ETV Bharat / bharat

सिंधु जल संधि स्थगित, भारत ने पाकिस्तान को भेजा लेटर, कहा- शर्तों का किया उल्लंघन - INDUS WATERS TREATY IN ABEYANCE

सिंधु जल संधि स्थगित करने का भारत ने पाकिस्तान को भेजा लेटर ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : April 25, 2025 at 9:09 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 9:18 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त फैसले लिए हैं. इस फैसले में सिंधु जल संधि भी शामिल है. जानकारी के मुताबिक भारत ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने के अपने निर्णय से पाकिस्तान को अवगत करा दिया है. भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है. भारत की जल संसाधन सचिव देबाश्री मुखर्जी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष सैयद अली मुर्तजा को लिखे पत्र में कहा कि जम्मू-कश्मीर को निशाना बनाकर पाकिस्तान द्वारा जारी सीमा पार आतंकवाद सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों में खलल डालता है. भारत की तरफ से लिखे गए लेटर में कहा गया कि किसी संधि का सद्भावपूर्वक सम्मान करना संधि का मूलभूत आधार है. हालांकि, इसके बजाय हमने देखा है कि पाकिस्तान भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को निशाना बनाकर सीमा पार से आतंकवाद जारी रखता है.

बता दें, भारत ने दशकों पुरानी संधि को निलंबित करने का निर्णय मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद लिया. इस लेटर में कहा गया कि परिणामस्वरूप उत्पन्न सुरक्षा अनिश्चितताओं ने संधि के तहत भारत के अधिकारों के पूर्ण उपयोग में प्रत्यक्ष रूप से बाधा उत्पन्न की है. पाकिस्तान को भेजे गए पत्र में 'जनसंख्या में उल्लेखनीय परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता और अन्य परिवर्तनों' को भी संधि के दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता वाले कारणों के रूप में रेखांकित किया गया है. इसने पाकिस्तान पर अनुच्छेद XII(3) के तहत अपेक्षित संशोधनों पर बातचीत करने से इनकार करके संधि का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया. पत्र में आगे कहा गया है कि पाकिस्तान ने संधि के तहत परिकल्पित वार्ता में शामिल होने के भारत के अनुरोध का जवाब देने से इनकार कर दिया है और इस प्रकार वह संधि का उल्लंघन कर रहा है. भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा. भारत ने बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ कई फैसलों की घोषणा की, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना शामिल है. वहीं, पाकिस्तान ने भारत द्वारा संधि को निलंबित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और कहा है कि संधि के तहत 'पाकिस्तान के' पानी के प्रवाह को रोकने के किसी भी कदम को 'युद्ध की कार्रवाई' के रूप में देखा जाएगा. पाकिस्तान के आधिकारिक बयान के अनुसार सिंधु जल संधि के अनुसार पाकिस्तान के जल के प्रवाह को रोकने या मोड़ने तथा निचले तटवर्ती क्षेत्र के अधिकारों का हनन करने के किसी भी प्रयास को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा. पढ़ें: पहलगाम हमले के बाद भारत का सख्त कदम, 28 पाकिस्तानी नागरिक वापस गए

Last Updated : April 25, 2025 at 9:18 AM IST