अमरावती में इंडिया इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होगी स्थापित, विधेयक को मंजूरी
मंत्री नारा लोकेश ने अमरावती में IIULER की स्थापना के संबंध में विधानसभा में एक विधेयक पेश किया.
Published : September 27, 2025 at 8:17 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 8:23 PM IST
अमरावती: आंध्र प्रदेश के शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि सरकार ने अमरावती में इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च (IIULER) की स्थापना का निर्णय लिया है.
मंत्री ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट के विधि शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए अमरावती में IIULER की स्थापना के संबंध में विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसे सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी.
आंध्र प्रदेश की जनता की ओर से बोलते हुए, लोकेश ने आंध्र प्रदेश को IIULER की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल अब्दुल नज़ीर का आभार व्यक्त किया. उन्हें बताया गया कि राज्य सरकार ने इस विश्वविद्यालय के लिए एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 60 साल के पट्टे पर 55 एकड़ जमीन आवंटित की है. उन्होंने कहा कि राज्य में आने वाले इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को प्रोत्साहित करना सरकार की जिम्मेदारी है.
उन्होंने कहा कि, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से प्रवेश शुरू होंगे. उन्होंने कहा कि आरक्षण केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार लागू किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि राज्य में 20 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगी. उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य विश्वविद्यालय को केवल कानूनी शिक्षा का ही नहीं, बल्कि शोध का केंद्र बनाना है."
राज्य में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय
मंत्री लोकेश ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा लगाए गए नियमों के कारण निजी विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में नहीं आकर पड़ोसी राज्यों में चले जाते थे. आंध्र प्रदेश निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक पेश करते हुए लोकेश ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग आधारित शिक्षा के उद्देश्य से 2016 में निजी विश्वविद्यालय अधिनियम लाया था.
मंत्री लोकेश ने कहा कि, इसके एक हिस्से के रूप में, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है. मंत्री ने कहा कि, राज्य में 14 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं. वाईएसआरसीपी सरकार ने अनजाने में केवल उन लोगों को अनुमति देने का नियम लागू कर दिया है जिनके पास टॉप 100 ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ अनिवार्य संयुक्त प्रमाणन की डिग्री है.
उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रमाणन नियम को हटाने का निर्णय दुनिया के विश्वविद्यालयों को अन्य राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा में एपी में लाने के इरादे से लिया गया था.
