उपमहाद्वीप में किसी भी संकट के लिए भारत को ही भरोसेमंद विकल्प होना चाहिए: जयशंकर
जयशंकर ने कहा कि देश के हितों की रक्षा के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर उसकी स्थिति को लगातार मजबूत करना जरूरी है.
By PTI
Published : October 6, 2025 at 11:49 PM IST
नई दिल्ली : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि उपमहाद्वीप में किसी भी संकट के लिए भारत को ही भरोसेमंद विकल्प होना चाहिए.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में 'भारत और विश्व व्यवस्था: 2047 की तैयारी' विषय पर अरावली शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता के परिदृश्य में भारत को स्वयं ‘‘सहयोग के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा.’’
VIDEO | Delhi: External Affairs Minister S Jaishankar addresses the gathering after inaugurating the 'India & The World Order: Preparing for 2047' conference at JNU.— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2025
(Full video available on PTI Videos –https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/isTRxPbKd7
जयशंकर ने कहा, ‘‘यह पड़ोस पहले नीति का सार है. इस उपमहाद्वीप में किसी भी संकट के समय भारत को ही भरोसेमंद विकल्प होना चाहिए.’’ जयशंकर ने कहा, ‘‘विभाजन के परिणामस्वरूप भारत की रणनीतिक गिरावट को दूर करना होगा.’’
विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और सहयोग के वादे से ध्यान हट रहा है. उन्होंने कहा, ‘‘यह हर चीज के शस्त्रीकरण से प्रेरित है. सभी राष्ट्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. भारत को ऐसी अस्थिरता के बीच रणनीति बनानी होगी और आगे बढ़ना जारी रखना होगा. चुनौती इस जटिल परिदृश्य को समझने की है.’’
Delighted to address the inaugural #AravalliSummit2025 as @sisjnu_official completes 70 years.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 6, 2025
Spoke about the challenges of the evolving global landscape, its strategic implications and our approaches to advance our national interests.https://t.co/PMBrrw20gH https://t.co/tHWsdKJgl2 pic.twitter.com/dHZoEa2Sn0
जेएनयू के पूर्व छात्र हैं एस जयशंकर
जेएनयू के पूर्व छात्र ने वैश्विक व्यवस्था को निरंतर आगे बढ़ाने के साथ-साथ राष्ट्र के हितों की रक्षा पर जोर दिया. उन्होंने कहा, ‘‘भारत के दृष्टिकोण से, मांग और जनसांख्यिकी की प्रेरक शक्तियां इसके उत्थान को गति प्रदान करेंगी. हमें 2047 की यात्रा के लिए विचार, शब्दावली और विमर्श तैयार करने होंगे.’’
ये भी पढ़ें- अमेरिका-भारत तनाव के बीच जयशंकर का बड़ा बयान, कहा- 'लक्ष्मण रेखाओं' का होना चाहिए सम्मान