जीवन बचाने के लिए भारत का डिजिटल प्रयास: iRAD और eDAR का लक्ष्य सड़क सुरक्षा में बदलाव लाना

नई दिल्ली: भारत दुनिया की सबसे खतरनाक रोड सिस्टम में से एक है, जहां सड़क दुर्घटनाओं के कारण प्रति घंटे लगभग 20 मौतें होती हैं. अतीत में भारत को खंडित रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, मुआवजे में भारी देरी, नीतियों और तत्परता की कमी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अक्सर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए की गई कार्रवाइयों की तुलना में मौतें बहुत तेजी से होती हैं.

सौभाग्य से अब एक शांत डिजिटल क्रांति हो रही है जो भारत में दुर्घटनाओं को रोकने, उनका इलाज करने और उनसे निपटने के तरीके को बदल सकती है. इस बदलाव का कारण दो पहल हैं. पहली इंटिग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस (iRAD) और इलेक्ट्रॉनिक-डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट (eDAR).

जैसा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्य योजना 2011-2021 में पहचाना गया है iRAD और eDAR दोनों को सड़क नेटवर्क से जुड़ी स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को समझने के लिए डिजिटल ढांचे के रूप में देखा गया था. हालांकि, इन दो नए प्लेटफॉर्म के पीछे अंतर्निहित योजना डेटा को कार्रवाई में बदलना है, जिसमें तुरंत जान बचाना, पीड़ितों को मुआवज़ा देना और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण शामिल है.

iRAD और eDAR दोनों को जनवरी 2020 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था और अब ये सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह से कार्य कर रही हैं. iRAD के जवाब में, eDAR प्लेटफॉर्म 2024 में लॉन्च किया गया और इसमें पीड़ितों की सहायता, बीमा और न्यायिक प्रक्रिया को भी शामिल किया जाएगा. ये दोनों मिलकर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुनर्गठन की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं.

कागजी एफआईआर से डिजिटल इंटेलिजेंस तक

दशकों तक, भारत में दुर्घटनाओं की सूचना पुलिस की प्राथमिकी रिपोर्ट (FIR) और कभी-कभार सर्विलांस फुटेज पर छोड़ दी जाती थी. विशेषज्ञों का कहना है कि ये तरीके बिखरे हुए थे, अक्सर देरी से मिलते थे, और शायद ही कभी स्टैंडर्डाइज होते थे. इस प्लेटफॉर्म के डिजाइन में शामिल एक वरिष्ठ एनआईसी अधिकारी ने कहा, "पुलिस रिपोर्ट या सीसीटीवी फुटेज जैसे पारंपरिक तरीके हमें पहेली के कुछ हिस्से बताते हैं. iRAD हमें रियल टाइम में पूरी तस्वीर देता है."

नागरिक उपभोक्ता और नागरिक कार्रवाई समूह (CAG) में सड़क सुरक्षा और सतत गतिशीलता की वरिष्ठ शोधकर्ता और सड़क सुरक्षा नेटवर्क (RSN) की सदस्य नीना सुब्रमणि ने ईटीवी भारत को बताया, "iRAD प्लेटफॉर्म एक महत्वपूर्ण प्रगति है, क्योंकि यह कई सोर्स, पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य और राजमार्गों से डेटा को एक डिजिटल ढांचे में इंटिग्रेट करता है."

उन्होंने कहा, " पारंपरिक पुलिस विश्लेषण या सीसीटीवी-आधारित निगरानी केवल आंशिक जानकारी प्रदान करती है, जबकि iRAD दुर्घटना की घटना से लेकर अस्पताल के परिणामों तक की पूरी सीरीज को कैप्चर करता है. यह साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, लक्षित हस्तक्षेप और दुर्घटना के बाद की आपातकालीन देखभाल में सुधार के साथ-साथ उच्च जोखिम वाले गलियारों की बेहतर निगरानी को सक्षम बनाता है."

नीना ने आगे कहा, "एआई और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स आईआरएडी को एक रिपोर्टिंग टूल से एक निवारक प्लेटफॉर्म में बदल सकते हैं. गति, दिन के समय, वाहन के प्रकार और सड़क की स्थिति के पैटर्न का विश्लेषण करके, एआई अधिकारियों को हाई रिस्क एरिया का पूर्वानुमान लगाने और मृत्यु होने से पहले हस्तक्षेप करने में मदद कर सकता है. यह सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण के अनुरूप है, जहां सिस्टम को मानवीय त्रुटि का अनुमान लगाने और उसके परिणामों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है."

नीना ने बताया, "आईआरएडी पुलिस रिपोर्टिंग या कैमरा-आधारित निगरानी की जगह नहीं लेगा, बल्कि यह कम्पलीमेंट है. पुलिस और सीसीटीवी सिस्टम प्रवर्तन और तत्काल प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई हैं, जबकि आईआरएडी यह सुनिश्चित करता है कि उनके द्वारा उत्पन्न जानकारी को व्यवस्थित रूप से इंटिग्रेट, एनालाइज और सभी विभागों में साझा किया जाए. इसका मूल्यवर्धन अलगाव को तोड़ने और सड़क सुरक्षा के एक समग्र दृष्टिकोण के निर्माण में निहित है जो योजना, प्रवर्तन और स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को एक साथ समर्थन प्रदान करता है. आईडीएआर सड़कों को सुरक्षित बना सकता है."

