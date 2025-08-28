ETV Bharat / bharat

भारत-बांग्लादेश सीमा बल उग्रवादियों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई करेंगे - BSF BGB MEET

भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर अपराध रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया

Border Security Force and Border Guard Bangladesh officials held a joint meeting in Dhaka
सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के अधिकारियों ने ढाका में एक संयुक्त बैठक की (Photo: BSF)
Published : August 28, 2025 at 10:05 PM IST

नई दिल्ली: भारत और बांग्लादेश ने सामूहिक रूप से किसी भी उग्रवादी समूह और उनकी गतिविधियों के प्रति शून्य सहिष्णुता दिखाने और वास्तविक समय की जानकारी के आधार पर संबंधित सीमा पर कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की है. यह बात सीमा सुरक्षा बल (BSF) और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के बीच चार दिवसीय महानिदेशक स्तर की सीमा समन्वय बैठक के बाद एक संयुक्त बयान में कही गई है.

दोनों देशों के महानिदेशकों की गुरुवार को हुई बैठक में सीमापार उग्रवादी समूहों और संदिग्ध शिविरों का मुद्दा एक प्रमुख एजेंडा था. इसमें ऐसे किसी भी समूह और उनकी गतिविधियों के प्रति शून्य सहनशीलता दिखाने पर सहमति जताई गई.

वहीं संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों पक्ष वास्तविक समय की जानकारी के आधार पर अपनी-अपनी सीमा पर समवर्ती कार्रवाई करेंगे. भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों ने 25 से 28 अगस्त तक ढाका के पिलखाना स्थित बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश मुख्यालय में महानिदेशक स्तरीय समन्वय सम्मेलन आयोजित किया.

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने किया, जबकि बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफज्जमां सिद्दीकी ने किया.

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की चिंताओं की सराहना की तथा समन्वित गश्त बढ़ाने, सतर्कता बढ़ाने और ईमानदार प्रतिबद्धताओं जैसे अतिरिक्त एहतियाती उपायों को अपनाकर सीमा पार अपराध को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की.

बीएसएफ और बीजीबी ने जन जागरूकता कार्यक्रमों को तीव्र करके, संवेदनशील क्षेत्रों में उपयुक्त सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम चलाकर, सीमावर्ती लोगों को अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) की पवित्रता के बारे में शिक्षित करके और अपराधियों/निवासियों को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने से रोककर हमले और सीमा अपराध की घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए संयुक्त प्रयास करने पर भी सहमति व्यक्त की.

दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के 150 गज के भीतर लंबित विकास कार्यों की सहमति के लिए संबंधित उच्च अधिकारियों के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करने पर पारस्परिक सहमति व्यक्त की.

संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है, "दोनों पक्ष आपसी सहमति के आधार पर और अनावश्यक बाधा के बिना संयुक्त नदी आयोग द्वारा अनुमोदित साझा सीमावर्ती नदियों के किनारे नदी तट संरक्षण कार्यों को सुविधाजनक बनाने पर भी सहमत हुए."

बीएसएफ ने एकल पंक्ति बाड़ (SRF) के शीघ्र निर्माण के एजेंडे पर ज़ोर दिया, जिसमें रक्षा क्षमता नहीं है और यह सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने और उन्हें रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय होगा. दोनों पक्षों ने एकल पंक्ति बाड़ लगाते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने पर सहमति व्यक्त की.

दोनों पक्षों ने विभिन्न नशीले पदार्थों (विशेष रूप से याबा), आग्नेयास्त्रों, एफआईसीएन, सोने आदि जैसे प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी के खतरे को रोकने में समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (CBMP) के महत्व पर प्रकाश डाला और वास्तविक समय की जानकारी साझा करने और सक्रिय तस्करी विरोधी प्रयासों के माध्यम से तस्करी को रोकने के लिए सतर्क और दृढ़ रहने पर सहमति जताई.

संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है, "बीएसएफ और बीजीबी ने सीमावर्ती लोगों को अंतरराष्ट्रीय सीमा के उल्लंघन/अवैध पारगमन/घुसपैठ, तस्करी, मानव तस्करी, सीमा स्तंभों को उखाड़ने और अन्य सीमा पार अपराधों से बचने के लिए जागरूक करने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की."

सीमा सुरक्षा बल भारत और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच यह उच्चतम स्तर की वार्ता हर साल दो बार आयोजित की जाती है - एक बार भारत और एक बार बांग्लादेश में, जो दोनों सीमा सुरक्षा बलों को मजबूत प्रणालियां स्थापित करने में सुविधा प्रदान करती है जिसके माध्यम से सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन में सहयोग सुनिश्चित किया जाता है.

दोनों सेनाओं के बीच पिछला समन्वय सम्मेलन 17 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था. अगला महानिदेशक स्तरीय सम्मेलन अगले वर्ष मार्च माह में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा.

