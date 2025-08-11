ETV Bharat / bharat

'परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा भारत', आसिम मुनीर की धमकी पर विदेश मंत्रालय का मुंहतोड़ जवाब - ASIM MUNIR

पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत को धमकी दी है.

S jaishankar
विदेश मंत्री एस जयशंकर (PTI)
Published : August 11, 2025 at 3:23 PM IST

नई दिल्ली: पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत को ललकारा और खुलेआम परमाणु हमले की धमकी दी है. इस पर भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है. मुनीर के बयान पर भारत ने कहा कि वह परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा.

मंत्रालय ने कहा, "यह भी खेदजनक है कि ये टिप्पणियां किसी मित्र देश की धरती से की गई हैं. भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा. हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाते रहेंगे."

'परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की आदत'
इस संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा, "हमारा ध्यान पाकिस्तानी सेना प्रमुख की अमेरिकी यात्रा के दौरान कथित तौर पर की गई टिप्पणियों की ओर आकर्षित हुआ है. परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की आदत है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय ऐसी टिप्पणियों में निहित गैरजिम्मेदारी पर अपने निष्कर्ष निकाल सकता है, जो ऐसे देश में परमाणु कमान और नियंत्रण की अखंडता पर गहरी शंकाओं को और पुष्ट करती हैं, जहां सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिली हुई है."

आसिम मुनीर ने क्या कहा?
बता दें कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने कहा था कि अगर भविष्य में जंग हुई, तो वह 'आधी दुनिया खत्म कर देंगे'. इतना ही नहीं उन्होंने आगे कहा कि अगर सिंधु नदी पर भारत बांध बनाता है तो वह उस डैम को उड़ाने के लिए एक नहीं 10 मिसाइलें दागेंगे.

'सिंधु नदी भारत की खानदानी जायदाद नहीं '
अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित एक कार्यक्रम में आसिम मुनीर ने कहा कि सिंधु नदी भारत की खानदानी जायदाद नहीं है और हमारे पास मिसाइलों की भी कोई कमी नहीं है. उन्होंने धमकी देते हुए कहा, "हम एक परमाणु संपन्न देश हैं और अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं, तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे.

गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला हो. इससे पहले उन्होंने पहलगाम हमले से पहले जम्मू कश्मीर को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को नहीं भूलेगा. यह हमारी गले की नस है.

