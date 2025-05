ETV Bharat / bharat

भारत ने 300 किमी अंदर पाकिस्तानी सिस्टम को किया था तबाह, जेफ-17 और एफ-16 विमानों के गिराए जाने के सबूत उपलब्ध - JF17 AND F16 WERE DESTROYED

डिफेंस सिस्टम ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 24, 2025 at 2:25 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 3:26 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली : ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने किस तरह से पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले किए थे, इसके बारे में छन-छनकर जानकारी सामने आ रही है. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि मात्र 48 घंटे में वह भारत के सभी एयरबेस को तबाह कर देगा, कुछ ही घंटों में वह घुटनों पर आ गया. यह सबकुछ हुआ 10 मई की रात को और पाकिस्तान ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि भारत की ओर से इतना प्रचंड हमला होगा. भारतीय एयरफोर्स ने मुख्य रूप से चार बड़े हमले किए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स पूरी तरह से हतोत्साहित हो गया. उसके एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ी क्षति पहुंची. सभी हमले 10 मई की रात को किए गए थे. भारतीय एयरफोर्स ने इसके लिए प्रेसिजन मिसाइल का प्रयोग किया था. भारत ने पाकिस्तानी हमले के जवाब में स्कैल्प और ब्रह्मोस मिसाइल का साथ-साथ प्रयोग किया था, ताकि जो टारगेट है, वह हर हाल में हिट हो. स्कैल्प को एयर टू सरफेस टारगेट के लिए प्रयोग किया जाता है. यह एक क्रूज मिसाइल है. एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हमला करने के लिए राफेल के जरिए स्काल्प मिसाइल को दागा गया था. इसके साथ ही एसयू 30एमकेआई के जरिए ब्रह्मोस को भी छोडा़ गया था. दोनों की टाइमिंग एक साथ रखी गई थी. ऐसा इसलिए किया गया था ताकि हर हाल में लक्ष्य पूरा हो. भारत ने उसी रात जैकोबाबाद और भोलारी एयर बेस पर भी हमला किया था. भोलारी पर सबसे आखिर में हमला किया गया था. तब तक पाकिस्तान इतना अधिक घबरा गया था कि वह बार-बार अमेरिका को डायल करने लगा. यह सब तब हुआ, जब पाकिस्तान ने बनयान अल मरसूस ऑपरेशन के जरिए भारत के सभी एयरबेस को अगले 48 घंटे में उड़ाने की धमकी दी थी. उसने 10 मई की रात एक बजे इस ऑपरेशन की शुरुआत की थी. लेकिन भारतीय सेना के प्रचंड हमले से कुछ ही घंटों में उसके हौंसले पस्त हो गए. सुबह 9.30 बजे तक पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका की शरण में जा चुका था. उसने सीजफायर की अपील कर दी.

आदमपुर स्थित भारतीय एयरबेस पर एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम कम से कम 11 बार एक्टिव हुआ. इसने पाकिस्तानी एसएएबी-2000 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम (अवॉक्स) को तबाह कर दिया. एस-400 ने यह तब किया, जबकि पाकिस्तानी अवॉक्स 305 किमी दूर था. यानी एस-400 ने 300 दूर पाकिस्तानी प्रहार सिस्टम को छिन्न-भिन्न कर दिया. भारतीय एयरफोर्स के पास पाकिस्तान के एक जेएफ-17 और दो एफ-16 विमानों के गिराए जाने का भी सबूत उपलब्ध है. सात मई की रात को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी, तब उसने नौ आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे. उसके लिए लोइटरिंग एम्युनिशन का प्रयोग किया था. हमला पाकिस्तान के मुरिदके और बहावलपुर पर हुआ था. यहां पर स्कैल्प और ब्रह्मोस का प्रयोग किया गया था. लोइटरिंग एम्युनिशन एक आत्मघाती ड्रोन होता है. दुश्मन की पहचान निश्चित होने के बाद यह उस पर हमला कर देता है. 10 मई को किए गए हमले में भारत ने चीन के एलवाई-80 एयर डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट कर दिया था. पाकिस्तान ने इसे लाहौर में तैनात कर रखा था. इसके लिए भारत ने हार्पी कमिकजे ड्रोन का प्रयोग किया था. हार्पी ड्रोन को इजराइल ने तैयार किया है. यह मानव रहित ड्रोन है. इसी तरह से भारत ने कराची में तैनात चीनी एयर डिफेंस सिस्टम एचक्यू-9 को भी नष्ट कर दिया. इसे एस-300 का चीनी वर्जन कहा जाता है. 10 मई की रात को भारतीय नौसेना कराची नेवल पोर्ट पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी. उसी दिन सुबह में पाकिस्तान के डीजीएमओ ने धमकी दी थी कि अगर भारत कराची बेस पर हमला करता है, और इसके लिए ब्रह्मोस का उपयोग करेगा तो पाकिस्तान भी इसका जवाब देगा. इसके बावजूद भारतीय सेना की ओर से साफ कर दिया गया था कि उसके सामने सारे विकल्प खुले हुए हैं. हालांकि, दोपहर तक पाकिस्तानी डीजीएमओ ने सीजफायर की अपील कर दी थी. ये भी पढ़ें : ऑपरेशन सिंदूर: पाक एयरफोर्स को भारतीय सेना ने बनाया मूर्ख, हमले से पहले भेजे थे डमी एयरक्राफ्ट

