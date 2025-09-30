ETV Bharat / bharat

चीन के विशालकाय बांध का भारत इस तरह देगा जवाब, तैयारी शुरू, स्थानीय लोगों ने भी दी प्रतिक्रिया

चीन के जल-भय का मुकाबला करने के लिए भारत एक विशाल बांध बनाने की योजना बना रहा है. ( AFP )

September 30, 2025

नई दिल्ली : ब्रह्मपुत्र नदी पर विशालकाल बांध बनाने वाले चीन को भारत तगड़ा जवाब देगा. भारत ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. भारत ने बांध के बदले बांध बनाने का निर्णय लिया है. यदि यह बांध पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो यह भारत का सबसे बड़ा बांध होगा. भारत का कहना है कि प्रस्तावित नया ढांचा पानी का भंडारण करके एक साथ कई समस्याओं को सुलझा सकता है. प्रस्तावित ब्लूप्रिंट से पता चलता है कि बांध की ऊंचाई 280 मीटर तक हो सकती है. यह परियोजना ऐसे समय में सामने आई है जब चीन रीव के ऊपर, भारत में सियांग और तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के नाम से जानी जाने वाली नदी पर 167 अरब डॉलर की याक्सिया परियोजना को आगे बढ़ा रहा है. चीन की योजना में 5 जलविद्युत स्टेशन शामिल हैं, जो उसके विशाल थ्री गॉर्जेस बांध, जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजलीघर है, से तीन गुना ज़्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं, हालांकि अन्य विवरण अभी बहुत कम हैं. भारत ने चीन के इस बांध निर्माण कार्य का कड़ा विरोध किया है. हालांकि, भारत का कहना है कि नदी के निचले हिस्से पर कोई "नकारात्मक प्रभाव" नहीं पड़ेगा. बीजिंग के विदेश मंत्रालय ने एएफपी को बताया, "चीन का कभी भी नदियों पर सीमा पार जलविद्युत परियोजनाओं का इस्तेमाल निचले देशों के हितों को नुकसान पहुंचाने या उन्हें मजबूर करने का कोई इरादा नहीं रहा है और न ही कभी रहेगा." चीनी मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि यह परियोजना एक विशाल बांध से कहीं ज़्यादा जटिल हो सकती है, और इसमें सुरंगों के जरिए पानी मोड़ना शामिल हो सकता है. अरूणाचल प्रदेश के रीव गांव के आसपास का इलाका मेगा-बांध के लिए चुना गया है. आसपास के रहने वाले लोगों को थोड़ी चिंता जरूर है. उन्हें अपने आवास और जीवनयापन को लेकर चिंता है. 69 वर्षीय बुजुर्ग जमोह ने एएफपी को बताया, "अगर नदी पर बांध बना दिया गया, तो हमारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा." उन्होंने कहा, "सियांग से ही हमें अपनी पहचान और संस्कृति मिलती है." नई दिल्ली और बीजिंग के बीच तनाव कम होने के बावजूद, दोनों सबसे अधिक आबादी वाले देशों के बीच सीमा विवाद के कई क्षेत्र हैं, जहां हजारों सैनिक तैनात हैं, और भारत ने अपनी चिंताओं को छुपाया नहीं है. यह नदी विशाल ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, और भारतीय अधिकारियों को डर है कि चीन इस बांध का इस्तेमाल नियंत्रण नल के रूप में कर सकता है. घातक सूखा पैदा करने या नीचे की ओर एक "जल बम" छोड़ने के लिए. चीन ने इसे खारिज करते हुए कहा कि "याक्सिया जलविद्युत परियोजना को 'जल बम' बताने का प्रचार सही नहीं है."

चीन के जल-भय का मुकाबला करने के लिए भारत एक विशाल बांध बनाने की योजना बना रहा है. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि चीन के बांध के खिलाफ सुरक्षात्मक कार्रवाई "राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता" है, और वे भारत के बांध को पानी को नियंत्रित करने के लिए एक सुरक्षा वाल्व के रूप में देखते हैं. सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में हिमालयी पारिस्थितिकी विशेषज्ञ महाराज के. पंडित ने कहा, "चीन की आक्रामक जल संसाधन विकास नीति, नीचे की ओर स्थित तटीय देशों के लिए इसे नजरअंदाज करने की बहुत कम गुंजाइश छोड़ती है." भारत का यह बांध 11,200-11,600 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन कर सकता है, जिससे यह देश का सबसे शक्तिशाली बांध बन जाएगा और कोयले पर निर्भर बिजली ग्रिड से उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा. लेकिन बिजली उत्पादन प्राथमिकता नहीं है, यह बात राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी) के एक वरिष्ठ इंजीनियर ने स्वीकार किया बांध के विकास के लिए अनुबंधित संघीय एजेंसी काम करेगी. "यह जल सुरक्षा और बाढ़ नियंत्रण के लिए है. अगर चीन अपने बांध को हथियार बनाकर पानी के बम की तरह इस्तेमाल करना चाहता है." इंजीनियर ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, क्योंकि उन्हें पत्रकारों से बात करने का अधिकार नहीं था. "कम वर्षा वाले मौसम में, जलाशय पूरी क्षमता से भर जाएगा, ताकि अगर पानी को ऊपर की ओर मोड़ा जाए तो यह और पानी भर सके," अधिकारी ने कहा, "यही गणना है." बारिश में, पानी बांध की दीवार के केवल दो-तिहाई हिस्से तक ही पहुंच पाएगा, इसलिए अगर चीन अचानक पानी छोड़ता है, तो भी इसमें पानी सोखने की क्षमता है. बीजिंग में भारत के पूर्व राजदूत अशोक के. कंठ ने चीन की बांध परियोजना को "लापरवाह" बताया और कहा कि भारत का बांध, बिजली उत्पादन के साथ-साथ, "पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने" के संभावित प्रयासों के खिलाफ एक "रक्षात्मक उपाय" होगा. भारत का बांध 9.2 अरब घन मीटर का एक विशाल भंडारण जलाशय बनाएगा, लेकिन बाढ़ का सटीक क्षेत्र बांध के अंतिम स्थान पर निर्भर करता है. हालांकि, स्थानीय निवासियों का मानना ​​है कि यह बांध दर्जनों गांवों को डुबो देगा. उनका मानना है, "अगर विशाल बांध बनाया जाता है, तो हमारा समुदाय दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा." यिंगकिओंग के लिकेंग लिबांग ने ऐसा कहा. यिंगकिओंग एक ऐसा शहर है, जिसके बारे में अधिकारियों का भी कहना है कि यह पूरी तरह से पानी में डूब सकता है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी में सीमा पार जल प्रशासन विशेषज्ञ अनामिका बरुआ ने कहा कि भूकंप-प्रवण अरुणाचल प्रदेश में बड़े बांध बनाना भी जोखिम भरा है. लेकिन भारत के विशाल बांधों के निर्माण अभियान से पता चलता है कि वह इस परियोजना से पीछे नहीं हटेगा.

