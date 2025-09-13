ETV Bharat / bharat

'प्रधानमंत्री जी क्या ट्रम्प के दबाव में पाकिस्तान के साथ मैच करवाया जा रहा है ?'; केजरीवाल ने PM मोदी पर साधा निशाना

''प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान के साथ मैच करवाने की आख़िर क्या ज़रूरत है? सारा देश कह रहा है कि ये मैच नहीं होना चाहिए। फिर ये मैच क्यों करवाया जा रहा है? क्या ये भी ट्रम्प के दबाव में किया जा रहा है? आख़िर ट्रम्प के आगे कितना झुकोगे?'' -अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली

अब आम आदमी पार्टी ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच के विरोध में प्रदर्शन किया. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी क्रिकेटर का पुतला जलाया और 'पाकिस्तान मुर्दाबाद' के नारे लगाए. विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने की. जबकि, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी एक्स पर पोस्ट के माध्यम से केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा.

नई दिल्ली: भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले से पहले देश की राजधानी दिल्ली में सियासी घमासान तेज हो गया है. टीम इंडिया एशिया कप के अपने दूसरे मैच में 14 सितंबर 2025 को पाकिस्तान के साथ खेलने वाली है. भारतीय क्रिकेट टीम ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में जीत के साथ एशिया कप 2025 अभियान की शुरुआत की है. भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से हराया था.

सौरभ भारद्वाज का केंद्र सरकार पर हमला: प्रेस वार्ता में सौरभ भारद्वाज ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का कड़ा विरोध जताया. उन्होंने कहा पाकिस्तान ने हाल ही में कश्मीर में घुसपैठ कर हमारे दर्जनों नागरिकों का खून बहाया, हमारी माताओं-बहनों को विधवा बनाया. ऐसे में केंद्र सरकार का उनके साथ क्रिकेट मैच आयोजित करना शर्मनाक है. उन्होंने एक पोस्टर भी दिखाया, जिसमें कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख को एक महिला की मांग में सिंदूर भरते हुए दिखाया गया, जो भारतीय तिरंगे की साड़ी पहने हुई है. सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि यह पोस्ट एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अपने इंस्टाग्राम पर साझा की थी.

सौरभ भारद्वाज ने कहा इस पोस्टर से पाकिस्तान की घृणित मानसिकता झलकती है. यह दर्शाता है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर में हमारी माताओं-बहनों का सिंदूर उजाड़ा और अब उनका आर्मी चीफ उनकी मांग में सिंदूर भरकर उन्हें 'सुहागन' बनाने का दावा कर रहा है. यह निंदनीय और शर्मनाक है. प्रदर्शन के दौरान बुराड़ी के विधायक संजीव झा, कोंडली विधायक कुलदीप कुमार, किराड़ी के पूर्व विधायक ऋतुराज झा, जंगपुरा के पूर्व विधायक प्रवीण देशमुख और आप यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे.

खून और खेल एक साथ नहीं चल सकता: सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ओर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से भारतीय नागरिकों का खून बह रहा है. वहीं, दूसरी ओर सरकार उनके साथ क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रही है. उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि खून और खेल एक साथ नहीं चल सकता. उन्होंने देश के क्रिकेट प्रेमियों और भारतीय क्रिकेट टीम से अपील की कि वे इस मैच का बहिष्कार करें.

बार और क्लबों के लिए चेतावनी: आप नेता सौरभ भारद्वाज ने यह भी घोषणा की कि जो भी बार या क्लब इस क्रिकेट मैच का प्रसारण करेंगे, उनकी पार्टी उनका बहिष्कार करेगी. उन्होंने कहा; ''हम ऐसी किसी भी जगह का विरोध करेंगे जो इस मैच को बढ़ावा देगी. आम आदमी पार्टी ने इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वह भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को राष्ट्रीय सम्मान और शहीदों के बलिदान के खिलाफ मानती है.'' सौरभ भारद्वाज ने देशवासियों से इस मुद्दे पर एकजुट होकर विरोध करने की अपील की है.

