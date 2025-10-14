चीन के विशाल बांध के खतरे से निपटने के लिए भारत मास्टर प्लान के साथ तैयार
चीन के विशाल बांध के खतरे का मुकाबला करने के लिए सीमा पर भारत विशाल बांध बनाने की योजना बना रहा है.
नई दिल्ली: भारत के पूर्वोत्तर में जलविद्युत की क्षमता का दोहन करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने पूर्वोत्तर के 12 उप-घाटियों में 208 बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं से 64945.2 मेगावाट से अधिक जलविद्युत निकालने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है. इस मास्टर प्लान का उद्देश्य यारलुंग जंग्बो (ब्रह्मपुत्र) पर चीन की विशाल बाँध परियोजना का मुकाबला करना भी है.
दरअसल, ब्रह्मपुत्र की सीमा पारीय प्रकृति और चीन से निकटता, जल प्रबंधन और बुनियादी ढाँचे की योजना को भारत के लिए एक रणनीतिक चिंता का विषय बनाती है. सीईए का मास्टर प्लान यारलुंग जंग्बो पर एक विशाल बाँध बनाने की चीन की कोशिशों के लिए भी एक दीवार की तरह खड़ा है, क्योंकि भारत को डर है कि चीनी बाँध से भारत में शुष्क मौसम में पानी का प्रवाह 85 प्रतिशत तक कम हो सकता है. यह पहल भारत में अधिक बिजली की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी.
मास्टर प्लान के अनुसार ट्रांसमिशन सिस्टम का चरणबद्ध कार्य 2035 तक और 2035 से आगे दो समय-सीमाओं में किया गया है. इसके अनुसार जल विद्युत के संभावित दोहन के लिए 2035 और 2035 से आगे की समय-सीमा में सिस्टम अध्ययन किए गए. आवश्यक नई पारेषण प्रणाली और मौजूदा सबस्टेशनों के विस्तार पर कुल अनुमानित व्यय लगभग 6,42,944 करोड़ रुपये होगा. इसमें से 2035 तक 191009 रुपये और 2035 के बाद 451935 रुपये का निवेश किया जाएगा. 64945.2 मेगावाट जल विद्युत में 4807 मेगावाट मौजूदा और 2000 मेगावाट निर्माणाधीन क्षमता शामिल है.
मास्टर प्लान ब्रह्मपुत्र बेसिन में जलविद्युत परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को बिजली निकासी के संबंध में स्पष्टता प्रदान करेगा. कुल 12 उप-बेसिनों में से दिबांग (8801 मेगावाट), सियांग (18666 मेगावाट), लोहित (6841.5 मेगावाट), सुबनसिरी (12290 मेगावाट), कामेंग (3258 मेगावाट), तीस्ता (6804 मेगावाट) और बराक (4627.2 मेगावाट) को प्रमुख उप-बेसिन माना जाता है.
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि ब्रह्मपुत्र बेसिन में विशाल जलविद्युत क्षमता की उपलब्धता को देखते हुए इस अनुमानित क्षमता से बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली पर एक व्यापक योजना की आवश्यकता थी. अधिकारी ने कहा, 'इसलिए ब्रह्मपुत्र बेसिन में जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली की निकासी के लिए यह पारेषण प्रणाली मास्टर प्लान तैयार किया गया है.'
भारत में विद्युत परिदृश्य
सीईए के अनुसार भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन की प्रचुर संभावनाएँ हैं. सीईए ने कहा, 'भारत सरकार इस क्षमता का दोहन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. 31 मार्च, 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से स्थापित क्षमता 172.37 गीगावाट थी. कुल नवीकरणीय स्थापित क्षमता में 50 गीगावाट पवन ऊर्जा, 105.65 गीगावाट सौर ऊर्जा, 11.58 गीगावाट जैव-ऊर्जा एवं अपशिष्ट ऊर्जा और 5.1 गीगावाट लघु जलविद्युत संयंत्र शामिल हैं.'
पूर्वोत्तर में विद्युत परिदृश्य
पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों को कवर करता है. वर्ष 2036-37 तक पूर्वोत्तर राज्यों की अधिकतम विद्युत मांग (मेगावाट में) 9 गीगावाट होने की उम्मीद है. 31 मार्च 2025 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 5516 मेगावाट थी. अधिकांश उत्पादन जलविद्युत और गैस संयंत्रों से होता है.
ब्रह्मपुत्र बेसिन
ब्रह्मपुत्र बेसिन 580,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है. इसका विस्तार चीन (50.5 प्रतिशत), भारत (33.6 प्रतिशत), बांग्लादेश (8.1 प्रतिशत) और भूटान (7.8 प्रतिशत) में है. हालाँकि मुख्य नदी भूटान से होकर नहीं बहती, फिर भी भूटान का 96 प्रतिशत क्षेत्र इसी बेसिन के अंतर्गत आता है.
भारत में इसका जलग्रहण क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम राज्यों में फैला है. ये 1,94,413 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 5.9 प्रतिशत है. असम और मेघालय में स्थित इस बेसिन का अधिकांश भाग पहाड़ियों, जंगलों और लगभग 80 किलोमीटर चौड़ी ब्रह्मपुत्र घाटी से घिरा है.
ब्रह्मपुत्र बेसिन में 23 छोटे जलविद्युत संयंत्र (25 मेगावाट से कम) हैं जिनकी कुल क्षमता 439.5 मेगावाट है. इन छोटे जलविद्युत संयंत्रों को अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली से जोड़ा जाएगा. पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) की कम से कम 11,130 मेगावाट जलविद्युत क्षमता की भी परिकल्पना की गई है. इसमें से वर्ष 2035 तक 3,720 मेगावाट क्षमता प्राप्त होने का अनुमान है.
ईटीवी भारत से बात करते हुए प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता अतुल सती ने कहा कि केंद्र सरकार के लिए बड़े बांधों के निर्माण के निचले इलाकों पर पड़ने वाले प्रभावों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. सती ने कहा, 'चूँकि बांध किसी भी बड़ी बिजली परियोजना के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है, इसलिए यह मानव जीवन और पारिस्थितिकी को भी खतरे में डाल सकता है. इसलिए, जब सरकार बड़े बांध बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही है, तो तटवर्ती क्षेत्रों का ध्यान रखना भी सरकार का परम कर्तव्य है.'
दरअसल, अरुणाचल प्रदेश के कई आदिवासी संगठनों, खासकर सियांग स्वदेशी किसान संघ (एसआईएफएफ) ने सियांग नदी पर बनने वाले 11,300 मेगावाट के सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी) के विशाल बांध के खिलाफ पहले ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. बांध के विरोध का नेतृत्व करते हुए, एसआईएफएफ ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित बांध 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित कर सकता है. इनमें से ज्यादातर आदि और अन्य आदिवासी जनजातियाँ हैं. साथ ही 27 गाँव जलमग्न हो सकते हैं, जिससे उनके पैतृक घर और जमीन के अधिकार छिन जाएँगे.