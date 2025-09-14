ETV Bharat / bharat

'भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच नहीं खेला जाना चाहिए': नाना पाटेकर

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाक एशिया कप मैच पर देशव्यापी आक्रोश. फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने भी नाराजगी जतायी.

Nana Patekar India Pak match
नाना पाटेकर और मकरंद अनासपुरे. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2025 at 7:30 PM IST

2 Min Read
पुणे: पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है. इसी बीच 14 सितंबर रविवार को एशिया कप 2025 के लिए दुबई में होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं हैं. पुणे में नाम फाउंडेशन के दशक पूर्ति कार्यक्रम में अभिनेता नाना पाटेकर ने भी भारत-पाकिस्तान मैच के बहिष्कार करने की बात कही.

पुणे के गणेश क्रीड़ा कला मंच में नाम फाउंडेशन के दशक पूर्ति कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से हुआ. कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता नितीन गडकरी और चंद्रकांत पाटील ने शिरकत की. उद्योग मंत्री उदय सामंत भी मौजूद रहे. नाम फाउंडेशन के विभिन्न माध्यमों से जुड़े स्वयंसेवक भी उपस्थित थे. कार्यक्रम की शुरुआत कोकणी और मराठवाड़ा के पारंपरिक नृत्यों से हुई, जिससे महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों से फाउंडेशन के सदस्यों ने भाग लिया.

इसी बीच, एशिया कप में आज होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच पर चर्चा छिड़ गई. अभिनेता नाना पाटेकर से जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मीडिया से कहा, "आज का यह मैच हमें खेलना ही नहीं चाहिए. हमारे ही लोगों का खून बहा है, फिर उनके साथ क्यों खेलें? मैं तो कहता हूं, खेलना ही नही चाहिए."

किसान आत्महत्या न करें:

मकरंद अनासपुरे ने नाम फाउंडेशन की यात्रा की समीक्षा करते हुए कहा, "पिछले दस वर्षों में हमारे माध्यम से 2721 परिवारों को 15-15 हजार रुपये की सहायता दी गई है. अब हम इस सहायता को 25 हजार रुपये तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. 1284 तालाबों से गाद निकालने और उनकी मरम्मत का काम बड़े पैमाने पर किया गया है.

बच्चों की शिक्षा, विधवाओं के लिए आय के साधन, कृषि के प्रति जागरूकता, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए कृषि के लिए पानी की उचित योजना से आगे बढ़कर किसानों की बुनियादी जरूरतों को समझना जरूरी है. सिर्फ निराशा में आकर किसानों का आत्महत्या करना ठीक नहीं है."

TAGGED:

Quick Links / Policies

