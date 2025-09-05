ETV Bharat / bharat

नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट

धनबाद: भारत ने सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. पहले ताइवान और ब्राजील जैसे देशों से आयात होने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण अब देश में ही शुरू हो गया है. आईआईटी आईएसएम धनबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग विभाग ने प्रोफेसर राजीव कुमार रंजन के नेतृत्व में स्वदेशी इंटीग्रेटेड सर्किट 'एपीईसी 1' विकसित किया है. यह चिप सेमीकंडक्टर अनुसंधान में आईआईटी आईएसएम की अहम भूमिका को रेखांकित करती है.

2023 में शुरू हुई चिप डिजाइन की प्रक्रिया

इस स्वदेशी चिप के डिजाइन की प्रक्रिया साल 2023 में शुरू हुई थी. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसके लिए 1.12 करोड़ रुपये का प्रारंभिक फंड उपलब्ध कराया था. प्रो. राजीव कुमार रंजन ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि उनकी टीम ने पहले सर्किट डिजाइन तैयार किया, जिसे मोहाली की सेमीकंडक्टर लैबोरेट्री में भेजा गया. वहां चिप का निर्माण (फैब्रिकेशन) किया गया. इस चिप का नाम 'मेमरेस्टर एमुलेटर' रखा गया है, जिसे कम बिजली खपत (लो पावर) के आधार पर डिजाइन किया गया है.

प्रो. राजीव कुमार रंजन से बात करते संवाददाता नरेंद्र निषाद (ईटीवी भारत)

स्मार्ट ग्लास के लिए खास डिजाइन

'एपीईसी 1' चिप को विशेष रूप से दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्मार्ट ग्लास के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है. यह चिप बिना इंटरनेट के भी कार्य कर सकती है. प्रो. राजीव ने बताया कि इस चिप का उपयोग डेटा स्टोरेज और लो पावर हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत वाले क्षेत्रों जैसे सीपीयू, एसएनएम आर्किटेक्चर और डिफेंस में भी किया जा सकता है. इसके आर्किटेक्चर में मामूली बदलाव कर इसे विभिन्न जरूरतों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है.

छात्र को निर्देश देते प्रोफेसर (ईटीवी भारत)

सेमिकॉन इंडिया 2025 में मिली सराहना

2 अगस्त को दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में इस चिप ने खूब चर्चा बटोरी. मोहाली लैब में फैब्रिकेशन के बाद यह चिप आईआईटी आईएसएम की टीम को सौंपी गई. प्रो. राजीव ने कहा, "इस चिप को प्राप्त करने की खुशी अवर्णनीय थी. यह हमारी मेहनत और लगन का परिणाम है."