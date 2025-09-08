ETV Bharat / bharat

भारत-बांग्लादेश ज्वाइंट रिवर कमीशन की बैठक कल, जानें किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

नई दिल्ली: भारत-बांग्लादेश ज्वाइंट रिवर कमीशन की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होने की संभावना है, जहां दोनों देशों के बीच जल बंटवारे और बाढ़ चेतावनी तंत्र सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, जल शक्ति मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी (नाम न छापने की शर्त पर) ने कहा, "यह एक उच्च-स्तरीय बैठक होगी, इसलिए दोनों देशों के बीच चर्चा के एजेंडे का खुलासा करने का यह सही समय नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जल बंटवारे और बाढ़ चेतावनी तंत्र के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाए."

गंगा जल बंटवारे संधि पर हस्ताक्षर

जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, फरक्का में गंगा/गंगा जल के बंटवारे के लिए वर्ष 1996 में बांग्लादेश के साथ गंगा जल बंटवारे संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो 2026 में समाप्त होने वाली है. गौरतलब है कि संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) के ढांचे के तहत, आपसी हित के सभी जल संबंधी मुद्दों पर बांग्लादेश के साथ तकनीकी स्तर की बैठकें होती रहती हैं.

ऐसी पिछली बैठक मार्च 2025 में हुई थी, जिसने डेटा शेयरिंग और संयुक्त निगरानी के लिए एक संरचित मंच प्रदान किया. उपरोक्त चर्चाओं की तैयारी के लिए केंद्र सरकार नियमित रूप से पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श करती है.