चीन सीमा के करीब 300 अरब रुपये लागत से रेल लाइन बनाने की योजना बना रहा है भारत: रिपोर्ट
सीमा पर टकराव के पांच साल बाद भारत और चीन के बीच हाल ही में संबंधों में सुधार हुआ है.
Published : September 12, 2025 at 4:11 PM IST
नई दिल्ली: भारत अपनी पूर्वोत्तर सीमा को मजबूत करने के लिए रेलवे का बुनियादी ढांचा बढ़ाकर वहां पहुंच बढ़ाने, रसद पहुंचाने में तेजी लाने और पड़ोसी चीन के साथ मधुर होते संबंधों के फिर से बिगड़ने की स्थिति में सैन्य तैयारी सुनिश्चित करने की योजना बना रहा है.
मामले से परिचित लोगों के अनुसार स्वीकृत योजना में चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान की सीमा से लगे दूरदराज के इलाकों को जोड़ने के लिए पुलों और सुरंगों सहित 500 किलोमीटर (लगभग 310 मील) रेल लाइनें बिछाना शामिल है.
पहचान उजागर न करने की शर्त पर उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर सरकार को संभवत 300 अरब रुपये खर्च करने पड़ेंगे और इसके चार साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है. हालांकि चीन के साथ संबंधों में हाल ही में गर्मजोशी के संकेत मिले हैं. भारत की बुनियादी ढांचा रणनीति लॉन्ग टर्म योजना को दर्शाती है, जो दशकों पुराने संबंधों को ध्यान में रखती है. यह मेल-मिलाप और तनाव के चक्रों से चिह्नित है.
भारत-चीन संबंधों में सुधार
गौरतलब है कि सीमा पर टकराव के पांच साल बाद दोनों पड़ोसी हाल ही में अपने संबंधों को सुधार रहे हैं. इसके अलावा दोनों देश आर्थिक अवसरों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में बदलते व्यापार परिदृश्य के कारण भी एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं.
सिविलियन एक्सेस में सुधार की उम्मीद
भारत के नए रेल कॉरिडोर पिछले एक दशक में निर्मित व्यापक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरक होंगे. देश में 1.07 ट्रिलियन रुपये की लागत से 9,984 किलोमीटर राजमार्ग जोड़े गए हैं और 5,055 किलोमीटर निर्माणाधीन हैं. इस लॉजिस्टिक्स अपग्रेडेशन से सिविलियन एक्सेस में सुधार होने, प्राकृतिक आपदाओं और सैन्य लामबंदी सहित आपात स्थितियों के दौरान प्रतिक्रिया समय कम होने की उम्मीद है.
लैंडिंग ग्राउंड
द इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक लोगों ने बताया कि भारत ने अपने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर और सैन्य विमानों के इस्तेमाल के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जैसे हवाई बुनियादी ढांचे को भी फिर से सक्रिय कर दिया है, जो 1962 से निष्क्रिय पड़े थे.
उन्होंने बताया कि उत्तरी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ विवादित सीमा के पास अतिरिक्त रेल लाइनों के अध्ययन पर भी चर्चा चल रही है. वर्तमान नेटवर्क कश्मीर घाटी के बारामूला तक फैला हुआ है, जो भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच विवादित क्षेत्र है. रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में भारतीय रेलवे और सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने टिप्पणी के लिए ईमेल किए गए अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया.
संवेदनशील क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को प्राथमिकता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनशील क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी है, जिसमें पाकिस्तान सीमा पर 1,450 किलोमीटर नई सड़कें और डोकलाम के पास सड़कों का अपग्रेडेशन शामिल है. डोकलाम भारतीय सीमा के पास एक पठार है जिस पर चीन और भूटान दोनों अपना दावा करते हैं. इस साल की शुरुआत में उन्होंने कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया था.
निर्माण कार्य में तेजी लाया चीन
इस बीच, चीन ने 2017 में डोकलाम पर हुए सैन्य गतिरोध के बाद से अपने निर्माण कार्य में तेजी ला दी है और वह हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट जैसे दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है. इसके विस्तार ने तेज उपकरणों और सैनिकों की आवाजाही के ज़रिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की रसद क्षमताओं को मजबूत किया है.
