चेन्नई : विपक्षी इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी ने रविवार को प्रगतिशील शासन के लिए तमिलनाडु की प्रशंसा की और निर्वाचित होने पर संविधान की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

चेन्नई में एक बैठक को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास के मामले में लगातार राष्ट्र के लिए एक आदर्श के रूप में सामने आया है.

रेड्डी ने कहा, "तमिलनाडु असाधारण कल्पनाशीलता, दूरदर्शिता और मानव विकास के मामले में देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है. राज्य ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक नीतियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है."

एक न्यायाधीश के रूप में, मैंने 52 वर्षों तक संविधान की रक्षा की है. अगर मुझे अवसर मिला, तो मैं इसकी रक्षा और बचाव करता रहूंगा. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और अन्य इंडिया गठबंधन नेताओं के समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हुए रेड्डी ने कहा कि उन पर जो विश्वास जताया गया है, उससे वह अभिभूत हैं.

उन्होंने कहा, "मैं वादा करता हूं कि मैं संविधान या लोगों के विश्वास को नहीं टूटने दूंगा." संघवाद के महत्व को रेखांकित करते हुए न्यायमूर्ति रेड्डी ने सत्ता के केंद्रीकरण के बढ़ते प्रयासों के प्रति आगाह किया.

उन्होंने कहा, "संघवाद का विचार महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अनेक चुनौतियों के बावजूद इस मुद्दे के प्रबल समर्थक रहे हैं." उन्होंने जीएसटी के पुनर्गठन और ऐसी नीतियां बनाने के लिए चल रहे प्रयासों की ओर इशारा किया, जो उनके अनुसार राज्य की स्वायत्तता को कमजोर कर सकती हैं.

रेड्डी ने चेतावनी देते हुए कहा, "ये प्रयास संविधान की संघीय भावना के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, जिससे राज्यों की स्थिति मात्र नगरपालिकाओं तक सीमित हो जाने का खतरा है.

इससे न केवल संघवाद को खतरा है, बल्कि संविधान के मूल पर भी प्रहार होता है. उन्होंने याद दिलाया कि भारत की ताकत उसके विविध राज्यों की एकता में निहित है."

एक राष्ट्र के रूप में, हमें यह स्वीकार करना होगा कि भारत राज्यों का एक संघ है, और संविधान इस एकता पर ज़ोर देता है. उन्होंने जोर देकर कहा, "इस सिद्धांत की रक्षा लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है." न्यायमूर्ति रेड्डी ने संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी आजीवन प्रतिबद्धता दोहराते हुए अपने भाषण का समापन किया.

उन्होंने कहा, "मैं संविधान की रक्षा करना तथा उसके सिद्धांतों को कायम रखना जारी रखूंगा और ऐसा करने का अवसर मिलने के लिए मैं बहुत आभारी हूं."

