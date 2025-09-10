ETV Bharat / bharat

मखाना, सब्जी, मक्का से लेकर बिजली तक.. बिहार पर नेपाल कितना निर्भर? तनाव से व्यापार पर पड़ेगा असर

भारत में नेपाल से आयात: भारत जितना निर्यात नेपाल को करता है, उसका 10% भी नेपाल से आयात नहीं करता. नेपाल से मुख्यत: मसाले, औषधीय जड़ी-बूटियां और सीमित मात्रा में कपड़े आते हैं. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमल नोपानी बताते हैं नेपाल में अभी जो हालात बने हैं, उनसे व्यवसायियों की चिंता बढ़ गई है.

नेपाल का भारत के साथ बड़ा व्यापार: आयात और निर्यात के नजरिये से नेपाल काफी हदतक भारत पर निर्भर करता है. उसके कुल व्यापार में 60 प्रतिशत से अधिक साझेदारी सिर्फ भारत से होती है. पिछले साल यानी 2024 में भारत से नेपाल को 6.95 अरब डॉलर का सामान निर्यात हुआ था, जबकि नेपाल से भारत में 867 मिलियन डॉलर का आयात हुआ था. ऐसे में अगर नेपाल में तनाव के कारण सप्लाई पर असर हुआ तो दिक्कत का सामना नेपाल को ही करना पड़ेगा.

भारत से नेपाल में निर्यात: भारत से नेपाल को प्लास्टिक का भी प्रतिदिन लगभग 10 करोड़ रुपये का निर्यात होता है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन का अनुमान है कि भारत से नेपाल को प्रतिदिन औसतन 200 करोड़ रुपये का निर्यात होता है. इसमें खाद्य सामग्री, सब्जियां, बिजली, पेट्रोल, लोहा और प्लास्टिक प्रमुख हैं.

बिजली और लोहा में सबसे बड़ी निर्भरता: कृषि उत्पादों के अलावा बिहार और भारत के अन्य हिस्सों से नेपाल को बिजली की आपूर्ति भी की जाती है. भारत-नेपाल विद्युत समझौते के तहत सीमावर्ती जिलों से नेपाल के कई इलाकों में बिजली पहुंचती है. नेपाल में लोहा पूरी तरह से भारत पर निर्भर है. लोहे का एक रेक औसतन 25 करोड़ रुपये का होता है और प्रतिदिन नेपाल के लिए कई रेक भेजे जाते हैं.

नेपाल की अर्थव्यवस्था में बिहार की अहमियत: नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है, जिसके पास समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है. इसलिए वह अपने अधिकतर आयात के लिए भारत पर निर्भर रहता है. बिहार और उत्तर प्रदेश नेपाल के सबसे बड़े व्यापारिक दरवाजे हैं. हर साल बिहार से हजारों टन मखाना नेपाल जाता है. नेपाल में धार्मिक आयोजनों, त्योहारों और हेल्थ प्रोडक्ट्स में मखाने की मांग लगातार बनी रहती है. यही नहीं, गेंहू और मक्का की खपत भी भारत के जरिए पूरी होती है. बिहार के सीमावर्ती जिलों से बड़ी मात्रा में सब्जियां नेपाल भेजी जाती हैं, जिससे वहां के उपभोक्ताओं को ताजा और अपेक्षाकृत सस्ती आपूर्ति मिलती है.

नेपाल के हालात से व्यापार प्रभावित: हालांकि हाल के दिनों में नेपाल में बने हालात और आयात-निर्यात की रुकावट ने इस गहरे आर्थिक संबंध पर सवाल खड़ा कर दिया है. व्यापारियों और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, खासकर बिहार और सीमावर्ती इलाकों में बड़ा असर देखने को मिल सकता है. नेपाल से भी कुछ चीजें बिहार और भारत के अन्य हिस्सों में आती हैं. इनमें खाद्य मसाले, औषधीय जड़ी-बूटियां, पॉलिएस्टर के कपड़े, बैग और जूते शामिल हैं लेकिन यह आयात बेहद सीमित हैं.

पटना: भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ पड़ोसी देशों का नहीं है, बल्कि यह रिश्ता सदियों पुराना 'रोटी-बेटी' के बंधन से भी जुड़ा हुआ है. नेपाल के लिए भारत और खासकर बिहार किसी जीवनरेखा से कम नहीं है. नेपाल की रोजमर्रा की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा बिहार से ही पूरा होता है. चाहे मखाना और मक्का जैसी कृषि उपज हो, सब्ज़ियां और खाद्य सामग्री हो या फिर बिजली और लोहा जैसी बुनियादी जरूरतें, नेपाल का बड़ा हिस्सा भारत के निर्यात पर निर्भर है.

"भारत से लगभग नेपाल की जरूरत का हर सामान निर्यात होता है. नेपाल से आने वाले सामान की मात्रा बहुत कम है लेकिन पिछले दो दिनों से आयात-निर्यात की चेन बाधित हुई है, जिससे व्यापार पर असर दिखने लगा है."- कमल नोपानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स

अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी और नेपाल की स्थिति: कमल नोपानी ने यह भी बताया कि हाल ही में अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाई है, जिसके कारण निर्यात पहले से ही प्रभावित हो चुका है. ऊपर से अगर नेपाल के हालात लंबे समय तक असामान्य रहे तो भारतीय उद्योगों की मैन्युफैक्चरिंग पर भी असर पड़ सकता है. वह कहते हैं, "अगर नेपाल को निर्यात रुकता है तो भारत की कई इंडस्ट्री को उत्पादन कम करना पड़ेगा. इसका सीधा असर रोजगार और किसानों पर पड़ेगा.'

