भारत-कनाडा ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, द्विपक्षी संबंधों को बहाल करने और आतंकवाद से लड़ने को राजी

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कनाडाई एनएसए नथाली ड्रोइन ( X/ @airnewsalerts )

नई दिल्ली: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. दोनों देशों ने अपने संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं, जिसमें आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराध से निपटने पर विशेष जोर दिया जाएगा. विदेश मंत्रालय (MEA) ने शनिवार को इस घटनाक्रम की जानकारी साझा की. विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता 18 सितंबर को नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनकी कनाडाई समकक्ष नथाली जी. ड्रोइन के बीच व्यापक चर्चा के बाद हुआ. मंत्रालय के अनुसार, यह वार्ता 2023 में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत-कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में आई कड़वाहट को सुधारने पर केंद्रित थी. मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने भविष्य में बेहतर संबंधों के लिए आपसी सहयोग का दृष्टिकोण अपनाने का संकल्प लिया. बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व स्तर पर विश्वास की बहाली और सहयोग का विस्तार हो रहा है. जून में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कनानैस्किस (Kananaskis) में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के साथ बातचीत की थी. इस बैठक में, दोनों नेताओं ने भारत-कनाडा संबंधों में स्थिरता बहाल करने के लिए "रचनात्मक" कदम उठाने पर सहमति जताई थी. डोभाल और ड्रोइन के बीच वार्ता पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष कार्नी के बीच हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने का भी एक अवसर था. बयान में कहा गया कि दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर 'उपयोगी' चर्चा की, जिसमें आतंकवाद-रोधी, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटना और खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान जैसे क्षेत्र शामिल थे. दोनों पक्ष सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और मौजूदा संपर्क तंत्र को और मजबूत करने पर सहमत हुए.