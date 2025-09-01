ETV Bharat / bharat

भारत ने लॉन्च किया पहला नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क, उन्नत जैव विनिर्माण को प्रोत्साहित करना लक्ष्य - BIOFOUNDRY NETWORK

जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव राजेश गोखले ने बताया कि BioE3 पहल का लक्ष्य जैव विनिर्माण केंद्रों के साथ प्रयोगशाला नवाचारों को बढ़ाना है.

India Launches First National Biofoundry Network to boost Bioeconomy Power Next-Gen Biomanufacturing
भारत ने लॉन्च किया पहला नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क, उन्नत जैव विनिर्माण को प्रोत्साहित करना लक्ष्य (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025 at 8:43 PM IST

8 Min Read

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: भारत ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) के माध्यम से महत्वाकांक्षी उद्यम ‘उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण प्लेटफॉर्म’ के शुभारंभ के साथ जैव प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है.

इस ऐतिहासिक पहल को BioE3 नीति (पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) के तहत शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य उन्नत जैव विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सुविधाएं प्रदान करना और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था के भारत के लक्ष्य में योगदान करना है.

26 मई, 2023 को हुए समझौते के तहत, नया नेटवर्क स्थापित किया गया है, जो पूरे भारत में 21 जैव-सक्षम सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करता है, तथा स्टार्ट-अप, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई), उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों को साझा बुनियादी ढांचा और पायलट पैमाने के प्लेटफॉर्म प्रदान करता है.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह पहल भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, "उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण प्लेटफॉर्म उन्नत जैव-फाउंड्रीज और जैव विनिर्माण नोड्स का एक नेटवर्क होगा, जो प्रयोगशाला से लेकर पायलट और पूर्व-व्यावसायिक परियोजनाओं तक जैव-आधारित नवाचारों को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता का उपयोग करेगा."

सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी अपनाने में भारत अतीत की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, "आईटी और कंप्यूटर के विपरीत, जहां हम कम से कम एक दशक पीछे थे, इस बार हम सरकार के स्तर पर संस्थागत नीति शुरू करने वाले पहले लोगों में से हैं."

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह (ETV Bharat)

सिंह ने कहा कि 21 से अधिक बायो-फाउंड्री पहले से ही चालू हैं और 4,000 से अधिक बायोटेक स्टार्ट-अप्स के साथ, भारत अब वैश्विक बायोटेक पावरहाउस के रूप में स्थापित हो गया है. उन्होंने जोर देकर कहा, "भारत जैसे देश के लिए यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है. हमने यह सुनिश्चित किया है कि हम कोई भी क्षेत्र अछूता न छोड़ें—चाहे वह बायोफार्मा हो, बायो-एग्री हो, बायोसर्विसेज हो या बायो-इंडस्ट्रियल एप्लिकेशंस."

उन्होंने अनुमान लगाया कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था, जो एक दशक पहले सिर्फ 10 अरब डॉलर थी, अब 2030 तक 300 अरब डॉलर तक पहुंचने की राह पर है. अर्थशास्त्र से परे, सिंह ने भू-राजनीतिक महत्व पर जोर देते हुए कहा, "ये केंद्र पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करेंगे, स्थायी विकल्प तैयार करेंगे और भारत के भू-राजनीतिक सशक्तीकरण में योगदान देंगे. आईटी के बाद जैव-प्रौद्योगिकी अगला बड़ा शब्द होगा—2040 तक, यह 1990 के दशक में आईटी जैसा हो जाएगा, और भारत के युवा इस बदलाव के अग्रदूत होंगे."