त्योहारों का मौसम हो जाएगा मंदा: कमल नोपानी कहते हैं कि नेपाल में आने वाले दिनों में दशहरा और दीपावली का पर्व मनाया जाएगा. इन त्योहारों के दौरान भारत से नेपाल को बड़े पैमाने पर कपड़े, खाद्य सामग्री और अन्य सामान जाता है. ऐसे में अगर अगले दो-तीन दिनों में हालात सामान्य नहीं हुए तो आने वाले फेस्टिव सीजन में दोनों देशों के व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा. दशहरा और दिपावली नेपाल में बेहद धूमधाम से मनाए जाते हैं. उसके बाद ठंड का मौसम शुरू होता है, जब ऊनी कपड़ों का बड़ा बाजार होता है. अगर आयात निर्यात बाधित हुआ तो भारत में भी ऊनी कपड़े महंगे हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में ऊनी कपड़े नेपाल से आते हैं.

'रोटी-बेटी' का रिश्ता और सामाजिक असर: भारत और नेपाल के बीच सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी गहरे हैं. सीमावर्ती जिलों में दोनों देशों के लोग एक-दूसरे से शादी-ब्याह करते हैं. रोजगार के लिए आवाजाही करते हैं और त्योहारों में एक-दूसरे की भागीदारी होती है. ऐसे में अगर व्यापार बाधित होता है तो यह केवल आर्थिक परेशानी नहीं होगी, बल्कि रिश्तों की सहजता और सांस्कृतिक संपर्क पर भी असर डालेगा.

प्रधानमंत्री से हैं उम्मीदें: कमल नोपानी कहते हैं कि अच्छी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के हालात पर नजर बनाए हुए हैं. दोनों देशों में व्यापार की स्थिति को भी देख रहे हैं और व्यापारियों से भी संपर्क में हैं. वह उम्मीद करते हैं कि नेपाल में जल्द से जल्द हालात सामान्य होंगे और भारत इसमें सकारात्मक भूमिका निभाएगा ताकि दोनों देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रहे और कोई बड़ा प्रतिकूल प्रभाव न पड़े.

भारत में बिहार से सबसे अधिक होता है व्यापार: अर्थशास्त्री डॉ. बख्शी अमित कुमार सिन्हा कहते हैं कि भारत और नेपाल के बीच सिर्फ व्यापारिक हीं नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध है. दोनों देशों में एक दूसरे देश के लोग रोजगार के लिए फ्रीक्वेंट्ली आते जाते हैं. ऐसे में जाहिर है कि नेपाल में हुए कनफ्लिक्ट का असर दोनों देश पर होगा. नेपाल की सीमा सबसे अधिक भारत के बिहार राज्य से सटती है और भारत से जो भी आयात निर्यात होते हैं वह अधिकांश बिहार के रास्ते होते हैं. नेपाल में कृषि और खाद्यान्न संबंधी जरूरतें भारत के बिहार राज्य से ही अधिकांश पूरी की जाती है.

हालात जल्दी सामान्य करने की जरूरत: डॉ. बख्शी अमित बताते हैं कि अभी पोस्ट मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है और इस समय किसान हुए चाहे फूड प्रोसेसिंग से जुड़े व्यापारी हैं, उनके लिए नेपाल एक अच्छा मार्केट है. ऐसे में जितनी जल्दी हालात सुधरेंगे, वह दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए बेहतर है. अभी फेस्टिवल सीजन भी शुरू होने वाला है. इस समय लोगों की खरीदारी करने यानी कंज्यूम करने की क्षमता बढ़ती है और लोग खरीदारी अधिक करते हैं. ऐसे में जितनी जल्दी नेपाल के हालात सामान्य हो, उद्योग के लिए बेहतर होगा.

करप्शन पर इंटरनेशनल पॉलिसी की जरूरत: डॉ. बख्शी अमित कुमार बताते हैं कि आतंकवाद जैसे दुनिया में वैश्विक समस्या बन चुकी है, वैसे ही करप्शन एक वैश्विक समस्या है. दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में करप्शन के कारण लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और आक्रोश में लोग हिंसक रुख अपना रहे हैं. यह हमें श्रीलंका और बांग्लादेश में भी देखने को मिला है. ऐसे में अब जरूरी है कि करप्शन को लेकर भी कोई अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी बनाई जाए. करप्शन इसके कारण वैश्विक व्यवस्था ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर भी इकोनॉमी प्रभावित हो रही है.

डॉ. बख्शी अमित कुमार (ETV Bharat)

"इंडिया और नेपाल एक तरीके से बड़े और छोटे भाई की तरह हैं. इंडिया का मैक्सिमम कॉन्ट्रिब्यूशन है वहां के एक्सपोर्ट पर जो नेपाल इंपोर्ट करता है. ऐसे में अगर वहां हालात लंबे समय तक खराब रहेंगे तो व्यापार पर भी असर पड़ेगा. इसलिए जल्दी से जल्दी स्थिति सामान्य करने की जरूरत है."- डॉ. बख्शी अमित कुमार सिन्हा, अर्थशास्त्री

ये भी पढ़ें: