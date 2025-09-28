ETV Bharat / bharat

'एशिया कप में भाग लेकर पाकिस्तान की आर्थिक मदद कर रहा भारत': संजय राउत

मुंबई: गृह मंत्री अमित शाह और उनके बेटे व आईसीसी चेयरमैन जय शाह को पाकिस्तान सरकार से सर्वोच्च सम्मान 'निशान-ए-पाकिस्तान' दिलवाना चाहिए. शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने 28 सितंबर रविवार को प्रेस कांफ्रेंस में यह तंज कसा. दरअसल, वे पूरे महाराष्ट्र में हो रही बारिश और उससे निपटने में राज्य सरकार के प्रयास को लेकर नाराज थे. राउत ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की परेशानी छोड़ क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान दे रही है.

संजय राउत ने कहा कि इन तमाम आपात स्थितियों में, क्रिकेट संघ के चुनावों को लेकर सरकार गंभीर है. उसे चिंता है कि आईपीएल कैसे होगा. सरकार को किसानों के घरों और खेती पर आए संकट की कोई चिंता नहीं है. बता दें कि 28 सितंबर को बीसीसीआई के नये अध्यक्ष के रूप में मिथुन मिन्हास के नाम की घोषणा की गयी.

संजय राउत ने एशिया कप में भारत के भाग लेने पर भी नाराजगी जतायी. उन्होंने कहा कि भारत को दुश्मन देश बताने वाले पाकिस्तान के साथ मैच खेले जाते हैं. सिनेमाघरों में इसका सीधा प्रसारण होता है. महाराष्ट्र के गृह मंत्री को इस पर शर्म आनी चाहिए और इन सिनेमाघरों के मालिकों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए. इस मैच से पाकिस्तान को सीधे आर्थिक मदद मिल रही है.

महाराष्ट्र में बाढ़ः

मराठवाड़ा समेत पूरे राज्य में इस समय भारी बारिश हो रही है. ऐसे में क्या शिवसेना दशहरा मिलन समारोह आयोजित करेगी? इस सवाल का जवाब देते हुए सांसद संजय राउत ने कहा कि मराठवाड़ा के किसान पिछले छह-आठ दिनों से पानी में डूबे हुए हैं. उन्होंने कहा कि दशहरा सभा में दो घंटे कीचड़ में खड़े होकर उनका दर्द महसूस करेंगे. संजय राउत ने कहा कि चाहे कितनी भी बारिश हो, शिवसेना के कार्यकर्ता राज्य भर से इस सभा के लिए मौजूद रहेंगे.