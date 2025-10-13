ETV Bharat / bharat

श्योपुर में DRDO के बैलून की टेस्टिंग जल्द, आसमान से करेगा दुश्मन देशों की निगरानी

DRDO को पसंद आया मध्य प्रदेश का श्योपुर, अक्टूबर में फिर होगा स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बैलून का परीक्षण, मई में हुआ था पहला सफल परीक्षण.

DRDO STRATOSPHERIC SECOND TESTING
श्योपुर में DRDO के बैलून की टेस्टिंग जल्द (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 8:20 PM IST

श्योपुर: मध्य प्रदेश का श्योपुर भारत में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है. देश में चीतों का पहला घर बना श्योपुर अब रक्षा क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ रहा है. यही वजह है कि, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने श्योपुर में अपनी नई साइट जाखदा जागीर में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बैलून के ट्रायल्स का दूसरा चरण शुरू कर दिया है.

26 अक्टूबर तक आसमान में होंगे ट्रायल

डीआरडीओ द्वारा श्योपुर में आगामी 18, 19, 25 और 26 अक्टूबर को एक बार फिर जासूसी एयरशिप्स बैलून आसमान में छोड़े जाएंगे. इसी साल मई के महीने के पहले सप्ताह में पहली बार डीआरडीओ द्वारा स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बैलून आसमान में छोड़े गए थे और इसका पहला सफल ट्रायल पूरा हुआ था. अब दूसरा चरण शुरू किया गया है.

WHAT IS STRATOSPHERIC AIRSHIP
क्या होता है स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप (ETV Bharat Info)

पहली बार में 17 किलोमीटर ऊंचा गया था बैलून

जब मई 2025 में डीआरडीओ द्वारा इन एयरशिप का परीक्षण किया गया था. उस दौरान ये स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफार्म आसमान में लांच किया गया था, जो एक पेलोड के साथ गया था. 17 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचने के बाद इस एयरशिप बैलून ने 62 मिनट तक उड़ान भरी थी. इसके बाद यह नीचे आ गया था. इसे सफलता पूर्वक रिकवर कर लिया गया था.

श्योपुर में गाइडलाइन जारी की गई

श्योपुर कलेक्टर अंकित वर्मा के मुताबिक "डीआरडीओ द्वारा इस स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप के ट्रायल के संबंध में जानकारी दी गई है. ऐसे में क्षेत्र में लोग इसे देख घबराएं नहीं. इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है. जिससे लोगों में घबराहट ना हो. साथ ही परीक्षण में भी किसी तरह से व्यवधान पैदा नहीं हो."

DRDO BALLOON TESTING SHEOPUR
26 अक्टूबर तक आसमान में होंगे ट्रायल (Press Information Bureau of India)

अब सेंसर और डेटा कलेक्शन को लेकर ट्रायल

डीआरडीओ द्वारा स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म के पहले सफल ट्रायल के बाद भारत उन चुनिंदा देशों (अमेरिका, रूस और चीन) में शामिल हो चुका है. जिन्होंने इस तकनीक में सफलता हासिल की है. इस सफल ट्रायल के दौरान जहां इसकी ऊंचाई पर पहुंचने की क्षमता का प्रदर्शन किया था, तो वहीं अब दूसरे चरण में इस एयरशिप के ऑनबोर्ड सेंसर, डेटा कलेक्शन के साथ ही इसके ऊंचाई पर लंबे समय तक स्थिर रहने की क्षमताओं की परख की जाएगी.

STRATOSPHERIC AIRSHIP BALLOON
स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप की उपलब्धि (ETV Bharat Info)

क्या होता है स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म

असल में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म एक तरह का बैलून बेस्ड एयरशिप होता है. जो मानव रहित लेकिन सेंसर्स और मशीनरी से लैस होता है. इस बैलून में हीलियम गैस भरी होती है. जो इसे वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर ले जाती है. जहां ये स्थिर रहकर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं.

DRDO BALLOON TESTING SHEOPUR
श्योपुर में परीक्षण के लिए गाइडलाइन जारी (Press Information Bureau of India)

डीआरडीओ के एयरशिप की खासियत

डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म निगरानी, जासूसी और टोही जैसी क्षमताओं के लिये तैयार किया गया है. यह हाई एल्टीट्यूड एयरशिप हफ्तों तक हवा में एक ही स्थान पर रह सकते हैं, अगर सैटेलाइट से तुलना करें तो यह सैटेलाइट से अभूत लचीला और 10 गुना तक सस्ता है. इसका इस्तेमाल आसमान में एक ही जगह स्थिर रहकर आपदा, जंगल की आग, सीमायें और खनन जैसी परिस्थितियों की निगरानी कर सकता है. इसका उपयोग गोपनीय रूप से जासूसी के लिए भी किया जा सकता है.

