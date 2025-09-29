भारत-भूटान के बीच दो नई रेल लाइन बिछाने पर बनी सहमति, 4033 करोड़ रुपये का होगा निवेश
भारत और भूटान के बीच दो रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा. इससे भूटान के दो प्रमुख शहर गेलेफू और समत्से जाना आसान होगा.
Published : September 29, 2025 at 5:24 PM IST
नई दिल्ली: आने वाले दिनों भारत और भूटान के बीच ट्रेन सेवा शुरू होगी. विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सोमवार को भारत और भूटान के बीच रेल संपर्क स्थापित करने के लिए नई पहल की घोषणा की. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसरी ने कहा, "भारत और भूटान के बीच रेल संपर्क स्थापित करने के लिए एक बड़ी नई पहल है."
विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि भारत और भूटान के बीच जिन संपर्कों पर काम चल रहा है, वे माल और यात्री आवाजाही बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे. इसलिए दोनों सरकारें बानरहाट (बंगाल) और समत्से (Samtse-भूटान) तथा कोकराझार (असम) और गेलेफू (भूटान) के बीच सीमा-पार दो रेल लाइन स्थापित करने पर सहमत हुई हैं.
उन्होंने कहा कि यह भूटान के साथ रेल संपर्क परियोजनाओं का पहला सेट होगा. इस संपर्क के लिए समझौता ज्ञापन पर वास्तव में प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका मैंने कुछ समय पहले उल्लेख किया था, जो पिछले वर्ष हुई थी. इस समझौता ज्ञापन पर आज नई दिल्ली में भूटानी विदेश सचिव की नई दिल्ली यात्रा के अवसर पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे.
भारत और भूटान के बीच रेल लिंक परियोजना पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना भूटान के दो महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ रही है. एक गेलेफू है, जिसे एक माइंडफुलनेस शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है. दूसरा, समत्से, जो एक औद्योगिक शहर है. ये दोनों परियोजनाएं भारतीय रेलवे के कोकराझार और बनारहाट नेटवर्क से शुरू होंगी. इस समय अनुमानित निवेश लगभग 4033 करोड़ रुपये है, और कुल लंबाई लगभग 90 किलोमीटर है. 89 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा.
उन्होंने आगे कहा कि भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भूटान का अधिकांश मुक्त व्यापार भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से होता है. इसलिए, भूटान की अर्थव्यवस्था के विकास और लोगों की वैश्विक नेटवर्क तक बेहतर पहुंच के लिए एक अच्छा, निर्बाध रेल संपर्क होना बहुत जरूरी है, इसीलिए यह पूरी परियोजना शुरू की गई है.
भारत-भूटान रेल संपर्क:
कोकराझार (भारत)-गेलेफू (भूटान) नई लाइन- 69 किलोमीटर लंबाई, स्टेशन 6, महत्वपूर्ण पुल 2, पुल 2, बड़े पुल 29, छोटे पुल 65, गुड्सशेड 2, सड़क ऊपरी पुल 1 और रोड अंडर ब्रिज 39 विकसित किए जाएंगे. इसका निर्माण 4 वर्षों में किया जाएगा.
बानरहाट (भारत)-समत्से (भूटान) नई लाइन- 20 किलोमीटर लंबाई, स्टेशन 2, बड़े पुल 1, छोटे पुल 24, सड़क ऊपरी पुल 1 और सड़क के नीचे पुल 37 बनाए जाएंगे. निर्माण की समय-सीमा 3 वर्ष है.
दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करना:
- भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है.
- भारतीय बंदरगाह भूटान के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाते हैं.
- समत्से और गेलेफू भूटान में प्रमुख निर्यात-आयात केंद्र हैं - दोनों देशों की 700 किलोमीटर लंबी सीमा की सेवा करते हैं.
- भारत प्रतिबद्ध है भूटानी आर्थिक केंद्रों के लिए संपर्क को मजबूत करना.
वहीं, मिसरी ने कहा, "भारत और भूटान असाधारण विश्वास, आपसी सम्मान और समझ का रिश्ता साझा करते हैं. यह एक ऐसा रिश्ता है जो सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों, लोगों के बीच व्यापक संबंधों और हमारे साझा विकासात्मक एवं सुरक्षा हितों पर आधारित है."
उन्होंने कहा, "ये संबंध उच्चतम स्तरों पर अत्यंत घनिष्ठ संपर्क में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में भूटान का दौरा किया था, तो उन्हें ऑर्डर ऑफ द ड्रुक याल्पो से सम्मानित किया गया था, जो भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है."
भूटान के विकास में भारत की भूमिका पर मिसरी ने कहा, "भारत भूटान को विकास सहायता प्रदान करने वाला सबसे बड़ा देश रहा है और इसने इसके आधुनिकीकरण, विशेष रूप से बुनियादी ढाँचे और देश के समग्र आर्थिक विकास के क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है."
विदेश सचिव ने कहा कि भूटान की पंचवर्षीय योजना (2024 से 2029 तक) के लिए भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की सहायता देने का वादा किया है, जिसमें परियोजनाओं में सहायता, उच्च-प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं, आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम और कार्यक्रम अनुदान शामिल हैं. यह राशि 12वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में 100% अधिक है.
