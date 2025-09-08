भारत-बांग्लादेश ज्वाइंट रिवर कमीशन की बैठक कल, जानें किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा
भारत-बांग्लादेश ज्वाइंट रिवर कमीशन की बैठक में जल बंटवारे और बाढ़ चेतावनी तंत्र के मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा हो सकती है.
Published : September 8, 2025 at 4:02 PM IST
नई दिल्ली: भारत-बांग्लादेश ज्वाइंट रिवर कमीशन की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होने की संभावना है, जहां दोनों देशों के बीच जल बंटवारे और बाढ़ चेतावनी तंत्र सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी.
ईटीवी भारत से बात करते हुए, जल शक्ति मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी (नाम न छापने की शर्त पर) ने कहा, "यह एक उच्च-स्तरीय बैठक होगी, इसलिए दोनों देशों के बीच चर्चा के एजेंडे का खुलासा करने का यह सही समय नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जल बंटवारे और बाढ़ चेतावनी तंत्र के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाए."
गंगा जल बंटवारे संधि पर हस्ताक्षर
जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, फरक्का में गंगा/गंगा जल के बंटवारे के लिए वर्ष 1996 में बांग्लादेश के साथ गंगा जल बंटवारे संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो 2026 में समाप्त होने वाली है. गौरतलब है कि संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) के ढांचे के तहत, आपसी हित के सभी जल संबंधी मुद्दों पर बांग्लादेश के साथ तकनीकी स्तर की बैठकें होती रहती हैं.
ऐसी पिछली बैठक मार्च 2025 में हुई थी, जिसने डेटा शेयरिंग और संयुक्त निगरानी के लिए एक संरचित मंच प्रदान किया. उपरोक्त चर्चाओं की तैयारी के लिए केंद्र सरकार नियमित रूप से पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श करती है.
विदेश राज्य मंत्री का बयान
केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हाल ही में लोकसभा को सूचित किया, "पश्चिम बंगाल सरकार के एक अधिकृत प्रतिनिधि ने 23 अक्टूबर 2023, 15 मार्च 2024, 31 मई 2024 और 26 मार्च 2025 को इस मामले पर हुई अंतर-मंत्रालयी चर्चाओं में भाग लिया, जहां एक सामूहिक दृष्टिकोण तैयार किया गया. पेयजल और औद्योगिक जल आवश्यकताओं पर सभी हितधारकों से भी सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें सरकार के विचार तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है."
जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं, भारत और बांग्लादेश की जेआरसी का गठन वर्ष 1972 में आम, सीमा और सीमा पार नदियों पर आपसी हित के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक द्विपक्षीय तंत्र के रूप में किया गया था.
