धराली में सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा पूरा तंत्र, जानवर भी 'मददगार', तबाही के बीच जिंदगी की जंग! - UTTARKASHI DHARALI DISASTER

उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बीच जिंदगी बचाने की कोशिश, आसमान से लेकर जमीन तक जान बचाने की जद्दोजहद, जानवर भी बने 'मददगार'.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
धराली में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन (फोटो सोर्स- SDRF)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2025 at 6:40 PM IST

किरणकांत शर्मा, देहरादून: उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल में जल सैलाब ने एक खूबसूरत घाटी को मलबे व कीचड़ के ढेर में बदल दिया है, लेकिन इस वक्त हर कोई एक-एक जिंदगी को बचाने की जंग लड़ रहा है. जीवन की इस जंग के लिए भारत का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

इस रेस्क्यू ऑपरेशन में केंद्र और राज्य सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है. सेना से लेकर स्थानीय प्रशासन, इंसान हो या जानवर, हर सांस को बचाने के लिए राहत और बचाव टीमें युद्धस्तर पर जुटी हैं. 8 अगस्त को रेस्क्यू का चौथा दिन है. उम्मीद है कि 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक रेस्क्यू पूरा कर लिया जाए.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
धराली के हालात (फोटो सोर्स- Local Resident)

तबाही का मंजर और रेस्क्यू की चुनौती: बीती 5 अगस्त 2025 को खीर गंगा नदी में अचानक आए सैलाब ने धराली कस्बे को तहस नहस कर दिया था. मकान, होटल, दुकानें और सड़कें मलबे में दफन हो गईं. गंगोत्री हाईवे टूट गया और कई इलाके पूरी तरह कट गए. धराली से कुछ ही दूरी पर स्थित हर्षिल में काफी नुकसान हुआ है. यहां सेना का बेस कैंप ध्वस्त हुआ है.

कभी घना कोहरा, बारिश और ध्वस्त संचार व्यवस्था ने राहत व बचाव कार्यों को और जटिल बना रखा है. फिर भी भारतीय सेना, वायु सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें इस आपदा से लड़ रही हैं. जिसमें हर पल जिंदगी और मौत के बीच की जंग चल रही है. कोशिश है कि हर एक जिंदगी बचा ली जाए.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
सर्च ऑपरेशन करते एसडीआरएफ के जवान (फोटो सोर्स- SDRF)

हवाई मार्ग से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम: इस रेस्क्यू ऑपरेशन में केंद्र और राज्य सरकार जिंदगी बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. पिछली आपदा या घटनाओं पर नजर दौड़ाएं तो उत्तराखंड में हमेशा से इस तरह की आपदा के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में हवाई ताकत ने अहम भूमिका निभाई है. जहां हेलीकॉप्टर के जरिए हजारों लोगों की जान बचाई जा चुकी है.

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि धराली रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने एक MI 17 हेलीकॉप्टर, 2 चिनूक हेलीकॉप्टर, 4 चीता हेलीकॉप्टर, और 1 ALH MK III हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं. ये हेलीकॉप्टर जॉलीग्रांट, चंडीगढ़ और सरसावा से उड़ान भरकर राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं. साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं. मातली में एक अस्थायी हेलीपैड को ऑपरेशनल बेस बनाया गया है. जहां से चिनूक और MI 17 लगातार उड़ानें भर रहे हैं.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
भवनों के भीतर जिंदगी की तलाश (फोटो सोर्स- SDRF)

ये जमीनी ताकत बचा रही लोगों की जान: भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स के 125 जवान, घातक टीम के 10 जवान, स्पेशल फोर्स के 30 जवान और BEG रुड़की के 250 जवान मलबे व कीचड़ के बीच लोगों को खोज रहे हैं. इसके अलावा सेना के 75 जवान और 7 खोजी कुत्ते मलबे में दबे लोगों का पता लगाने में जुटे हैं. इतना ही नहीं, आईटीबीपी के 113 जवान पैदल मार्गों से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर राहत कार्य कर रहे हैं.

खोजी कुत्ते बन रहे रक्षक: एनडीआरएफ के 69 कर्मियों के साथ 4 खोजी कुत्ते और 2 कैडवर कुत्ते तैनात हैं, जो एनडीआरएफ के 19 साल के इतिहास में पहली बार इस तरह के ऑपरेशन में शामिल हैं. एसडीआरएफ के 75 जवान और 5 डॉक्टर दिन-रात राहत कार्य में जुटे हैं. अग्निशमन विभाग के 10 जवान और 15 स्थानीय पुलिस की वायरलैस टीम मिशन का हिस्सा हैं.

