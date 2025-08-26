ETV Bharat / bharat

भारत में सीआरबीएन खतरों से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 180 टीमें तैनात हैं, और व्यापक प्रशिक्षण एवं संकट प्रबंधन योजनाएं पहले से मौजूद हैं.

एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद (ANI)
Published : August 26, 2025 at 9:29 PM IST

नई दिल्ली: भारत अब रासायनिक, रेडियोलॉजिकल, जैविक और परमाणु (सीआरबीएन) खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के महानिदेशक पीयूष आनंद ने मंगलवार को कहा कि देश भर में 180 सीआरबीएन टीमें तैनात हैं, जिनमें से प्रत्येक टीम में 47 सदस्य हैं.

नई दिल्ली में जैविक आपदाओं में प्रतिक्रिया क्षमताओं को लेकर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए आनंद ने कहा, “आधुनिक युद्ध में अब सैनिकों को दुश्मन के इलाके में भेजना उपयुक्त रणनीति नहीं है. हालिया पहलगाम हमले के बाद की परिस्थितियाँ इसी ओर संकेत करती हैं.”

उन्होंने कहा कि तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए, जैसे कि रूस-यूक्रेन युद्ध में ड्रोन की भूमिका, भारत को सभी संभावित खतरों से निपटने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी.

आनंद ने यह भी ज़ोर दिया कि एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय बेहद ज़रूरी है. “अगर हमें किसी सीआरबीएन खतरे का सामना करना पड़ता है, तो हमें एकजुट होकर उसका सामना करना होगा,” उन्होंने कहा.

प्रशिक्षण और तैयारी
अब तक एनडीआरएफ के 9134 अधिकारी और कर्मी सीआरबीएन प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं. इनमें शामिल हैं:

  • 61 रेडियोलॉजिकल सुरक्षा अधिकारी (RSO),
  • 255 प्रशिक्षक (ToT),
  • 120 मास्टर प्रशिक्षक (MT),
  • 34 मोबाइल विकिरण पहचान प्रणाली (MRDS) कोर्स करने वाले अधिकारी.
  • संकट प्रबंधन और नोडल एजेंसियाँ

भारत में रेडियोधर्मी और परमाणु खतरे की स्थितियों से निपटने के लिए एक विस्तृत प्रणाली मौजूद है. परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) और गृह मंत्रालय (MHA) इस प्रकार के संकटों के लिए नोडल विभाग हैं.

DAE ने एक विस्तृत 'संकट प्रबंधन योजना' तैयार की है, जिसमें RDD (रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस) जैसे खतरों से निपटने की व्यवस्था है. विभाग में एक 24x7 आपातकालीन संचार कक्ष (ECR) भी सक्रिय है.

संभावित खतरे
संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, गैर-राज्यीय तत्वों द्वारा गंदे बम, विस्फोटक उपकरण और जैविक हथियार जैसे सीआरबीएन सामग्री का उपयोग देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है.

एनडीआरएफ की तैयारियों और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत अब ऐसे किसी भी आपातकाल से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम है. देश के भीतर नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच सहयोग को और मज़बूत किया जा रहा है.

