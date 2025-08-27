ETV Bharat / bharat

डिफेंस डील पर सहमति के करीब भारत-अमेरिका, IAF को मिलेंगे 113 GE-404 इंजन

भारत और अमेरिका के बीच 1 अरब डॉलर की डिफेंस डील अंतिम चरण में, तेजस लड़ाकू विमानों के लिए 113 इंजन खरीदने की तैयारी तेज.

सांकेतिक फोटो (ani)
Published : August 27, 2025 at 12:33 AM IST

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता जल्द ही अंतिम रूप लेने वाला है. इस समझौते के तहत अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (GE) से 97 LCA मार्क 1A तेजस लड़ाकू विमान के लिए 113 GE-404 इंजन खरीदने की योजना है, जिसकी कुल कीमत 1 अरब डॉलर से अधिक बताई जा रही है.

हाल ही में केंद्र सरकार ने 97 और LCA मार्क 1A लड़ाकू विमान खरीदने के लिए ₹62,000 करोड़ के समझौते को मंजूरी दी है. इसके बाद अब भारत GE से 113 अतिरिक्त इंजन खरीदने के लिए करीब है, जो भारतीय स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के लिए होंगे.

भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने पहले ही 83 LCA मार्क 1A के लिए GE से 99 इंजन खरीदने का समझौता किया है. नए समझौते के तहत यह 113 इंजन उस प्रारंभिक डील के अतिरिक्त होंगे.

रक्षा सूत्रों ने ANI को बताया कि यह सौदा सितंबर 2025 तक अंतिम रूप ले सकता है. इससे HAL को इंजन आपूर्ति में निरंतरता मिलेगी और विमान निर्माण एवं डिलीवरी में किसी भी प्रकार की देरी से बचा जा सकेगा. HAL का लक्ष्य है कि पहली खेप के 83 विमान 2029-30 तक तैयार कर दिए जाएं और अगली खेप के 97 विमान 2033-34 तक.

GE कंपनी अब से लगभग महीने में दो इंजन की आपूर्ति करेगी ताकि भारत के कार्यक्रम की जरूरत पूरी हो सके. इसके साथ ही HAL GE से GE-414 इंजन खरीदने के लिए भी बातचीत कर रहा है, जिसमें 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है.

यह GE-414 इंजन LCA मार्क 2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के लिए आवश्यक होंगे. इस सौदे की कीमत लगभग 1.5 अरब डॉलर बताई जा रही है और इसे अगले कुछ महीनों में अंतिम रूप दिया जाएगा.

LCA मार्क 2 के लिए 162 इंजन और AMCA के पांच प्रोटोटाइप के लिए 10 इंजन की जरूरत है. यह प्रोग्राम भारतीय वायुसेना के पुरानी MiG-21 फ्लीट को बदलने में मदद करेगा, जिसे सरकार निकट भविष्य में चरणबद्ध तरीके से बंद कर रही है.

स्वदेशी लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्रालय और एयर हेडक्वार्टर का पूर्ण समर्थन प्राप्त है. यह परियोजना भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ ही देश भर के छोटे और मध्यम रक्षा उद्यमों को भी बड़ा व्यवसाय प्रदान करेगी.

भारत स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन के विकास पर भी काम कर रहा है और इस दिशा में फ्रांसीसी कंपनी Safran के साथ सहयोग कर रहा है. देश का लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, जिसमें विभिन्न वैश्विक स्रोतों से तकनीक हासिल करना भी शामिल है.

