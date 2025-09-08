ETV Bharat / bharat

जल्द शुरू होगी भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस, जानें रूट और टिकट की कीमत

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की पूरी तैयारी कर रहा है. इस ट्रेन को ज़्यादा आरामदायक यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है. यह ट्रेन कथित तौर पर दिवाली 2025 से ठीक पहले प्रयागराज होते हुए दिल्ली और पटना का सफर कुल साढ़े ग्यारह घंटे में तय करेगी.

सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह ट्रेन संभवत रात 8 बजे पटना से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7.30 बजे नई दिल्ली पहुंच जाएगी, जिससे दोनों शहरों के बीच सामान्य यात्रा समय, जो 12 से 17 घंटे का होता है, घटकर सिर्फ साढ़े ग्यारह घंटे रह जाएगा.

वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की अनुमानित टिकट कीमत

रिपोर्ट के अनुसार दिवाली 2025 से पहले सेवा शुरू होने की उम्मीद है. इस ट्रेन का किराया राजधानी एक्सप्रेस से 10-15 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है. वंदे भारत एक्सप्रेस का नया स्लीपर मॉडल अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगा और इसमें सामान्य चेयर कार- सर्विस के स्थान पर बर्थ होंगी, जिससे विशेष रूप से रात की यात्रा अधिक आरामदायक यात्रा होगी.

मॉर्डन फायर सेफ्टी सिस्टम

सीसीटीवी कैमरे, मनोरंजन के लिए LED स्क्रीन, सुरक्षित बोर्डिंग के लिए सेंसर युक्त स्वचालित दरवाजे, मॉर्डन फायर सेफ्टी सिस्टम और ट्रेन में अनाउंसमेंट फैसिलिटीज जैसी सुविधाओं से लैस वंदे भारत स्लीपर का निर्माण भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) द्वारा एडवांस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) तकनीक का उपयोग करके किया गया है.