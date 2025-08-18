ETV Bharat / bharat

उपराष्ट्रपति चुनाव: उम्मीदवार तय करने के लिए आज हो सकती है इंडिया ब्लॉक की बैठक - INDIA BLOC

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है.

उम्मीदवार तय करने के लिए आज हो सकती है इंडिया ब्लॉक की बैठक (ANI)
By ANI

Published : August 18, 2025 at 5:22 PM IST

नई दिल्ली: इंडिया ब्लॉक के नेता उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए सोमवार शाम को एक वर्चुअल बैठक कर सकते हैं. यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है.

इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में राधाकृष्णन से मुलाकात की. एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने राधाकृष्णन को अपनी शुभकामनाएं दीं और उनके दशकों के सार्वजनिक सेवा कार्यों पर प्रकाश डाला. पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की.उनकी लंबी सार्वजनिक सेवा और विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव हमारे राष्ट्र को बहुत समृद्ध करेगा. वह उसी समर्पण और संकल्प के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहें, जैसा उन्होंने हमेशा दिखाया है."

9 सितंबर को होगा चुनाव
रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया था. बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होंगे. पार्टी के संसदीय बोर्ड ने अपने गठबंधन सहयोगियों और विपक्षी दल के साथ चर्चा के बाद, उपराष्ट्रपति चुनाव को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया.

चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने इससे पहले फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था. उन्होंने मार्च और जुलाई 2024 के बीच तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला.

तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य
बीजेपी के वरिष्ठ नेता राधाकृष्णन कोयंबटूर से दो बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं और इससे पहले तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था.कांग्रेस ने बदले में एनडीए द्वारा सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की आलोचना की है और उन्हें एक और आरएसएस का आदमी कहा .

जगदीप धनखड़ का इस्तीफा
गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है. हालांकि, 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ के इस्तीफ़ा देने के बाद यह पद रिक्त हो गया था. उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सांसद होते हैं.

उपराष्ट्रपति के चुनाव संविधान के अनुच्छेद 64 और 68 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं. चुनाव आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 द्वारा उपराष्ट्रपति चुनावों को अधिसूचित करता है. भारत के संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होगा.

