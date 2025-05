ETV Bharat / bharat

फिरोजपुर में आर्मी बेस पर हमले की कोशिश, भारत ने 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए, तीन लोग घायल - INDIA PAKISTAN TENSION

पाकिस्तान ने फिरोजपुर में आर्मी बेस पर हमले की कोशिश की, भारत ने 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 9, 2025 at 10:02 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 11:20 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: पाकिस्तान ने शुक्रवार रात एक बार फिर भारत के आर्मी कैंटोनमेंट और आर्मी बेस को निशाना बनाने की कोशिश की. पाकिस्तान की ओर से पंजाब के फिरोजपुर में लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे हैं. हालांकि, भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने सभी को रोक दिया. रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए. इस दौरान आसमान में धमाकों की गूंज सुनाई दी. रिहायशी इलाके पर ड्रोन हमला

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, फिरोजपुर में एक पाकिस्तानी ड्रोन ने रिहायशी इलाके पर हमला किया, जिसमें एक परिवार घायल हो गया. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पाकिस्तानी ड्रोन हमले में घायल हुए परिवार के बारे में फिरोजपुर के एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू ने कहा, "हमें 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है. उनके शरीर पर जलने के जख्म हैं. डॉक्टर उनका इलाज करेंगे. सेना ने अधिकांश ड्रोन को मार गिराया.

अस्पताल के डॉ. कमल बागी ने बताया कि ड्रोन-बम की वजह से तीन लोग घायल हुए हैं. इनमें से एक महिला की हालत गंभीर है, वह बुरी तरह जल गई है. बाकी दो लोग कम जले हैं. हमने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया है. वे एक ही परिवार के हैं. सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान ने राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण पर हमला करने की कोशिश की. भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पोखरण में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया. पंजाब के पठानकोट में ब्लैकआउट के दौरान धमाका सुना गया. रिपोर्ट के मुताबिक, चंडीगढ़, रूपनगर, पठानकोट और अन्य जिलों में सायरन बज रहे हैं और ब्लैकआउट है. एहतियात के तौर पर चंडीगढ़ में लोगों ने खुद ब्लैकआउट किया. वहीं हरियाणा के पंचकूला में भी एहतिहयातन तौर पर पूर्ण ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है. सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट

भारत और पाकिस्तान में गतिरोध के बीच सीमावर्ती इलाकों में एहतियातन ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है. जम्मू-कश्मीर के अखनूर और उधमपुर क्षेत्र; हरियाणा के अंबाला और पंचकूला क्षेत्र में पूरा ब्लैकआउट है. भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने ब्लैकआउट के बीच कई पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में रोक दिया. पंजाब के फिरोजपुर और राजस्थान के जैसलमेर में भी ब्लैकआउट लागू किया गया है. यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: पाकिस्तान की तरफ से LoC पर भारी गोलाबारी, भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब, जैसलमेर में ब्लैकआउट

नई दिल्ली: पाकिस्तान ने शुक्रवार रात एक बार फिर भारत के आर्मी कैंटोनमेंट और आर्मी बेस को निशाना बनाने की कोशिश की. पाकिस्तान की ओर से पंजाब के फिरोजपुर में लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे हैं. हालांकि, भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने सभी को रोक दिया. रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए. इस दौरान आसमान में धमाकों की गूंज सुनाई दी. रिहायशी इलाके पर ड्रोन हमला

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, फिरोजपुर में एक पाकिस्तानी ड्रोन ने रिहायशी इलाके पर हमला किया, जिसमें एक परिवार घायल हो गया. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पाकिस्तानी ड्रोन हमले में घायल हुए परिवार के बारे में फिरोजपुर के एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू ने कहा, "हमें 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है. उनके शरीर पर जलने के जख्म हैं. डॉक्टर उनका इलाज करेंगे. सेना ने अधिकांश ड्रोन को मार गिराया. अस्पताल के डॉ. कमल बागी ने बताया कि ड्रोन-बम की वजह से तीन लोग घायल हुए हैं. इनमें से एक महिला की हालत गंभीर है, वह बुरी तरह जल गई है. बाकी दो लोग कम जले हैं. हमने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया है. वे एक ही परिवार के हैं. सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान ने राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण पर हमला करने की कोशिश की. भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पोखरण में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया. पंजाब के पठानकोट में ब्लैकआउट के दौरान धमाका सुना गया. रिपोर्ट के मुताबिक, चंडीगढ़, रूपनगर, पठानकोट और अन्य जिलों में सायरन बज रहे हैं और ब्लैकआउट है. एहतियात के तौर पर चंडीगढ़ में लोगों ने खुद ब्लैकआउट किया. वहीं हरियाणा के पंचकूला में भी एहतिहयातन तौर पर पूर्ण ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है. सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट

भारत और पाकिस्तान में गतिरोध के बीच सीमावर्ती इलाकों में एहतियातन ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है. जम्मू-कश्मीर के अखनूर और उधमपुर क्षेत्र; हरियाणा के अंबाला और पंचकूला क्षेत्र में पूरा ब्लैकआउट है. भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने ब्लैकआउट के बीच कई पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में रोक दिया. पंजाब के फिरोजपुर और राजस्थान के जैसलमेर में भी ब्लैकआउट लागू किया गया है. यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: पाकिस्तान की तरफ से LoC पर भारी गोलाबारी, भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब, जैसलमेर में ब्लैकआउट

Last Updated : May 9, 2025 at 11:20 PM IST