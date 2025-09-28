'एशिया कप में भाग लेकर पाकिस्तान की आर्थिक मदद कर रहा भारत': संजय राउत
शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में हो रही बारिश से सरकार के निपटने के प्रयास की आलोचना की.
Published : September 28, 2025 at 2:43 PM IST
मुंबई: गृह मंत्री अमित शाह और उनके बेटे व आईसीसी चेयरमैन जय शाह को पाकिस्तान सरकार से सर्वोच्च सम्मान 'निशान-ए-पाकिस्तान' दिलवाना चाहिए. शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने 28 सितंबर रविवार को प्रेस कांफ्रेंस में यह तंज कसा. दरअसल, वे पूरे महाराष्ट्र में हो रही बारिश और उससे निपटने में राज्य सरकार के प्रयास को लेकर नाराज थे. राउत ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की परेशानी छोड़ क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान दे रही है.
संजय राउत ने कहा कि इन तमाम आपात स्थितियों में, क्रिकेट संघ के चुनावों को लेकर सरकार गंभीर है. उसे चिंता है कि आईपीएल कैसे होगा. सरकार को किसानों के घरों और खेती पर आए संकट की कोई चिंता नहीं है. बता दें कि 28 सितंबर को बीसीसीआई के नये अध्यक्ष के रूप में मिथुन मिन्हास के नाम की घोषणा की गयी.
संजय राउत ने एशिया कप में भारत के भाग लेने पर भी नाराजगी जतायी. उन्होंने कहा कि भारत को दुश्मन देश बताने वाले पाकिस्तान के साथ मैच खेले जाते हैं. सिनेमाघरों में इसका सीधा प्रसारण होता है. महाराष्ट्र के गृह मंत्री को इस पर शर्म आनी चाहिए और इन सिनेमाघरों के मालिकों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए. इस मैच से पाकिस्तान को सीधे आर्थिक मदद मिल रही है.
महाराष्ट्र में बाढ़ः
मराठवाड़ा समेत पूरे राज्य में इस समय भारी बारिश हो रही है. ऐसे में क्या शिवसेना दशहरा मिलन समारोह आयोजित करेगी? इस सवाल का जवाब देते हुए सांसद संजय राउत ने कहा कि मराठवाड़ा के किसान पिछले छह-आठ दिनों से पानी में डूबे हुए हैं. उन्होंने कहा कि दशहरा सभा में दो घंटे कीचड़ में खड़े होकर उनका दर्द महसूस करेंगे. संजय राउत ने कहा कि चाहे कितनी भी बारिश हो, शिवसेना के कार्यकर्ता राज्य भर से इस सभा के लिए मौजूद रहेंगे.
सरकारी मदद नहीं पहुंचीः
विधायकों का प्रमुख अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संभाजी नगर, लातूर, नांदेड़ जाना ज़रूरी था. देखना ज़रूरी था कि नागरिकों को मदद कैसे मिलेगी. लोगों को समय पर खाना-पानी नहीं मिला है, घर बह गए हैं, कोई आश्रय नहीं है और हम मुंबई और नागपुर में क्या कर रहे हैं? अभी तक निजी संस्थाओं और समाजसेवी संस्थाओं द्वारा दी गई मदद ही नागरिकों तक पहुंची है. सरकार ने कोई मदद नहीं की है.
विधायक-मंत्री कहां हैं :
संजय राउत ने कहा कि मराठवाड़ा, अहिल्यानगर, जलगांव के कुछ हिस्से बारिश से पूरी तरह तबाह हो गए हैं. कुछ जगहों पर यह बारिश शुरू हो रही है. अब कोंकण में भी भारी बारिश शुरू हो गई है. किसानों को पूरा नुकसान हुआ है. इन किसानों को फिर से खड़ा करने के लिए सरकार के पास क्या योजना है? बाढ़ प्रभावित ज़िलों के पालक मंत्रियों को अपने-अपने ज़िलों में तैनात रहना चाहिए. पालक मंत्री मुंबई में क्या कर रहे हैं?
