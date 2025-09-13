ETV Bharat / bharat

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान: उद्धव ठाकरे

शिवसेना (यूबीटी) ने 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का कड़ा विरोध किया है.

Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray
शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2025 at 2:22 PM IST

2 Min Read
मुंबई : शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना राष्ट्रीय भावना का अपमान है क्योंकि भारतीय सैनिक सीमा पर अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं. उद्धव ने पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की.

मीडिया को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, "दोनों देशों के बीच रविवार को होने वाले एशिया कप मैच का बहिष्कार करना दुनिया को आतंकवाद पर हमारे रुख से अवगत कराने का एक अवसर है."

उन्होंने कहा कि यह क्रिकेट मैच राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान है. उन्होंने पूछा कि क्या हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए जबकि हमारे सैनिक सीमा पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं? उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए क्रिकेट मैच को देशभक्ति का मजाक करार दिया.

ठाकरे ने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो खून और क्रिकेट एक साथ कैसे बह सकते हैं? युद्ध और क्रिकेट एक साथ कैसे हो सकते हैं? उन्होंने देशभक्ति का धंधा किया है. देशभक्ति का धंधा सिर्फ़ पैसे के लिए है. वे कल भी मैच खेलने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें उस मैच से मिलने वाला सारा पैसा चाहिए." उन्होंने आगे घोषणा की, "कल, शिवसेना (यूबीटी) की महिला कार्यकर्ता महाराष्ट्र में सड़कों पर उतरेंगी और वे हर घर से प्रधानमंत्री मोदी को सिंदूर भेजेंगी."

उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, "क्या वे खुलकर कहेंगे कि युद्ध रुक गया है? क्या हिंदुत्व से ज़्यादा ज़रूरी धंधा है?"

उद्धव ठाकरे ने मुंबई स्थित आवास ‘मातोश्री’ में बाल ठाकरे और पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बीच हुई एक पुरानी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, “मेरे पिता ने जावेद मियांदाद से कहा था कि जब तक पाकिस्तान से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां जारी रहेंगी, तब तक कोई क्रिकेट मैच नहीं खेला जाएगा.”

