ETV Bharat / bharat

भारत पाक तनाव, अमेरिका के राष्ट्रपति का सीजफायर की घोषणा करना और निर्देष देना अपमानजनक: भूपेश बघेल - INDIA PAK TENSION

भूपेश बघेल का मोदी सरकार पर अटैक ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 11, 2025 at 7:22 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 7:34 PM IST 3 Min Read

रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस के महासचिव भूपेश बघेल बिहार दौरे से रविवार को रायपुर लौट आए. उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात की है. इस बातचीत में भारत पाक तनाव और युद्ध विराम की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से किए जाने पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है. इसके साथ ही भूपेश बघेल ने मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की मांग के अनुसार संसद का सत्र बुलाने की बात कही है. भूपेश बघेल ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हांकित करने सरकार के द्वारा बनाये जा रहे एसटीएफ के गठन पर भी अपनी बात रखी. पीएम आवास योजना के घरों को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा की चुनौती को भी भूपेश बघेल ने स्वीकार किया है. "डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध विराम की घोषणा निराशाजनक": भूपेश बघेल कहा कि युद्ध विराम की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना, देश के लोगों के लिए निराशाजनक रहा. दोनों सरकार ने सीजफायर का निर्णय लिया है,लेकिन ये अपमानजनक है घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने की है. दोनों सरकार में से कोई घोषणा करते तो यह अलग बात थी, ट्रंप का निर्देश अपमानजनक है . बघेल ने कहा कि 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा था कोई भी तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा. मध्यस्थता कोई भी कर सकता है, लेकिन ट्रंप पंच बने हैं. भारत पाक सीजफायर पर भूपेश बघेल का बयान (ETV BHARAT)

Last Updated : May 11, 2025 at 7:34 PM IST