भारत-भूटान के बीच दो नई रेल लाइन बिछाने पर बनी सहमति, 4033 करोड़ रुपये का होगा निवेश

नई दिल्ली: आने वाले दिनों भारत और भूटान के बीच ट्रेन सेवा शुरू होगी. विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सोमवार को भारत और भूटान के बीच रेल संपर्क स्थापित करने के लिए नई पहल की घोषणा की. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसरी ने कहा, "भारत और भूटान के बीच रेल संपर्क स्थापित करने के लिए एक बड़ी नई पहल है."

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि भारत और भूटान के बीच जिन संपर्कों पर काम चल रहा है, वे माल और यात्री आवाजाही बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे. इसलिए दोनों सरकारें बानरहाट (बंगाल) और समत्से (Samtse-भूटान) तथा कोकराझार (असम) और गेलेफू (भूटान) के बीच सीमा-पार दो रेल लाइन स्थापित करने पर सहमत हुई हैं.

उन्होंने कहा कि यह भूटान के साथ रेल संपर्क परियोजनाओं का पहला सेट होगा. इस संपर्क के लिए समझौता ज्ञापन पर वास्तव में प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका मैंने कुछ समय पहले उल्लेख किया था, जो पिछले वर्ष हुई थी. इस समझौता ज्ञापन पर आज नई दिल्ली में भूटानी विदेश सचिव की नई दिल्ली यात्रा के अवसर पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे.

भारत और भूटान के बीच रेल लिंक परियोजना पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना भूटान के दो महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ रही है. एक गेलेफू है, जिसे एक माइंडफुलनेस शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है. दूसरा, समत्से, जो एक औद्योगिक शहर है. ये दोनों परियोजनाएं भारतीय रेलवे के कोकराझार और बनारहाट नेटवर्क से शुरू होंगी. इस समय अनुमानित निवेश लगभग 4033 करोड़ रुपये है, और कुल लंबाई लगभग 90 किलोमीटर है. 89 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भूटान का अधिकांश मुक्त व्यापार भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से होता है. इसलिए, भूटान की अर्थव्यवस्था के विकास और लोगों की वैश्विक नेटवर्क तक बेहतर पहुंच के लिए एक अच्छा, निर्बाध रेल संपर्क होना बहुत जरूरी है, इसीलिए यह पूरी परियोजना शुरू की गई है.

भारत-भूटान रेल संपर्क:

कोकराझार (भारत)-गेलेफू (भूटान) नई लाइन- 69 किलोमीटर लंबाई, स्टेशन 6, महत्वपूर्ण पुल 2, पुल 2, बड़े पुल 29, छोटे पुल 65, गुड्सशेड 2, सड़क ऊपरी पुल 1 और रोड अंडर ब्रिज 39 विकसित किए जाएंगे. इसका निर्माण 4 वर्षों में किया जाएगा.