डीबीटी सचिव राजेश एस. गोखले ने इस पहल को भारत की जैव अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया, और कहा कि अब चुनौती प्रयोगशाला नवाचारों को औद्योगिक रूप से बढ़ाने की है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "हमने उच्च प्रदर्शन वाले जैव प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं. जैव प्रौद्योगिकी में चुनौती यह है कि इसे कैसे बढ़ाया जाए. अनुसंधान प्रयोगशालाएं नवाचार प्रदान कर रही हैं, लेकिन वे उन्हें बढ़ा नहीं पाई हैं. ये जैव-निर्माण केंद्र, जिन्हें हम बायो-एनेबलर्स कहते हैं, वास्तव में शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों को उद्योग के साथ मिलकर देश और दुनिया के भविष्य के लिए उत्पाद विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं."

गोखले ने एक महत्वाकांक्षी विस्तार योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा, "फिलहाल, हम 22 जैव-विनिर्माण केंद्र स्थापित कर रहे हैं. लेकिन इस साल के अंत तक, हम लगभग 100 केंद्र बनाना चाहते हैं. यह देश के लिए पूरी तरह से परिवर्तनकारी होगा."

उन्होंने कहा कि भारत का निवेश, प्रतिभा पूल और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त मजबूत है. उन्होंने कहा, "मैं लगभग गारंटी दे सकता हूं कि हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे. यह तो बस शुरुआत है. BioE3 नीति को अभी केवल एक साल हुआ है, धन का प्रवाह अभी शुरू हुआ है, और साझेदारियां पहले से ही अपार ऊर्जा पैदा कर रही हैं."

नए विकास की जड़ें
जैव-विनिर्माण केंद्र, जिन्हें राष्ट्रीय जैव-सक्षमकर्ता या मूलांकुर (नए विकास की जड़ें) कहा जाता है, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी, जलवायु लचीलापन और एआई-संचालित जैव-विनिर्माण में अनुप्रयोगों का समर्थन करेंगे.

कुछ सबसे उन्नत परियोजनाओं में शामिल हैं:

  • मुंबई में कोशिका चिकित्सा सुविधा
  • हैदराबाद में देश का पहला पशु स्टेम सेल भंडार
  • पुणे में mRNA-आधारित सटीक चिकित्सा का केंद्र
  • अंगुल में जिंदल स्टील द्वारा CO₂ पृथक्करण इकाई

गोखले ने कहा, "जैव-विनिर्माण इस सदी की सबसे परिवर्तनकारी तकनीकों में से एक है. इस नेटवर्क के साथ, हम ऐसी जड़ें तैयार कर रहे हैं जो भविष्य में हमारी जैव-अर्थव्यवस्था को पोषित और स्थिर करेंगी."

क्षेत्रीय जैव-फाउंड्री: जैव-कीटनाशकों से लेकर स्मार्ट प्रोटीन तक

यह पहल विभिन्न क्षेत्रीय सुविधाओं तक फैली हुई है, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करती है:

  • फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट (एफएसआईडी), बेंगलुरु, टाटा केमिकल्स लिमिटेड के साथ मिलकर: विशेष रसायनों और एंजाइमों का विस्तार
  • इम्यूनोएडॉप्टिव सेल थेरेपी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई: जीएमपी-ग्रेड जीन डिलीवरी वेक्टर
  • हाई टेक बायोसाइंसेज इंडिया लिमिटेड, पुणे: दवा मध्यवर्ती के लिए किण्वन
  • लॉरस बायो, विशाखापट्टनम: कार्यात्मक खाद्य पदार्थों के लिए किण्वन
  • विरचो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद: मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का व्यावसायिक उत्पादन
  • जेनोवा बायोफार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, पुणे: mRNA-आधारित सटीक चिकित्सा का केंद्र
  • केआईआईटी-टीबीआई, भुवनेश्वर: समुद्री जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद
  • राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएबी), हैदराबाद, हाईमीडिया लैब्स के साथ: भारत का पहला पशु स्टेम सेल भंडार

पर्यावरण-अनुकूल जैव-कीटनाशक
कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) के निदेशक डॉ. मोहना कृष्ण रेड्डी मुडियम ने बताया कि कैसे उनकी जैव-फाउंड्री हरित कृषि को बढ़ावा देगी. उन्होंने कहा, "वर्तमान में, वैश्विक कीटनाशक उपयोग में जैव-कीटनाशकों की हिस्सेदारी 5% से भी कम है. 28.69 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) वित्तपोषण के साथ, यह जैव-फाउंड्री हमारे प्रायोगिक संयंत्र को उन्नत करेगी, सूक्ष्मजीव किण्वन और पौध निष्कर्षण प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करेगी, और नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी."

