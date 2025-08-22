नई दिल्ली: इंडिया ब्लॉक को उम्मीद है कि 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में तेलुगु गौरव का तत्व अहम भूमिका निभाएगा. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से है.

राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं जबकि जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से हैं. तेलुगु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों की राज्य भाषा है. तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग कर बनाया गया था.

जस्टिस रेड्डी को विपक्ष का उम्मीदवार बनाए जाने के तुरंत बाद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दोनों तेलुगु भाषी राज्यों के सभी राजनीतिक दलों, जैसे बीआरएस, टीडीपी और वाईएसआरसीपी, से भाषाई गौरव के नाम पर पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश का समर्थन करने का आग्रह किया.

2014 से 2023 तक तेलंगाना पर शासन करने वाली बीआरएस, तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस की कट्टर प्रतिद्वंद्वी है, जबकि वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ टीडीपी की मुख्य विपक्षी पार्टी है. मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी एनडीए का हिस्सा है, जबकि जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी भी राजनीतिक कारणों से केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन करती रही है.

बाद में, टीडीपी और वाईएसआरसीपी दोनों ने क्षेत्रीय हितों के बजाय राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की. हालांकि, इससे कांग्रेस के उन नेताओं की उम्मीदों पर पानी नहीं फिरा, जो मानते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में तेलुगु गौरव का तत्व अभी भी मौजूद है.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद रघुनाथ रेड्डी ने 21 अगस्त को पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, जिससे यह अटकलें तेज हो गईं कि आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्षेत्रीय पार्टी के भीतर कुछ मंथन चल रहा है.

इसके अलावा, इंडिया ब्लॉक के प्रबंधक जस्टिस रेड्डी के साथ थे, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से समर्थन मांगने गए थे. केजरीवाल ने भी तेलुगु गौरव का मुद्दा उठाया था, जो तमिल भाषी राधाकृष्णन को समर्थन देने की घोषणा के बाद नायडू और जगन दोनों को मुश्किल में डाल सकता है.

यह बैठक जस्टिस रेड्डी की पुराने संसद भवन में विपक्षी सदस्यों से मुलाकात के बाद हुई. हालांकि आप सदस्य संजय सिंह इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, लेकिन केजरीवाल के समर्थन से संकेत मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार से ज्यादा विपक्ष के उम्मीदवार थे.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, इससे जस्टिस रेड्डी को क्षेत्रीय दलों के बीच व्यापक स्वीकार्यता मिली. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू से समर्थन मांगने के लिए उनसे मिल सकते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी से भी बात कर सकते हैं.

वाईएसआरसीपी के चार लोकसभा और सात राज्यसभा सदस्य हैं. बीआरएस का निचले सदन में कोई सदस्य नहीं है, लेकिन उसके चार राज्यसभा सदस्य हैं. टीडीपी के लोकसभा में 16 और राज्यसभा में दो सदस्य हैं.

कांग्रेस कार्यसमिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य डी रुद्र राजू ने ईटीवी भारत को बताया, "तेलुगु गौरव का मुद्दा प्रासंगिक है. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय दलों को उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी का समर्थन करना चाहिए. यहां स्थानीय स्तर पर एक मजबूत भावना है. हमारे उम्मीदवार एक प्रख्यात न्यायविद और गैर-राजनीतिक व्यक्ति हैं. वह लंबे समय से सामाजिक न्याय और संसदीय लोकतंत्र की बात करते रहे हैं. उनके मुख्यमंत्री नायडू से मिलने की संभावना है और वह जगन रेड्डी को भी समर्थन मांगने के लिए फोन कर सकते हैं."

आंध्र प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजू ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव संख्याबल से कम वैचारिक लड़ाई का था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी उम्मीदवार कोई आश्चर्य पैदा कर सकते हैं. उन्होंने कहा, "उपराष्ट्रपति चुनाव संख्याबल का नहीं, बल्कि एनडीए के ख़िलाफ़ हमारे लिए एक वैचारिक लड़ाई है. फिर भी, कोई आश्चर्य भी हो सकता है."

तेलंगाना के प्रभारी एआईसीसी सचिव पी विश्वनाथन के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव क्षेत्रीय मुद्दे से ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष बनाम कट्टरपंथी का मुद्दा था. विश्वनाथन ने ईटीवी भारत को बताया, "उपराष्ट्रपति चुनाव धर्मनिरपेक्ष विपक्षी उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी बनाम एनडीए के राधाकृष्णन, जो आरएसएस से जुड़े हैं, के बारे में ज़्यादा है। यह क्षेत्रवाद के बारे में कम है." एआईसीसी पदाधिकारी ने इस मुद्दे पर बीआरएस की आलोचना करते हुए कहा कि तेलंगाना स्थित यह पार्टी भाजपा के साथ मिलीभगत कर रही है.

इस बीच, खड़गे ने अस्वस्थ चल रहे बीजद प्रमुख नवीन पटनायक से भी संपर्क किया और न केवल उनका हालचाल पूछा, बल्कि उपराष्ट्रपति चुनाव में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री का समर्थन भी मांगा. बीजद के राज्यसभा में 7 सदस्य हैं और लोकसभा में कोई नहीं है. राज्य की राजनीति में, सत्तारूढ़ भाजपा, बीजद और कांग्रेस दोनों की मुख्य प्रतिद्वंद्वी है. संसद में, बीजद तटस्थ रुख अपनाती है.

