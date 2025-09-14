ETV Bharat / bharat

'भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच नहीं खेला जाना चाहिए': नाना पाटेकर

पुणे: पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है. इसी बीच 14 सितंबर रविवार को एशिया कप 2025 के लिए दुबई में होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं हैं. पुणे में नाम फाउंडेशन के दशक पूर्ति कार्यक्रम में अभिनेता नाना पाटेकर ने भी भारत-पाकिस्तान मैच के बहिष्कार करने की बात कही.

पुणे के गणेश क्रीड़ा कला मंच में नाम फाउंडेशन के दशक पूर्ति कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से हुआ. कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता नितीन गडकरी और चंद्रकांत पाटील ने शिरकत की. उद्योग मंत्री उदय सामंत भी मौजूद रहे. नाम फाउंडेशन के विभिन्न माध्यमों से जुड़े स्वयंसेवक भी उपस्थित थे. कार्यक्रम की शुरुआत कोकणी और मराठवाड़ा के पारंपरिक नृत्यों से हुई, जिससे महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों से फाउंडेशन के सदस्यों ने भाग लिया.

इसी बीच, एशिया कप में आज होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच पर चर्चा छिड़ गई. अभिनेता नाना पाटेकर से जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मीडिया से कहा, "आज का यह मैच हमें खेलना ही नहीं चाहिए. हमारे ही लोगों का खून बहा है, फिर उनके साथ क्यों खेलें? मैं तो कहता हूं, खेलना ही नही चाहिए."