उन्होंने कहा कि यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी, खाद्य पदार्थों में रासायनिक अवशेषों को कम करेगी और आयात को कम करेगी.

‘उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण प्लेटफॉर्म’ के शुभारंभ
‘उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण प्लेटफॉर्म’ के शुभारंभ (ETV Bharat)

स्वदेशी सूक्ष्मजीवी प्रजातियां
राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र (एनसीसीएस) की निदेशक डॉ. शर्मिला बापट ने कहा कि उनकी सूक्ष्मजीवी जैव-फाउंड्री भारत की आत्मनिर्भरता का निर्माण करेगी. उन्होंने बताया, "हम ई. कोलाई, सैक्रोमाइसीज़, विब्रियो, स्यूडोमोनास और बैसिलस सहित छह प्रजातियों की जांच कर रहे हैं ताकि वांछित वृद्धि दर और आनुवंशिक अनुकूलन क्षमता वाले उपभेदों की पहचान की जा सके."

26.91 करोड़ रुपये के डीबीटी-बीआईआरएसी समर्थन से, यह सुविधा सिंथेटिक बायोलॉजी उपकरणों का उपयोग करके इन उपभेदों का इंजीनियरिंग करेगी. उन्होंने आगे कहा, "इससे विदेशी मुद्रा का बाहर जाना कम होगा, लाइसेंस प्राप्त विदेशी उपभेदों पर निर्भरता कम होगी, और शिक्षा जगत और उद्योग दोनों के लिए उपभेद संसाधन और संग्रह सेवाएं उपलब्ध होंगी."

कोशिका एवं जीन थेरेपी हब
टाटा मेमोरियल सेंटर के एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर (ACTREC) की वरिष्ठ प्रमुख डॉ. अलबीना निसार ने कहा कि उनका हब, 45.62 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) अनुदान द्वारा समर्थित, उन्नत चिकित्सा के लिए संपूर्ण क्षमताएं प्रदान करेगा. उन्होंने कहा, "इस हब के तीन स्तंभ होंगे: GMP विनिर्माण सुविधा, स्वदेशी चिकित्सा के लिए अनुसंधान एवं विकास इकाई, और सहायक नियामक एवं व्यावसायीकरण इकाइयां."

डॉ. निसार ने लागत में बड़ी बचत का अनुमान लगाया और कहा, "यह पहल पश्चिमी बाजारों की तुलना में लागत को 20 गुना तक कम कर सकती है, आयात पर निर्भरता कम कर सकती है, और 2030 तक भारत को उन्नत कोशिका एवं जीन चिकित्सा के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में स्थापित कर सकती है."

यह सुविधा, जिसके दिसंबर 2025 तक चालू होने की उम्मीद है, अनुपालन, कार्यबल प्रशिक्षण और नैदानिक ​​परीक्षणों के लिए सहायता पर परामर्श भी प्रदान करेगी.

विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि बायोफाउंड्री नेटवर्क, जैव प्रौद्योगिकी को आईटी और डिजिटल तकनीकों के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास के एक स्तंभ के रूप में स्थापित करने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है. जीव विज्ञान के एआई, इंजीनियरिंग और उन्नत सामग्रियों के साथ एकीकरण के साथ, ये केंद्र हरित रोजगार, सतत नवाचार और किफायती स्वास्थ्य सेवा समाधानों को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं.

