नई दिल्लीः इंडिया ब्लॉक के नेताओं द्वारा बिहार के 25 जिलों में 'वोट चोरी' के मुद्दे पर 16 दिवसीय यात्रा का शुभारंभ 17 अगस्त से होगा. नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक दो महीने पहले होने वाले 1,300 किलोमीटर के विरोध मार्च को राजनीतिक हलकों में विपक्ष के चुनाव अभियान की अनौपचारिक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है.

इससे पहले, बिहार मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण (SIR) सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन और चुनाव आयोग के बीच विवाद का प्रमुख मुद्दा बन गया. विपक्ष ने एसआईआर के बाद मसौदा मतदाता सूची में 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर नाराजगी जताई. आरोप लगाया था कि यह भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा किसी तरह कठिन चुनाव जीतने के लिए रची गई साजिश है.

2017 में 'ऊपर के लड़के' नारे के बाद, 'बिहार के लड़के' राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 17 अगस्त को सत्तारूढ़ एनडीए से सत्ता हासिल करने के लिए इंडिया ब्लॉक के आभासी चुनाव अभियान शुरू करने के लिए तैयार हैं.

'बिहार के लड़के' का संदर्भ राहुल गांधी-तेजस्वी यादव की जोड़ी से है, जो पूर्वी राज्य में 'मतदाता अधिकार यात्रा' का नेतृत्व करेंगे. ठीक उसी तरह जैसे राहुल गांधी-अखिलेश यादव की जोड़ी 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा से मुकाबला करने के लिए एक साथ आई थी.

राहुल-अखिलेश टीम द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया कांग्रेस-समाजवादी पार्टी गठबंधन उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर पाया. लेकिन विपक्षी नेताओं को उम्मीद है कि राहुल-तेजस्वी के नेतृत्व में कांग्रेस-राजद गठबंधन 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए पर जीत हासिल करने में सक्षम होगा.

बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया, "2024 के राष्ट्रीय चुनावों के बाद से विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में देशव्यापी धारणा में भारी बदलाव आया है. उस चुनाव में भाजपा को 240 लोकसभा सीटों तक सीमित करने में सफल रही थी, जबकि वे 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रहे थे. राहुल-अखिलेश की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीतकर भाजपा को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी. बिहार में भी ऐसा ही होने वाला है, जहां राहुल-तेजस्वी की टीम सत्तारूढ़ एनडीए को हरा देगी."

इंडिया गठबंधन के नेताओं के समक्ष प्रजेंटेशन देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी. (फाइल) (@INCIndia)

इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को 17 अगस्त को होने वाली 'मतदाता अधिकार यात्रा' के ज़रिए 2020 के विधानसभा चुनावों में अपनी स्थिति बेहतर करने की उम्मीद है. राजद ने यात्रा से पहले एक थीम सॉन्ग जारी किया है, जबकि तेजस्वी के सहयोगी वीआईपी के मुकेश सहनी ने मतदाताओं से आगामी विधानसभा चुनावों में इंडिया ब्लॉक का समर्थन करने की अपील की है.

कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया. कहा कि राहुल की 2022 और 2023 में राष्ट्रव्यापी भारत जोड़ो और भारत न्याय यात्राओं की तरह, बिहार में 'मतदाता अधिकार यात्रा' भी देश के लोकतंत्र में एक नया अध्याय लिखेगी.

2020 के बिहार चुनाव में, कुल 243 सीटों में से राजद 75 सीटों और 23.5 प्रतिशत वोट शेयर के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी. कांग्रेस 19 सीटों के साथ 9.6 प्रतिशत वोट शेयर मिला. भाजपा 74 सीट जीतने के साथ 19.8 प्रतिशत वोट शेयर मिला. जेडी-यू 43 सीटों पर दर्ज की. उसका वोट प्रतिशत 15.7 रहा. सीपीआई-एमएल को 12 सीटों पर जीत मिली थी जबकि उनका वोट प्रतिशत 3.2 प्रतिशत था. अन्य के पास 19 सीटें और 19 प्रतिशत वोट शेयर थे.

राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

पार्टी सूत्रों का कहना है कि 2017 में कांग्रेस-सपा की रणनीति उत्तर प्रदेश में भाजपा को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकी. लेकिन, राहुल-अखिलेश की जोड़ी 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में राज्य की 80 में से 43 संसदीय सीटें जीतकर बीजेपी को हराने में कामयाब रही. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि एसआईआर के बाद बिहार में जनता का मूड सत्तारूढ़ एनडीए के खिलाफ है. इसने जदयू-भाजपा को बैकफुट पर ला दिया है.

एआईसीसी पदाधिकारी चंदन यादव ने ईटीवी भारत को बताया, "जिस तरह कांग्रेस की लोकसभा सीटें 2019 में 52 से लगभग दोगुनी होकर 2024 में 99 हो गईं, उसी तरह आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में अपने वोट शेयर में उल्लेखनीय उछाल दर्ज करेगी. 'मतदाता अधिकार यात्रा' भारत ब्लॉक के पक्ष में लहर पैदा करेगी और एनडीए को हराएगी."

एक बैठक में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव. (फाइल फोटो) (ANI)

चंदन यादव ने राहुल की यात्रा को लेकर कहा कि यह चुनाव अभियान की आधिकारिक शुरुआत नहीं है. लेकिन, उन्होंने माना कि एसआईआर बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है. उनका कहना था कि मतदाताओं को अब एहसास हो गया है कि उनके पक्ष में कौन है क्योंकि राहुल गांधी एक स्वच्छ मतदाता सूची के माध्यम से राज्य के सभी निवासियों के वोट के अधिकार को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं.

राजद सांसद मनोज झा ने बताया कि सासाराम में इंडिया ब्लॉक ने यात्रा की पूरी तैयारी कर ली है. 17 अगस्त को एक रैली आयोजित की जाएगी. इसके बाद, कार्यक्रम स्थल से 'मतदाता अधिकार' यात्रा शुरू होगी. उन्होंने बताया कि इस अवसर पर गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे.

