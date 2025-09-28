ETV Bharat / bharat

फिलिस्तीनी राजदूत ने की पीएम मोदी की प्रशंसा, बोले- भारत के पास अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को बदलने की क्षमता है

भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने कहा कि भारत वैश्विक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है.

PALESTINIAN AMBASSADOR TO INDIA
भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2025 at 12:52 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने भारत की सराहना करते हुए कहा कि जब राजनीतिक मुद्दों की बात आती है तो वह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है.

एएनआई से बातचीत में शावेश ने कहा कि भारत अपनी शक्ति से वैश्विक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है. उन्होंने कहा, 'जब हम भारत की बात करते हैं, तो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं. जब हम भारत की बात करते हैं, तो हम 1.4 अरब इंसानों की बात करते हैं.'

उन्होंने कहा, 'जब हम भारत की बात करते हैं तो वह एक ऐसा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र में आठ वर्षों तक सेवा की और जब भारत संयुक्त राष्ट्र में कोई निर्णय लेता है, तो वह अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को पूरी तरह से बदल सकता है. जहाँ तक राजनीतिक मुद्दों की बात है, भारत एक प्रमुख प्लेयर है. हम भारत से उसकी अत्यंत प्रखर, अत्यंत सम्मानित और सुप्रसिद्ध राजनीतिक शक्ति का उपयोग करने की अपेक्षा करते हैं.'

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को 50 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान देकर फिलिस्तीन का समर्थन जारी रखे हुए हैं. उन्होंने कहा, 'ये दोनों प्रस्ताव, ये दोनों परिणाम पीएम मोदी और उनकी सरकार की अध्यक्षता में पारित किए गए.

निस्संदेह भारत यूएनआरडब्ल्यूए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के मुद्दे से निपटने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था है को सम्मानित करने के लिए हर साल 50 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान कर रहा है. व्यापक स्तर पर भारत पहले भी ऐसा ही करता था और हमें विश्वास है कि भारत फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में आगे भी बना रहेगा.'

शावेश ने कहा कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और प्रधानमंत्री मोदी के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है कि ये आगे भी ऐसे ही बने रहेंगे. उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति अब्बास ने पीएम मोदी को एक पत्र भेजा है. इसमें उनसे एक से अधिक मुद्दों पर मदद करने का अनुरोध किया गया है. हमें पूरा यकीन है कि राष्ट्रपति अब्बास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी संबंध बहुत अच्छे हैं.'

शावेस ने कहा कि भारतीय-फिलिस्तीनी संबंध इतिहास में निहित हैं क्योंकि दोनों ने एक ही समय में स्वतंत्रता की घोषणा की थी. उन्होंने बताया कि भारत फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब और गैर-मुस्लिम देश था. उन्होंने कहा, 'तब भारत ने महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1947 में फिलिस्तीन के विभाजन की योजना के खिलाफ मतदान किया था, जिसकी हम बहुत सराहना करते हैं. भारत ने 1974 के अंत में पीएलओ (फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन) को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में पहले गैर-अरब और गैर-मुस्लिम देश के रूप में मान्यता दी थी.'

ये भी पढ़ें- इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के 'द्वि-राज्य समाधान' के लिए फ्रांस और सऊदी अरब लगाएंगे जोर

TAGGED:

INDIA PALESTINIAN RELATIONINDIA CHANGE INTERNATIONAL ARENAभारत में फिलिस्तीनी राजदूतभारत फिलिस्तीन संबंधPALESTINIAN AMBASSADOR TO INDIA

ETV Bharat Logo