यह भी पढ़ें- जम्मू सरकारी स्कूल के शिक्षक कुलदीप गुप्ता मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, 5 सितंबर को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: भारत ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) के माध्यम से महत्वाकांक्षी उद्यम ‘उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण प्लेटफॉर्म’ के शुभारंभ के साथ जैव प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है.

इस ऐतिहासिक पहल को BioE3 नीति (पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) के तहत शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य उन्नत जैव विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सुविधाएं प्रदान करना और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था के भारत के लक्ष्य में योगदान करना है.

26 मई, 2023 को हुए समझौते के तहत, नया नेटवर्क स्थापित किया गया है, जो पूरे भारत में 21 जैव-सक्षम सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करता है, तथा स्टार्ट-अप, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई), उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों को साझा बुनियादी ढांचा और पायलट पैमाने के प्लेटफॉर्म प्रदान करता है.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह पहल भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, "उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण प्लेटफॉर्म उन्नत जैव-फाउंड्रीज और जैव विनिर्माण नोड्स का एक नेटवर्क होगा, जो प्रयोगशाला से लेकर पायलट और पूर्व-व्यावसायिक परियोजनाओं तक जैव-आधारित नवाचारों को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता का उपयोग करेगा."

सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी अपनाने में भारत अतीत की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, "आईटी और कंप्यूटर के विपरीत, जहां हम कम से कम एक दशक पीछे थे, इस बार हम सरकार के स्तर पर संस्थागत नीति शुरू करने वाले पहले लोगों में से हैं."

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह (ETV Bharat)

सिंह ने कहा कि 21 से अधिक बायो-फाउंड्री पहले से ही चालू हैं और 4,000 से अधिक बायोटेक स्टार्ट-अप्स के साथ, भारत अब वैश्विक बायोटेक पावरहाउस के रूप में स्थापित हो गया है. उन्होंने जोर देकर कहा, "भारत जैसे देश के लिए यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है. हमने यह सुनिश्चित किया है कि हम कोई भी क्षेत्र अछूता न छोड़ें—चाहे वह बायोफार्मा हो, बायो-एग्री हो, बायोसर्विसेज हो या बायो-इंडस्ट्रियल एप्लिकेशंस."

उन्होंने अनुमान लगाया कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था, जो एक दशक पहले सिर्फ 10 अरब डॉलर थी, अब 2030 तक 300 अरब डॉलर तक पहुंचने की राह पर है. अर्थशास्त्र से परे, सिंह ने भू-राजनीतिक महत्व पर जोर देते हुए कहा, "ये केंद्र पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करेंगे, स्थायी विकल्प तैयार करेंगे और भारत के भू-राजनीतिक सशक्तीकरण में योगदान देंगे. आईटी के बाद जैव-प्रौद्योगिकी अगला बड़ा शब्द होगा—2040 तक, यह 1990 के दशक में आईटी जैसा हो जाएगा, और भारत के युवा इस बदलाव के अग्रदूत होंगे."

डीबीटी सचिव राजेश एस. गोखले ने इस पहल को भारत की जैव अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया, और कहा कि अब चुनौती प्रयोगशाला नवाचारों को औद्योगिक रूप से बढ़ाने की है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "हमने उच्च प्रदर्शन वाले जैव प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं. जैव प्रौद्योगिकी में चुनौती यह है कि इसे कैसे बढ़ाया जाए. अनुसंधान प्रयोगशालाएं नवाचार प्रदान कर रही हैं, लेकिन वे उन्हें बढ़ा नहीं पाई हैं. ये जैव-निर्माण केंद्र, जिन्हें हम बायो-एनेबलर्स कहते हैं, वास्तव में शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों को उद्योग के साथ मिलकर देश और दुनिया के भविष्य के लिए उत्पाद विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं."

