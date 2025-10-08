ETV Bharat / bharat

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में पीएम मोदी बोले- 1 GB डेटा की कीमत एक कप चाय से भी कम

उन्होंने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में हमारी सफलता इस बात का प्रमाण है कि सरकार डिजिटल-प्रथम मानसिकता के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है. इसलिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि यह निवेश करने, नवाचार करने और भारत में निर्माण करने का सबसे अच्छा समय है.

पीएम मोदी ने कहा कि आज, भारत में एक जीबी वायरलेस डेटा की कीमत एक कप चाय से भी कम है. मैं चाय का उदाहरण देने का आदी हूं, लेकिन उपयोगकर्ता डेटा खपत के मामले में, हम दुनिया के अग्रणी देशों में से एक हैं. इसका मतलब है कि भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक विशेषाधिकार या विलासिता नहीं रह गई है; यह भारतीय जीवन का एक अभिन्न अंग है. उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के मामले में भी भारत अग्रणी है. भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सरकार का स्वागत करने वाला दृष्टिकोण और व्यापार में आसानी की नीतियों ने भारत को एक निवेशक-अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित किया है.

नई दिल्ली: इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें सत्र की शुरुआत हो चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च कर दिया है. यह देश के लिए एक बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है. इसके साथ ही भारत दुनिया के उन पांच देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास यह क्षमता है.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब मैंने 'मेक इन इंडिया' की बात की थी, तो कई लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था. उनके समय में, नई तकनीक को भारत तक पहुंचने में काफी समय लगा. देश ने इसका जवाब दिया है. जो देश कभी 2G से जूझ रहा था, आज उसी देश के लगभग हर जिले में 5G पहुंच गया है.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आईएमसी के आयोजन अब सिर्फ मोबाइल या टेलीकॉम तक सीमित नहीं रह गए हैं. कुछ ही वर्षों में, यह आईएमसी आयोजन एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम बन गया है. इस सफलता की कहानी भारत की टैक्स-सेविंग सोच ने लिखी है. इसका नेतृत्व हमारे युवाओं, भारत के प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने किया है. इसे हमारे इनोवेटर्स और हमारे स्टार्टअप्स ने गति दी है. यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि आज सरकार देश की प्रतिभा और क्षमताओं के साथ मजबूती से खड़ी है.

इससे पहले संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री महोदय, इस वर्ष हम एक अनोखा विश्व कप, स्टार्टअप विश्व कप 2025, भारत संस्करण, आयोजित कर रहे हैं, जहां 550 कंपनियां वित्त पोषण के लिए 300 उद्यम पूंजीपतियों और निजी इक्विटी के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगी. इनमें से पंद्रह कंपनियों का चयन करके उन्हें सैन फ्रांसिस्को में होने वाले अंतरराष्ट्रीय विश्व कप प्रतियोगिता में भेजा जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत उस विश्व कप में विजयी होकर लौटेगा.

बता दें, इस कार्यक्रम में दुनियाभर की करीब 80 से ज्यादा कंपनियां शामिल हो रही हैं. आज से शुरू हुआ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का 9वां सत्र 11 अक्टूबर तक चलेगा. इस बार इस कार्यक्रम की थीम इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म रखी गई है.