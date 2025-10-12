ETV Bharat / bharat

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का समापन, डिजिटल कनेक्टिविटी, अगली पीढ़ी की तकनीक और भारत की तरक्की पर जोर

नई दिल्ली: इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 चार दिनों की चर्चाओं, प्रदर्शनियों और प्रदर्शनों के बाद 11 अक्टूबर को नई दिल्ली में संपन्न हुआ. यह आयोजन 8 अक्टूबर को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ. यह आयोजन एशिया का सबसे प्रभावशाली प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंच है और इस वर्ष इसका सबसे बड़ा एडिशन आयोजित किया गया.

आईएमसी का उद्देश्य वैश्विक हितधारकों, इनोवेटर्स और उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाना और सहयोग कर भारत के डिजिटल और तकनीकी भविष्य को आकार देना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और तकनीकी क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला.

उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला और आत्मनिर्भर भारत तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों की भूमिका पर बल दिया. उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा जगत स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और विस्तार तथा अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से बौद्धिक संपदा का सृजन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज सरकार के सहयोग से भारतीय उद्योग स्टार्टअप और शिक्षा जगत कई क्षेत्रों में एक साथ काम कर रहे हैं. भारत हर आयाम में आगे बढ़ रहा है. भारत नवाचार और प्रगति के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में उभर रहा है.' उन्होंने कहा कि यह भारत में निवेश करने, नवाचार करने और निर्माण करने का सबसे अच्छा समय है. उन्होंने विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, मोबाइल प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप में अवसरों का हवाला दिया.

भारत में विश्व का 20 फीसदी मोबाइल

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि भारत एक प्रौद्योगिकी अपनाने वाले से विश्व का डिजिटल ध्वजवाहक बन गया है. उन्होंने पिछले 11 वर्षों में मोबाइल और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में भारत की वृद्धि पर प्रकाश डाला और कहा कि मोबाइल डेटा की लागत में 98 प्रतिशत की गिरावट आई है. भारत में अब विश्व की 20 प्रतिशत मोबाइल आबादी रहती है. इसके 1.2 बिलियन ग्राहक हैं और ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या 2014 के 60 मिलियन से बढ़कर आज 944 मिलियन हो गई है.