गोखले ने एक महत्वाकांक्षी विस्तार योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा, "फिलहाल, हम 22 जैव-विनिर्माण केंद्र स्थापित कर रहे हैं. लेकिन इस साल के अंत तक, हम लगभग 100 केंद्र बनाना चाहते हैं. यह देश के लिए पूरी तरह से परिवर्तनकारी होगा."

उन्होंने कहा कि भारत का निवेश, प्रतिभा पूल और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त मजबूत है. उन्होंने कहा, "मैं लगभग गारंटी दे सकता हूं कि हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे. यह तो बस शुरुआत है. BioE3 नीति को अभी केवल एक साल हुआ है, धन का प्रवाह अभी शुरू हुआ है, और साझेदारियां पहले से ही अपार ऊर्जा पैदा कर रही हैं."

नए विकास की जड़ें
जैव-विनिर्माण केंद्र, जिन्हें राष्ट्रीय जैव-सक्षमकर्ता या मूलांकुर (नए विकास की जड़ें) कहा जाता है, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी, जलवायु लचीलापन और एआई-संचालित जैव-विनिर्माण में अनुप्रयोगों का समर्थन करेंगे.

कुछ सबसे उन्नत परियोजनाओं में शामिल हैं:

  • मुंबई में कोशिका चिकित्सा सुविधा
  • हैदराबाद में देश का पहला पशु स्टेम सेल भंडार
  • पुणे में mRNA-आधारित सटीक चिकित्सा का केंद्र
  • अंगुल में जिंदल स्टील द्वारा CO₂ पृथक्करण इकाई

गोखले ने कहा, "जैव-विनिर्माण इस सदी की सबसे परिवर्तनकारी तकनीकों में से एक है. इस नेटवर्क के साथ, हम ऐसी जड़ें तैयार कर रहे हैं जो भविष्य में हमारी जैव-अर्थव्यवस्था को पोषित और स्थिर करेंगी."

क्षेत्रीय जैव-फाउंड्री: जैव-कीटनाशकों से लेकर स्मार्ट प्रोटीन तक

यह पहल विभिन्न क्षेत्रीय सुविधाओं तक फैली हुई है, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करती है:

  • फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट (एफएसआईडी), बेंगलुरु, टाटा केमिकल्स लिमिटेड के साथ मिलकर: विशेष रसायनों और एंजाइमों का विस्तार
  • इम्यूनोएडॉप्टिव सेल थेरेपी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई: जीएमपी-ग्रेड जीन डिलीवरी वेक्टर
  • हाई टेक बायोसाइंसेज इंडिया लिमिटेड, पुणे: दवा मध्यवर्ती के लिए किण्वन
  • लॉरस बायो, विशाखापट्टनम: कार्यात्मक खाद्य पदार्थों के लिए किण्वन
  • विरचो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद: मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का व्यावसायिक उत्पादन
  • जेनोवा बायोफार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, पुणे: mRNA-आधारित सटीक चिकित्सा का केंद्र
  • केआईआईटी-टीबीआई, भुवनेश्वर: समुद्री जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद
  • राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएबी), हैदराबाद, हाईमीडिया लैब्स के साथ: भारत का पहला पशु स्टेम सेल भंडार

पर्यावरण-अनुकूल जैव-कीटनाशक
कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) के निदेशक डॉ. मोहना कृष्ण रेड्डी मुडियम ने बताया कि कैसे उनकी जैव-फाउंड्री हरित कृषि को बढ़ावा देगी. उन्होंने कहा, "वर्तमान में, वैश्विक कीटनाशक उपयोग में जैव-कीटनाशकों की हिस्सेदारी 5% से भी कम है. 28.69 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) वित्तपोषण के साथ, यह जैव-फाउंड्री हमारे प्रायोगिक संयंत्र को उन्नत करेगी, सूक्ष्मजीव किण्वन और पौध निष्कर्षण प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करेगी, और नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी."

उन्होंने कहा कि यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी, खाद्य पदार्थों में रासायनिक अवशेषों को कम करेगी और आयात को कम करेगी.

