उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 : सुदर्शन रेड्डी ने माकपा, भाकपा नेताओं से मुलाकात की, वाम दलों ने समर्थन जताया - VICE PRESIDENTIAL ELECTION 2025

सुदर्शन रेड्डी ने 22 अगस्त को लखनऊ में अखिलेश यादव से और 21 अगस्त को चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मुलाकात की थी.

Sudarshan Reddy meeting D Raja at Ajay Bhawan
अजय भवन में डी राजा से मुलाकात करते सुदर्शन रेड्डी (IANS)
Published : August 27, 2025 at 11:38 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 11:58 PM IST

नई दिल्ली: विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने बुधवार को नई दिल्ली में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेताओं से मुलाकात की, जिसे रेड्डी द्वारा चुनाव से पहले व्यापक संपर्क प्रयास बताया जा रहा है. भाकपा और माकपा दोनों ने रेड्डी को अपना औपचारिक समर्थन दिया.

बता दें कि 21 अगस्त को, रेड्डी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और डीएमके सांसदों से मिलने चेन्नई गए थे. राष्ट्रीय राजधानी में सीपीआई और सीपीआई (एम) के केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी बैठक के दौरान, तेलंगाना कांग्रेस के संयोजक और कांग्रेस सांसद मल्लू रवि भी उनके साथ थे.

बैठक के बाद जारी इंडिया ब्लॉक के एक बयान में कहा गया, "प्रतिनिधिमंडल ने सीपीआई महासचिव डी. राजा से पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय, अजय भवन में और बाद में सीपीएम महासचिव एम.ए. बेबी से पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय, सुरजीत सिंह भवन में मुलाकात की. इन बैठकों के दौरान, उन्होंने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव में न्यायमूर्ति रेड्डी की उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगा."

22 अगस्त को, रेड्डी लखनऊ गए थे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं, जिनमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेता शामिल थे, से मुलाकात की थी. यह बातचीत 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आम सहमति बनाने और देशव्यापी समर्थन को मज़बूत करने के इंडिया ब्लॉक के सामूहिक प्रयास को उजागर करती है.

रेड्डी का अभियान विभिन्न विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने पर केंद्रित है, जिसमें न्यायपालिका में उनकी स्वच्छ छवि और व्यापक अनुभव पर ज़ोर दिया गया है. इस बीच, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 25 अगस्त को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद, राज्यसभा सचिवालय ने बुधवार को कहा कि 9 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए बुचिरेड्डी सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन दो उम्मीदवार हैं.

राज्यसभा सचिवालय ने कहा, "उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए मतदान मंगलवार, 9 सितंबर, 2025 को कमरा संख्या F-101, वसुधा, संसद भवन, नई दिल्ली में होगा. मतदान उसी दिन सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे समाप्त होगा."

भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं.

राज्यसभा सचिवालय ने कहा कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र हैं और इसलिए, चुनाव में भाग लेने के हकदार हैं.

इसमें कहा गया है कि संसद भवन में मतदान की व्यवस्था 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी द्वारा की जा रही है. इस चुनाव में रेड्डी का मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से है.

