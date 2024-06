ETV Bharat / bharat

सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल करने की कवायद में जुटा I.n.d.i.a. गठबंधन - India Trying To Get Majority

By Amit Agnihotri Published : Jun 5, 2024, 4:51 PM IST | Updated : Jun 5, 2024, 5:51 PM IST

सरकार बनाने का प्रयास कर रही कांग्रेस ( फोटो - ANI Photo )

नई दिल्ली: लोकसभा की चुनावी लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन भाजपा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का युद्ध जारी है. कांग्रेस के रणनीतिकारों ने बुधवार को कहा कि जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए 272/543 के आधे से अधिक के आंकड़े को पार करने की कोशिश कर रही है. एआईसीसी पदाधिकारी गुरदीप सप्पल ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की बैठक से पहले कहा कि 'युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन लड़ाई अभी जारी है. मोदी सरकार ने कांग्रेस और विपक्ष के हाथ-पैर बांध दिए थे और हमें चुनावी सागर में तैरने के लिए कहा था, लेकिन विपक्ष तैर गया. अब चुनौती सागर पार करने की है. जनता ने हमारे हाथ-पैर खोल दिए हैं. लड़ाई जीत ली गई है, युद्ध जारी है.' मंगलवार को, एनडीए के 293 के मुकाबले भारत ब्लॉक ने 232/543 सीटें जीतीं. कांग्रेस ने अकेले 99 लोकसभा सीटें जीतीं, जबकि भाजपा को 240 सीटें मिलीं. फिर भी, कांग्रेस के प्रबंधकों ने कहा कि जनादेश पीएम मोदी के खिलाफ है, जिन्हें प्रधानमंत्री पद की दौड़ से हट जाना चाहिए और प्रधानमंत्री को तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने से रोकने के लिए बहुस्तरीय प्रयास शुरू किए हैं. गुजरात के प्रभारी एआईसीसी सचिव राम किशन ओझा ने ईटीवी भारत से कहा कि 'जनादेश निश्चित रूप से पीएम मोदी के खिलाफ है.' उन्होंने कहा कि 'वह जैविक नहीं बल्कि दिव्य प्राणी हैं. बुधवार शाम को I.N.D.I.A. ब्लॉक की बैठक होनी है और वहां सभी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा. लेकिन, उससे पहले अगर कुछ क्षेत्रीय दल विपक्षी गठबंधन के लिए अधिक संख्या बल जुटाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है. आखिरकार, हमें अपने सभी विकल्प खुले रखने चाहिए.' पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास 61 सीटें कम हैं, जो एनडीए के सहयोगी जेडी-यू, टीडीपी, एचएएम और अन्य छोटी पार्टियों से मिल सकती हैं. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों को शामिल करने के प्रयास जारी हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में हैं, जबकि एनसीपी-एसपी के दिग्गज शरद पवार और एसपी नेता अखिलेश यादव जेडी-यू नेता नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं, जिनकी छवि अच्छी डील मिलने पर पाला बदलने की है. इस मामले में उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलनी चाहिए. बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने ईटीवी भारत से कहा कि 'नीतीश कुमार निश्चित रूप से भाजपा के साथ सहज नहीं हैं. अगर एनडीए सत्ता में आती है, तो वह निश्चित रूप से भाजपा के साथ अच्छा सौदा करेंगे. लेकिन इस तरह के सौदे मोदी को शायद ठीक न लगें, क्योंकि वह गठबंधन की राजनीति के दबाव के आदी नहीं हैं. साथ ही, भाजपा में नीतीश के लिए उप प्रधानमंत्री पद की कोई गुंजाइश नहीं है.' उन्होंने आगे कहा कि 'इसलिए, उनकी बेचैनी I.N.D.I.A. ब्लॉक के लिए अच्छी खबर है, जिसने इस बार लचीला रुख अपनाया है और उन्हें उप-प्रधानमंत्री के रूप में समायोजित करने के लिए तैयार है. नीतीश कुमार के सामने यह आखिरी ऐसा मौका होगा. जहां तक उन्हें महत्वपूर्ण पद देने के जोखिम का सवाल है, अगर वह बाद में विपक्षी गठबंधन को छोड़ देते हैं, तो नीतीश कुमार का राजनीतिक कद कम हो जाएगा. कांग्रेस को कुछ भी नुकसान नहीं होगा.' उन्होंने कहा कि 'I.N.D.I.A. ब्लॉक के लिए जनादेश समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों से आया है, जो पीएम के विभाजनकारी एजेंडे से नाराज़ थे और उन्हें सबक सिखाना चाहते थे. वे उन्हें फिर से सत्ता हासिल करते नहीं देखना चाहेंगे. इस मोड़ पर, मोदी को सत्ता से बाहर रखना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है.' कादरी के अनुसार, 2022 में नीतीश कुमार के भाजपा छोड़ने और कांग्रेस-आरजेडी-वाम गठबंधन में शामिल होने का एक प्रमुख कारण बिहार में सहयोगी भाजपा द्वारा सेंध लगाने का प्रयास था. उन्होंने कहा कि 'यह भाजपा की कार्यशैली है. वे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करते हैं और फिर धीरे-धीरे उन्हें खत्म कर देते हैं.' उन्होंने आगे कहा कि 'जद-यू की तरह, पंजाब में अकाली दल, ओडिशा में बीजद और आंध्र प्रदेश में टीडीपी और वाईएसआरसीपी को भी भाजपा का समर्थन करने के बाद नुकसान उठाना पड़ा. आज उनमें से कई लोग शायद दोबारा सोच रहे होंगे.' पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि विपक्षी संख्याबल जुटाने के प्रयासों के परिणाम चाहे जो भी हों, भगवा पार्टी को तनाव में रखने के लिए मोदी विरोधी रुख एक अच्छी रणनीति है. पढ़ें: 3 राज्यों में BJP को हुआ बड़ा नुकसान, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में मिली सफलता