‘उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण प्लेटफॉर्म’ के शुभारंभ
‘उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण प्लेटफॉर्म’ के शुभारंभ (ETV Bharat)

स्वदेशी सूक्ष्मजीवी प्रजातियां
राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र (एनसीसीएस) की निदेशक डॉ. शर्मिला बापट ने कहा कि उनकी सूक्ष्मजीवी जैव-फाउंड्री भारत की आत्मनिर्भरता का निर्माण करेगी. उन्होंने बताया, "हम ई. कोलाई, सैक्रोमाइसीज़, विब्रियो, स्यूडोमोनास और बैसिलस सहित छह प्रजातियों की जांच कर रहे हैं ताकि वांछित वृद्धि दर और आनुवंशिक अनुकूलन क्षमता वाले उपभेदों की पहचान की जा सके."

26.91 करोड़ रुपये के डीबीटी-बीआईआरएसी समर्थन से, यह सुविधा सिंथेटिक बायोलॉजी उपकरणों का उपयोग करके इन उपभेदों का इंजीनियरिंग करेगी. उन्होंने आगे कहा, "इससे विदेशी मुद्रा का बाहर जाना कम होगा, लाइसेंस प्राप्त विदेशी उपभेदों पर निर्भरता कम होगी, और शिक्षा जगत और उद्योग दोनों के लिए उपभेद संसाधन और संग्रह सेवाएं उपलब्ध होंगी."

कोशिका एवं जीन थेरेपी हब
टाटा मेमोरियल सेंटर के एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर (ACTREC) की वरिष्ठ प्रमुख डॉ. अलबीना निसार ने कहा कि उनका हब, 45.62 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) अनुदान द्वारा समर्थित, उन्नत चिकित्सा के लिए संपूर्ण क्षमताएं प्रदान करेगा. उन्होंने कहा, "इस हब के तीन स्तंभ होंगे: GMP विनिर्माण सुविधा, स्वदेशी चिकित्सा के लिए अनुसंधान एवं विकास इकाई, और सहायक नियामक एवं व्यावसायीकरण इकाइयां."

डॉ. निसार ने लागत में बड़ी बचत का अनुमान लगाया और कहा, "यह पहल पश्चिमी बाजारों की तुलना में लागत को 20 गुना तक कम कर सकती है, आयात पर निर्भरता कम कर सकती है, और 2030 तक भारत को उन्नत कोशिका एवं जीन चिकित्सा के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में स्थापित कर सकती है."

यह सुविधा, जिसके दिसंबर 2025 तक चालू होने की उम्मीद है, अनुपालन, कार्यबल प्रशिक्षण और नैदानिक ​​परीक्षणों के लिए सहायता पर परामर्श भी प्रदान करेगी.

विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि बायोफाउंड्री नेटवर्क, जैव प्रौद्योगिकी को आईटी और डिजिटल तकनीकों के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास के एक स्तंभ के रूप में स्थापित करने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है. जीव विज्ञान के एआई, इंजीनियरिंग और उन्नत सामग्रियों के साथ एकीकरण के साथ, ये केंद्र हरित रोजगार, सतत नवाचार और किफायती स्वास्थ्य सेवा समाधानों को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं.

यह भी पढ़ें- जम्मू सरकारी स्कूल के शिक्षक कुलदीप गुप्ता मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, 5 सितंबर को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA NATIONAL BIOFOUNDRY NETWORKBIOECONOMYNEXT GEN BIOMANUFACTURINGBIOFOUNDRY NETWORK

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले उड़ाया गर्दा, फिर खेली तूफानी पारी, कप्तान और कोच की बढ़ाई चिंता

'कपड़े चमकाएगा, मच्छरों को भी मार भगाएगा', IIT Delhi ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट, जानिए कैसे करता है काम

तीन दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी Double Decker बसें, जानिए क्या है खासियत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.