चीन के विशाल बांध के खतरे से निपटने के लिए भारत मास्टर प्लान के साथ तैयार

गौतम देबरॉय नई दिल्ली: भारत के पूर्वोत्तर में जलविद्युत की क्षमता का दोहन करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने पूर्वोत्तर के 12 उप-घाटियों में 208 बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं से 64945.2 मेगावाट से अधिक जलविद्युत निकालने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है. इस मास्टर प्लान का उद्देश्य यारलुंग जंग्बो (ब्रह्मपुत्र) पर चीन की विशाल बाँध परियोजना का मुकाबला करना भी है. दरअसल, ब्रह्मपुत्र की सीमा पारीय प्रकृति और चीन से निकटता, जल प्रबंधन और बुनियादी ढाँचे की योजना को भारत के लिए एक रणनीतिक चिंता का विषय बनाती है. सीईए का मास्टर प्लान यारलुंग जंग्बो पर एक विशाल बाँध बनाने की चीन की कोशिशों के लिए भी एक दीवार की तरह खड़ा है, क्योंकि भारत को डर है कि चीनी बाँध से भारत में शुष्क मौसम में पानी का प्रवाह 85 प्रतिशत तक कम हो सकता है. यह पहल भारत में अधिक बिजली की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी. मास्टर प्लान के अनुसार ट्रांसमिशन सिस्टम का चरणबद्ध कार्य 2035 तक और 2035 से आगे दो समय-सीमाओं में किया गया है. इसके अनुसार जल विद्युत के संभावित दोहन के लिए 2035 और 2035 से आगे की समय-सीमा में सिस्टम अध्ययन किए गए. आवश्यक नई पारेषण प्रणाली और मौजूदा सबस्टेशनों के विस्तार पर कुल अनुमानित व्यय लगभग 6,42,944 करोड़ रुपये होगा. इसमें से 2035 तक 191009 रुपये और 2035 के बाद 451935 रुपये का निवेश किया जाएगा. 64945.2 मेगावाट जल विद्युत में 4807 मेगावाट मौजूदा और 2000 मेगावाट निर्माणाधीन क्षमता शामिल है. मास्टर प्लान ब्रह्मपुत्र बेसिन में जलविद्युत परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को बिजली निकासी के संबंध में स्पष्टता प्रदान करेगा. कुल 12 उप-बेसिनों में से दिबांग (8801 मेगावाट), सियांग (18666 मेगावाट), लोहित (6841.5 मेगावाट), सुबनसिरी (12290 मेगावाट), कामेंग (3258 मेगावाट), तीस्ता (6804 मेगावाट) और बराक (4627.2 मेगावाट) को प्रमुख उप-बेसिन माना जाता है. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर में 12 उप-बेसिनों में 208 बड़ी पनबिजली परियोजनाओं से 64945.2 मेगावाट जलविद्युत की निकासी के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है. इनमें से दिबांग (8801 मेगावाट), सियांग (18666 मेगावाट), लोहित, सुबनसिरी (12290 मेगावाट), कामेंग, तीस्ता और बराक को प्रमुख उप-बेसिन माना जाता है. यह रणनीति भारत की इस चिंता के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो जाती है कि यारलुंग जांगबो पर चीन का बांध बनने से भारत में शुष्क मौसम में जल प्रवाह 85 प्रतिशत तक कम हो सकता है. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि ब्रह्मपुत्र बेसिन में विशाल जलविद्युत क्षमता की उपलब्धता को देखते हुए इस अनुमानित क्षमता से बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली पर एक व्यापक योजना की आवश्यकता थी. अधिकारी ने कहा, 'इसलिए ब्रह्मपुत्र बेसिन में जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली की निकासी के लिए यह पारेषण प्रणाली मास्टर प्लान तैयार किया गया है.'