'पाकिस्तान के साथ मैच खेलना देश के साथ गद्दारी...'; AAP का मैच के विरोध में सिंदूर लेकर प्रदर्शन करने की अपील

पाकिस्तान के साथ मैच खेलना देश के साथ गद्दारी है. हर भारतीय इस बात से बेहद ग़ुस्से में हैं- अरविंद केजरीवाल

AAP का भारत पाक मैच के विरोध में सिंदूर लेकर प्रदर्शन करने की अपील
AAP का भारत पाक मैच के विरोध में सिंदूर लेकर प्रदर्शन करने की अपील (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 14, 2025 at 1:39 PM IST

नई दिल्ली: पहलगाम आतंकी हमले के बाद आम आदमी पार्टी ने भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर सवाल उठाए हैं. इसके चलते दोनों देशों के बीत होने वाले एशिया कप के मुकाबले से पहले राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. रविवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप क्रिकेट मैच के खिलाफ एक अनोखे प्रदर्शन की अपील की.

सौरभ भारद्वाज ने सभी महिलाओं और बहनों से आह्वान किया है कि वे थोड़ा-थोड़ा सिंदूर लेकर पार्टी कार्यालय पर एकत्र हों. यह प्रदर्शन भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच और पहलगाम हमले जैसे आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर किया जाएगा.

सोशल मीडिया 'एक्स' पर सौरभ भारद्वाज की पोस्ट ने ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें उन्होंने इस मैच को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है. कई यूजर्स ने उनकी इस पहल का समर्थन करते हुए इसे देशभक्ति का प्रतीक बताया, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया. पहलगाम हमले के बाद से भारत में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है और कई लोग इस क्रिकेट मैच के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह प्रदर्शन उन परिवारों के आंसुओं की आवाज बनने का प्रयास है, जिन्होंने आतंकवाद की वजह से अपने प्रियजनों को खोया है. सिंदूर, जो भारतीय संस्कृति में शक्ति और सम्मान का प्रतीक है. इस विरोध का हिस्सा बनाकर एक सशक्त संदेश देने की कोशिश की जा रही है. वहीं दूसरी ओर आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट किया,''पाकिस्तान के साथ मैच खेलना देश के साथ गद्दारी है. हर भारतीय इस बात से बेहद ग़ुस्से में हैं.''

खून और खेल एक साथ नहीं चल सकता: सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था. तब उन्होंने कहा था कि एक ओर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से भारतीय नागरिकों का खून बह रहा है. वहीं, दूसरी ओर सरकार उनके साथ क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रही है. उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि खून और खेल एक साथ नहीं चल सकता. उन्होंने देश के क्रिकेट प्रेमियों और भारतीय क्रिकेट टीम से अपील की कि वे इस मैच का बहिष्कार करें.

