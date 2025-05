ETV Bharat / bharat

इंडिया ने मालदीव के लिए दिखाया बड़ा दिल, 50 मिलियन डॉलर के कर्ज की अवधि बढ़ाई - INDIA EXTENDS SUPPORT TO MALDIVES

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. ( (File Photo-PIB) )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 12, 2025 at 12:05 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 1:12 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत ने मालदीव के लिए बड़ा दिल दिखाया है. इसके तहत इंडिया ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को रोलओवर करके मालदीव को बड़ी वित्तीय सहायता की है. गौर करें तो मालदीव सरकार के अनुरोध पर, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने मालदीव के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल को एक और वर्ष के लिए सब्सक्राइब किया है. इस तरह से देखें तो मार्च 2019 से, भारत सरकार, एसबीआई द्वारा ऐसे कई ट्रेजरी बिलों की सदस्यता की सुविधा प्रदान कर रही है. इसके साथ ही उन्हें सालाना, ब्याज-मुक्त तरीके से मालदीव सरकार को रोलओवर कर रही है.

यह सब भारत की ओर से मालदीव को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में सरकार-से-सरकार व्यवस्था के तहत किया गया है. इसकी पुष्टि मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट के जरिए की है. भारत ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल के माध्यम से मालदीव को वित्तीय सहायता प्रदान की. इसी को लेकर मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने ट्वीट किया, 'मैं 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल के रोलओवर के माध्यम से मालदीव को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और भारत सरकार के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं. यह समय पर की गई सहायता मालदीव और भारत के बीच मित्रता के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाती है और आर्थिक लचीलेपन के लिए राजकोषीय सुधारों को लागू करने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों का समर्थन करेगी. ये भी पढ़ें- भारत के साथ रक्षा समझौतों को संशोधित किया जा रहा है: मालदीव

नई दिल्ली: पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत ने मालदीव के लिए बड़ा दिल दिखाया है. इसके तहत इंडिया ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को रोलओवर करके मालदीव को बड़ी वित्तीय सहायता की है. गौर करें तो मालदीव सरकार के अनुरोध पर, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने मालदीव के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल को एक और वर्ष के लिए सब्सक्राइब किया है. इस तरह से देखें तो मार्च 2019 से, भारत सरकार, एसबीआई द्वारा ऐसे कई ट्रेजरी बिलों की सदस्यता की सुविधा प्रदान कर रही है. इसके साथ ही उन्हें सालाना, ब्याज-मुक्त तरीके से मालदीव सरकार को रोलओवर कर रही है. यह सब भारत की ओर से मालदीव को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में सरकार-से-सरकार व्यवस्था के तहत किया गया है. इसकी पुष्टि मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट के जरिए की है. भारत ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल के माध्यम से मालदीव को वित्तीय सहायता प्रदान की. इसी को लेकर मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने ट्वीट किया, 'मैं 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल के रोलओवर के माध्यम से मालदीव को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और भारत सरकार के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं. यह समय पर की गई सहायता मालदीव और भारत के बीच मित्रता के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाती है और आर्थिक लचीलेपन के लिए राजकोषीय सुधारों को लागू करने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों का समर्थन करेगी. ये भी पढ़ें- भारत के साथ रक्षा समझौतों को संशोधित किया जा रहा है: मालदीव

Last Updated : May 12, 2025 at 1:12 PM IST