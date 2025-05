ETV Bharat / bharat

सीमा पर शांति! दिल्ली में सियासत तेज: कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की - INDIA PAKISTAN CEASEFIRE

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित घटनाक्रमों के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा के लिए मंत्रालयों के सचिवों के साथ नई दिल्ली में बैठक करते हुए. (फाइल फोटो) ( PTI )

Published : May 10, 2025 at 7:42 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 7:57 PM IST

नई दिल्ली: भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम हो गया. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि शनिवार दोपहर 3.35 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई थी. उन्होंने बताया कि इसमें फैसला लिया गया था कि शनिवार शाम 5 बजे से दोनों देश आकाश, जल और थल पर तत्काल हमला रोक देंगे. सीजफायर के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की. कांग्रेस का कहना था कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं. अमेरिका की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, "वाशिंगटन डीसी की अभूतपूर्व घोषणाओं के मद्देनजर, अब पहले से कहीं अधिक जरूरत है कि प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और राजनीतिक दलों को विश्वास में लें." जयराम रमेश ने कहा कि पिछले 18 दिनों की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए संसद का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाना चाहिए. जिसकी शुरुआत जम्मू-कश्मीर में पहलगाम के क्रूर आतंकवादी हमलों और आगे की रणनीति से होनी चाहिए तथा सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन करना चाहिए.

