इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का समापन, डिजिटल कनेक्टिविटी, अगली पीढ़ी की तकनीक और भारत की तरक्की पर जोर
आईएमसी का उद्देश्य वैश्विक सहयोग से उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाना और भारत के डिजिटल, तकनीकी भविष्य को आकार देना है.
Published : October 12, 2025 at 10:05 AM IST|
Updated : October 12, 2025 at 10:17 AM IST
नई दिल्ली: इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 चार दिनों की चर्चाओं, प्रदर्शनियों और प्रदर्शनों के बाद 11 अक्टूबर को नई दिल्ली में संपन्न हुआ. यह आयोजन 8 अक्टूबर को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ. यह आयोजन एशिया का सबसे प्रभावशाली प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंच है और इस वर्ष इसका सबसे बड़ा एडिशन आयोजित किया गया.
आईएमसी का उद्देश्य वैश्विक हितधारकों, इनोवेटर्स और उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाना और सहयोग कर भारत के डिजिटल और तकनीकी भविष्य को आकार देना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और तकनीकी क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला.
उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला और आत्मनिर्भर भारत तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों की भूमिका पर बल दिया. उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा जगत स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और विस्तार तथा अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से बौद्धिक संपदा का सृजन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज सरकार के सहयोग से भारतीय उद्योग स्टार्टअप और शिक्षा जगत कई क्षेत्रों में एक साथ काम कर रहे हैं. भारत हर आयाम में आगे बढ़ रहा है. भारत नवाचार और प्रगति के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में उभर रहा है.' उन्होंने कहा कि यह भारत में निवेश करने, नवाचार करने और निर्माण करने का सबसे अच्छा समय है. उन्होंने विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, मोबाइल प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप में अवसरों का हवाला दिया.
भारत में विश्व का 20 फीसदी मोबाइल
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि भारत एक प्रौद्योगिकी अपनाने वाले से विश्व का डिजिटल ध्वजवाहक बन गया है. उन्होंने पिछले 11 वर्षों में मोबाइल और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में भारत की वृद्धि पर प्रकाश डाला और कहा कि मोबाइल डेटा की लागत में 98 प्रतिशत की गिरावट आई है. भारत में अब विश्व की 20 प्रतिशत मोबाइल आबादी रहती है. इसके 1.2 बिलियन ग्राहक हैं और ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या 2014 के 60 मिलियन से बढ़कर आज 944 मिलियन हो गई है.
भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल हाईवे बनाया
सिंधिया ने यह भी घोषणा की कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल हाईवे बनाया है जो लाखों लोगों को जोड़ेगा और देश को वैश्विक डिजिटल मानचित्र के केंद्र में रखेगा. आईएमसी 2025 में भारत का पहला सैटकॉम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया. इसका विषय था सार्वभौमिक कनेक्टिविटी के लिए अंतरिक्ष नेटवर्क. शिखर सम्मेलन में नीति निर्माताओं, उद्योग के नेताओं और वैश्विक इनोवेटर्स ने चर्चा की कि कैसे उपग्रह प्रौद्योगिकी भारत के डिजिटल विभाजन को पाट सकती है और समावेशी विकास को गति दे सकती है.
सिंधिया ने कहा कि उपग्रह संचार एक राष्ट्रीय आवश्यकता और लचीले बुनियादी ढांचे की रीढ़ बन गया है. उन्होंने कहा, 'सैटकॉम का मतलब है हर घर में डॉक्टर और दूरस्थ कक्षा में शिक्षक. अपनी तरह के पहले निसार मिशन के साथ हमने दिखाया कि हम केवल भाग नहीं ले रहे हैं, हम नवाचार कर रहे हैं. भारत दुनिया का गति निर्धारक बन गया है.'
भारत भी 6G परीक्षण शुरू करने के करीब पहुंच रहा है. विशेषज्ञों ने 6G रोलआउट से पहले 5G उपयोग के मामले की संतृप्ति के महत्व पर ध्यान दिया. जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी एप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी के मुख्य 5G रणनीतिकार आशुतोष दत्ता ने कहा कि सर्वव्यापी कनेक्टिविटी 6G का एक प्रमुख स्तंभ होगा, जो सेल टावरों या वाई-फाई के बिना क्षेत्रों में उपग्रहों की भूमिका पर प्रकाश डालता है.