उन्होंने कहा, "आईआरएडी में रीयल-टाइम रिपोर्टिंग का मतलब है कि घटनास्थल पर डेटा सटीकता और तेजी से दर्ज किया जाता है, जबकि कागज पर दर्ज एफआईआर में अक्सर महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने में देरी होती है. इससे, त्वरित आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया, दुर्घटना पीड़ितों के बचने की संभावना में सुधार होगा.इसके अलावा इससे सटीक जियो-टैगिंग, सुधारात्मक सड़क डिज़ाइन के लिए ब्लैकस्पॉट की पहचान करने में मदद मिलेगी, डेटा विश्वसनीयता और कम रिपोर्टिंग और विसंगतियों को कम होंगी."

इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट (eDAR) सिस्टम यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि सभी पीड़ित, चालक, यात्री और पैदल यात्री, बीमा और मुआवजा प्रक्रिया में शामिल हों. यह मोटर वाहन अधिनियम संशोधनों के तहत समानता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि कमजोर सड़क यूजर्स को अक्सर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन मुआवजा पाने में उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ता है.

चौंकाने वाले आंकड़े

जनवरी 2025 तक, iRAD ने 14.66 लाख दुर्घटनाएं दर्ज की हैं, जिनमें 5.43 लाख मौतें हुईं हं. खास बात यह है कि यह डेटा न केवल कुछ समय के लिए स्टोर किया जा रहा है (और आगे भी किया जाता रहेगा), बल्कि इसका विश्लेषण करके ब्लैक स्पॉट्स का पता लगाया जा रहा है, उपचारात्मक उपाय सुझाए जा रहे हैं और एम्बुलेंस की स्थिति निर्धारित करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है.

क्या iRAD पुरान सिस्टम की जगह लेता है ?

सबसे आम गलतफहमियों में से एक यह है कि iRAD ने पुलिस रिपोर्टिंग या सीसीटीवी निगरानी जैसी पारंपरिक प्रणालियों की जगह ले ली है कर दिया है. अधिकारी जोर देकर कहते हैं कि ऐसा नहीं है. आईआईटी दिल्ली में रोड सिक्योरिटी रिसर्चर डॉ एस मिश्रा ने बताया, "यह प्रतिस्थापन नहीं, बल्कि एकीकरण है." "पुलिस की एफआईआर जारी रहती हैं, सीसीटीवी फुटेज जारी रहते हैं, लेकिन iRAD एक ऐसा आधार तैयार करता है, जहां सारी जानकारी एकत्रित होती है. यही असली इनोवेशन है."

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने अपने अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) को iRAD के साथ पहले ही एकीकृत कर दिया है. ऐसे में अब जब कोई एफआईआर दर्ज होती है, तो यह स्वचालित रूप से एक iRAD-लिंक्ड आईडी जनरेट करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सूचनाओं का कोई समानांतर साइलो न हो. इसी तरह NHAI जैसी सड़क-स्वामित्व वाली एजेंसियां ​​एकीकृत परियोजना कोड से टैग की गई दुर्घटना रिपोर्टों तक पहुंच सकती हैं, जो प्रत्येक दुर्घटना को राजमार्ग के एक विशिष्ट हिस्से से जोड़ती हैं.

दिल्ली मे टेस्ट

iRAD के वादे को दिल्ली से बेहतर कोई शहर नहीं दर्शाता. मार्च 2022 में इस पहल की शुरुआत के बाद से कम से कम 16,000 पुलिसकर्मियों को iRAD और eDAR प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है. इसके अलावा, मार्च 2024 में, दिल्ली e-DAR का विस्तार करने वाला पहला शहर बन गया, जिसमें कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन इसे अपनाने वाला पहला शहर था.

रिजल्ट

दिल्ली में 2022 से 2025 की शुरुआत तक 18,592 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 39,747 लोग शामिल थे. 23 प्रतिशत दुर्घटनाएं घातक थीं और 46 फीसदी लोग अस्पताल में भर्ती हुए. एक बेहद गंभीर तथ्य यह है कि इस अवधि में 4,638 लोगों की मृत्यु हुई. हालांकि, दिल्ली को अलग बनाने वाला सिर्फ डेटा नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी है. iRAD के हीटमैप्स के जरिए, दिल्ली ने 261 CATS एम्बुलेंस को सिस्टम में एकीकृत किया है, और उन्हें दुर्घटना वाले हॉट ज़ोन में गतिशील रूप से तैनात किया है.

दिल्ली के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, "पहले एम्बुलेंस निर्धारित स्टेशनों पर इंतज़ार करती थीं. अब, सिस्टम हमें दुर्घटनाओं के पूर्वानुमानित विश्लेषण के आधार पर बताता है कि उन्हें कहां तैनात करना है. इससे प्रतिक्रिया समय कम हुआ है और निस्संदेह जानें बची हैं."