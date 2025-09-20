भारत-कनाडा ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, द्विपक्षी संबंधों को बहाल करने और आतंकवाद से लड़ने को राजी
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कनाडाई एनएसए नथाली ड्रोइन ने द्विपक्षी संबंधों को मजबूत करने व्यापक चर्चा की.
Published : September 20, 2025 at 8:28 PM IST
नई दिल्ली: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. दोनों देशों ने अपने संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं, जिसमें आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराध से निपटने पर विशेष जोर दिया जाएगा. विदेश मंत्रालय (MEA) ने शनिवार को इस घटनाक्रम की जानकारी साझा की.
विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता 18 सितंबर को नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनकी कनाडाई समकक्ष नथाली जी. ड्रोइन के बीच व्यापक चर्चा के बाद हुआ. मंत्रालय के अनुसार, यह वार्ता 2023 में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत-कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में आई कड़वाहट को सुधारने पर केंद्रित थी.
मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने भविष्य में बेहतर संबंधों के लिए आपसी सहयोग का दृष्टिकोण अपनाने का संकल्प लिया. बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व स्तर पर विश्वास की बहाली और सहयोग का विस्तार हो रहा है.
NSA Ajit Doval met the National Security and Intelligence Adviser of Canada, Nathalie Drouin, on 18 September in New Delhi. pic.twitter.com/9mNXeocHBH— All India Radio News (@airnewsalerts) September 20, 2025
जून में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कनानैस्किस (Kananaskis) में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के साथ बातचीत की थी. इस बैठक में, दोनों नेताओं ने भारत-कनाडा संबंधों में स्थिरता बहाल करने के लिए "रचनात्मक" कदम उठाने पर सहमति जताई थी.
डोभाल और ड्रोइन के बीच वार्ता पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष कार्नी के बीच हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने का भी एक अवसर था. बयान में कहा गया कि दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर 'उपयोगी' चर्चा की, जिसमें आतंकवाद-रोधी, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटना और खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान जैसे क्षेत्र शामिल थे. दोनों पक्ष सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और मौजूदा संपर्क तंत्र को और मजबूत करने पर सहमत हुए.
बयान में कहा गया है कि दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने भविष्य के सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर भी विचार-विमर्श किया और क्षेत्रीय व वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया.
India & Canada held pre-FOC consultations in New Delhi on Sept 19, led by Secretary (East) P. Kumaran & Deputy Foreign Minister David Morrison.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 19, 2025
Both sides welcomed the return of High Commissioners, reviewed bilateral ties, agreed to reactivate all dialogue mechanisms, & address… pic.twitter.com/iRjZE8NwGs
दोनों देशों के बीच पूर्व-विदेश कार्यालय परामर्श
इन चर्चाओं के आधार पर, भारत और कनाडा ने 19 सितंबर को नई दिल्ली में पूर्व-विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) आयोजित किया, जिसका नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) पी. कुमारन ने किया, जबकि कनाडाई पक्ष का नेतृत्व उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने किया.
विदेश मंत्रालय के अनुसार, इन चर्चाओं ने भारत-कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा करने और अन्य अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान किया. दोनों पक्षों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के प्रति सम्मान और संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित भारत-कनाडा संबंधों के महत्व की पुष्टि की.
विदेश मंत्रालय के अनुसार, संबंधों में स्थिरता बहाल करने और रचनात्मक एवं संतुलित साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बनी सहमति के अनुरूप, दोनों पक्ष व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, असैन्य परमाणु ऊर्जा, सुरक्षा एवं कानून प्रवर्तन, महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और कृषि सहित विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय वार्ता तंत्र को फिर से बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाने पर सहमत हुए.
दोनों पक्षों के बीच यह बातचीत भारत और कनाडा द्वारा एक-दूसरे की राजधानियों में दूत नियुक्त करने के तीन हफ्ते बाद हुई. 2023 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया था, जिससे बाद भारत-कनाडा के संबंधों में कड़वाहट आ गई थी. पिछले साल अक्टूबर में, भारत ने कनाडा में अपने उच्चायुक्त और पांच अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया था, जब कनाडाई अधिकारियों ने उन्हें निज्जर हत्याकांड से जोड़ने का प्रयास किया था. इसके बाद भारत ने पांच कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था.
हालांकि, इसी साल अप्रैल में हुए संसदीय चुनाव में लिबरल पार्टी के नेता कार्नी की जीत के बाद दोनों देशों के संबंध फिर से पटरी पर आ रहे हैं.
