोवा में 61-61 अपराध मामले और उत्तर प्रदेश में विदेशियों द्वारा अपराध के 60 मामले किए गए हैं.

अपराध शीर्षवार मामलों से पता चला कि पंजीकृत मामलों में से 48.5 प्रतिशत मामले विदेशी अधिनियम और विदेशियों के पंजीकरण अधिनियम (1,234 मामले) के अंतर्गत थे, इसके बाद पासपोर्ट अधिनियम (451 मामले) के अंतर्गत 17.7 प्रतिशत मामले थे.

धोखाधड़ी, जालसाजी, चोरी, मानव तस्करी, हत्या आदि कुछ प्रमुख अपराध हैं जिनमें विदेशी लोग संलिप्त पाए गए. एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, पुलिस के पास जांच के लिए कुल 4140 मामले हैं जिनमें विदेशी शामिल हैं.

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, देश भर में अपराधों में शामिल अधिकांश विदेशी आरोपी बांग्लादेश (3214) से हैं, इसके बाद नेपाल (356) और म्यांमार (275) का स्थान है. नाइजीरिया, अन्य अफ्रीकी देशों, अमेरिका, रूस, ईरान, श्रीलंका के लोग भी भारत में अपराधों में शामिल हैं.

गृह मंत्रालय ने पिछले महीने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 16,000 विदेशी नागरिकों की पहचान करने को कहा था, जिनमें से अधिकतर अफ्रीकी देशों से हैं, जो देश में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रह रहे हैं और मादक पदार्थों की तस्करी सहित अन्य अपराधों में संलिप्त हो सकते हैं.