पुलिस के 25 सब इंस्पेक्टर और स्थानीय पुलिस प्रशासन के 150 जवान रेस्क्यू व राहत सामग्री वितरण में लगे हैं. अन्य विभाग जिसमें खाद्य विभाग की 5 टीमें, बिजली विभाग की 4 टीमें, दूरसंचार विभाग के 25 जवान, राजस्व विभाग के 25 कर्मचारी और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (BRO) के 20 कर्मचारी सड़कों को खोलने एवं बुनियादी सुविधाएं बहाल करने में जुटे हैं.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
धराली में रेस्क्यू में जुटे एसडीआरएफ के जवान (फोटो सोर्स- SDRF)

इतना ही नहीं, धराली रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 280 अन्य विभागों के कर्मचारियों को और भेजा जा रहा है. ताकि, राहत कार्यों में कोई कमी न रहे. कुल मिलाकर देखा जाए तो एक-एक जिंदगी को बचाने और हालात को संभालने के लिए सरकार से सभी अंगों ने पूरी ताकत झोंक रखी है.

इंसान हो या जानवर, हर जिंदगी कीमती: इस ऑपरेशन की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि जानवरों को भी बचाने पर जोर दिया जा रहा है. एनडीआरएफ के खोजी यानी स्निफर डॉग और कैडवर कुत्ते मलबे में दबे लोगों एवं पशुओं को खोज रहे हैं.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
धराली में रेस्क्यू को अंजाम देते सेना के जवान (फोटो सोर्स- ARMY)

"कई मवेशी और पालतू जानवर भी इस आपदा की चपेट में आए हैं. सेना और एनडीआरएफ की टीमें इन जानवरों को भी सुरक्षित निकालने में जुटी हैं. हमारे लिए पशु परिवार का हिस्सा होते हैं."
- रजनीकांत सेमवाल, मुखबा निवासी -

सेना की 'राही' अपने लापता सैनिकों की कर रही तलाश: सेना और पुलिस के साथ एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ के डॉग स्क्वायड भी लगातार इंसानों को खोजने में लगे है. सेना के ये खोजी कुत्ते हेलीकॉप्टर के माध्यम से हर्षिल पहुंचे हैं. इसमें 'राही' नाम का डॉग भी शामिल है, जो विशेष रूप से इस तरह के हालातों में लोगों को खोजने में ट्रेंड है. इनकी मदद से भी लगातार लापता लोगों की तलाश की जा रही है. फिलहाल, राही अपने अन्य सेना के साथियों की तलाश में जुटी है.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
स्निफर डॉग से खोज जारी (फोटो सोर्स- NDRF)

अब तक की उपलब्धियां और चुनौतियां: अब तक 400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है. जिनमें 274 को सेना, वायु सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कोशिशों से बचाया गया है. जबकि, 9 सैन्य कर्मियों और 3 नागरिकों को हेलीकॉप्टर से देहरादून पहुंचाया गया. वहीं, गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को एम्स ऋषिकेश भेजा गया है.

हालांकि, उत्तरकाशी जिला अधिकारी प्रशांत आर्य की मानें तो 49 लोग अभी भी लापता हैं. मलबे की मोटी परतें रेस्क्यू में बड़ी बाधा बनी हुई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. सीएम धामी खुद धराली में है. उनका कहना है कि हमारी सभी एजेंसियां हर जान को बचाने के लिए जी जान से जुटी हैं. केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू (फोटो- ETV Bharat)

एक उम्मीद की कहानी: यह रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि उम्मीद और हौसले की कहानी है. सेना के जवान जो खुद अपने 8 साथियों को खो चुके हैं, फिर भी हार नहीं मान रहे. स्थानीय लोग और स्वयंसेवक भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं. हर हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट, हर खोजी कुत्ते की भौंक और हर जवान की मेहनत इस बात का सबूत है कि भारत अपनी धरती की हर सांस को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
धराली में रेस्क्यू को अंजाम देते सेना के जवान (फोटो सोर्स- ARMY)

यह ऑपरेशन न केवल उत्तराखंड, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है कि विपदा कितनी भी बड़ी हो, एकजुटता और हिम्मत से हर चुनौती को पार किया जा सकता है. धराली की घाटी में जिंदगी की तलाश अभी जारी है. हर पल के साथ यह रेस्क्यू ऑपरेशन नई उम्मीद की कहानी लिख रहा है. उम्मीद यही है कि ऑपरेशन जल्द पूरा हो. जो लोग लापता हैं, वो भी अपने परिवारों के पास सकुशल पहुंच जाएं.

