अमरावती में इंडिया इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होगी स्थापित, विधेयक को मंजूरी

नारा लोकेश ने बताया कि,अमरावती में इंडिया इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाएगा ( ETV Bharat )

अमरावती: आंध्र प्रदेश के शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि सरकार ने अमरावती में इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च (IIULER) की स्थापना का निर्णय लिया है. मंत्री ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट के विधि शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए अमरावती में IIULER की स्थापना के संबंध में विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसे सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी. आंध्र प्रदेश की जनता की ओर से बोलते हुए, लोकेश ने आंध्र प्रदेश को IIULER की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल अब्दुल नज़ीर का आभार व्यक्त किया. उन्हें बताया गया कि राज्य सरकार ने इस विश्वविद्यालय के लिए एक रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 60 साल के पट्टे पर 55 एकड़ जमीन आवंटित की है. उन्होंने कहा कि राज्य में आने वाले इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को प्रोत्साहित करना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से प्रवेश शुरू होंगे. उन्होंने कहा कि आरक्षण केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार लागू किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि राज्य में 20 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगी. उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य विश्वविद्यालय को केवल कानूनी शिक्षा का ही नहीं, बल्कि शोध का केंद्र बनाना है."

