ETV Bharat / bharat

सीजफायर से भारत को हुआ फायदा! रक्षा विशेषज्ञ कर्नल नंदी ने बताया, 'कैसे'? - INDIA PAKISTAN CEASEFIRE

लेफ्टिनेंट कर्नल ए.के.नंदी. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 19, 2025 at 8:40 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 9:45 PM IST 6 Min Read

तेजपुर: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या कर दी गयी थी. इसके बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' सैन्य कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पीओके की सीमा में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया. पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन से हवाई हमला किया, लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने सभी को नष्ट कर दिया. इसके बाद भारत ने भी पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों पर हमला कर काफी नुकसान पहुंचाया. रक्षा विशेषज्ञ सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल ए.के नंदी, जो वर्तमान में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं, ने ईटीवी भारत से विशेष साक्षात्कार में बताया कि पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की घोषणा के बाद भारत को लाभ हुआ है. उन्होंने इसके तीन कारण बताये. पहला भारत की शक्ति और सैन्य प्रौद्योगिकी और स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली विशेष रूप से ब्रह्मोस और पाकिस्तान का कोई भी वार भारत के खिलाफ सफल नहीं हो सका. पाकिस्तान ने तुर्की ड्रोन, चीनी वायु रक्षा प्रणालियों का इस्तेमाल किया, लेकिन सभी को भारत द्वारा नष्ट कर दिया गया. सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल ए.के नंदी ने कहा, भारत बिना उनके देश में प्रवेश किए चरमपंथी नेटवर्क को नष्ट करने में सक्षम है. मीडिया में उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में परमाणु लड़ाकू विमानों की स्थापना के कारण हवाई क्षेत्र को नष्ट करना, यह संदेश देता है कि भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार तकनीकी रूप से उन्नत हैं. क्योंकि सबसे पहले, पाकिस्तानी सिग्नल नेटवर्क को जाम करके और उनके हवाई रक्षा प्रणाली को नष्ट करके, वे जल्दी उड़ान भरने से पहले ही नकली विमान पाकिस्तानी क्षेत्र में लॉन्च कर देते हैं, जिससे दुश्मन को पता चल जाता है कि यह असली है और यह निर्णय वास्तव में सफल है. तीसरी बात, हथियारों के प्रदर्शन को प्रदर्शित करना, विशेष रूप से मिसाइलों के प्रदर्शन को प्रदर्शित करना, भारत की हथियार प्रणालियों की बहुत अधिक मांग है, अगर ऐसा करने से देश के लिए बहुत अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी. भारतीय सैन्य रणनीतिक द्वारा जमीनी कार्रवाई से बचने के बारे में पूछे जाने पर लेफ्टिनेंट कर्नल नंदी ने कहा, "भारतीय सेना द्वारा जमीनी कार्रवाई से बचने का कारण यह था कि भारत का उद्देश्य पूर्ण युद्ध के लिए जाना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान में चरमपंथी तत्वों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना था. हालांकि, जब भारत द्वारा चरमपंथी शिविरों को नष्ट करने के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, तब भी भारत ने जमीनी हमला नहीं किया. बल्कि भारतीय क्षेत्र के भीतर से सटीक मिसाइल हमले का सहारा लिया, ताकि आक्रमण को टाला जा सके."

Last Updated : May 19, 2025 at 9:45 PM IST