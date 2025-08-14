मोहम्मद अशरफ गनाई

राजौरी: भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर के ऊबड़-खाबड़ और जंगली इलाकों, विशेषकर जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपने सैनिकों के लिए जंगल युद्ध प्रशिक्षण तेज कर दिया है.

जंगल युद्ध, या वुडलैंड युद्ध, अत्यधिक वनाच्छादित क्षेत्रों में सैन्य गतिविधि है, जहां अत्यधिक जलवायु, भूभाग और अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. जम्मू और कश्मीर में, जहां एक बड़ा क्षेत्र 'चुनौतीपूर्ण भूभाग' में आता है, सेना ने आधुनिक निगरानी उपकरण तैनात किए हैं, जिनमें विशिष्ट कैमरे, ड्रोन और क्वाडकॉप्टर शामिल हैं. सैनिक नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर बंकर बस्टर अभ्यास भी करते हैं.

राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में, सेना के जवान, आधुनिक राइफलों और अन्य हथियारों से लैस होकर जंगल युद्ध का प्रशिक्षण ले रहे हैं. मीडिया के साथ ईटीवी भारत ने इस इलाके का दौरा किया और सेना के जवानों के कठिन जंगल युद्ध प्रशिक्षण को कवर किया.

सेना ने कहा कि इस समय सबसे बड़ी ऑपरेशनल चुनौती जंगलों में छुपकर हमले करने वाले आतंकवादियों से निपटना है. रणनीति में बदलाव को देखते हुए, सेना ने वन क्षेत्रों में प्रशिक्षण बढ़ा दिया है ताकि सैनिक त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो सकें.

प्रशिक्षण में छिपे हुए लक्ष्यों पर निशाना साधना और छिपकर अचानक हमला करने वाले आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया अभ्यास शामिल है. नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ, खासकर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा जंगल के रास्तों से घुसपैठ की बढ़ती चिंता को देखते हुए, सेना उन्नत जंगल युद्ध क्षमताओं के माध्यम से सामरिक बढ़त हासिल करने के लिए उत्सुक है.

रोबोटिक म्यूल की तैनाती

सेना में हाल ही में शामिल किए गए रोबोटिक म्यूल (Robotic Mule) की नियंत्रण रेखा पर परिचालन तैनाती शुरू कर दी गई है. ईटीवी भारत ने सुंदरबनी सेक्टर के घने जंगलों में गश्त के दौरान सेना द्वारा इन म्यूल की तैनाती का बारीकी से अवलोकन किया है.

यह नया उपकरण निगरानी और युद्ध के लिए अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करने की दिशा में उठाए गए कदमों की श्रृंखला का एक हिस्सा है. रोबोटिक म्यूल, जिसे रोबोटिक मल्टी-यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट (MULE) भी कहा जाता है, को पिछले साल उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपयोग के लिए सेना में शामिल किया गया था. सीढ़ियों और पहाड़ियों पर चढ़ने और 15 किलोग्राम से अधिक भार ले जाने की क्षमता के साथ, यह पहली बार वन सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त कर रहा है.

जब सैनिक गश्त पर जाते हैं, तो रोबोटिक खच्चर को आमतौर पर उनके आगे कुछ मीटर की दूरी पर तैनात किया जाता है ताकि आतंकवादी गतिविधि या छिपे हुए विस्फोटकों जैसे खतरों की पहचान की जा सके, इससे पहले कि वे सैनिकों के लिए खतरा पैदा करें. यह वस्तुओं की पहचान के लिए इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स और इन्फ्रारेड सिस्टम का उपयोग करता है और नदियों के साथ-साथ कठिन इलाकों को भी पार कर सकता है.

सेना के अधिकारियों का दावा है कि रोबोटिक खच्चर न सिर्फ निगरानी क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि मानव जीवन के लिए जोखिम को भी खत्म करता है और यह सुनिश्चित करता है कि अग्रिम पंक्ति के सैनिकों तक महत्वपूर्ण आपूर्ति पहुंचती रहे.

भारत में निर्मित ड्रोन से निगरानी

भारत में निर्मित ड्रोन 'स्विच मिनी यूएवी' (Switch Mini UAV) का उपयोग भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा पर 10 किलोमीटर तक के दायरे में निगरानी के लिए किया जा रहा है. इस यूएवी में एक ऊर्ध्वाधर लैंडिंग प्रणाली है, इसलिए इसे टेकऑफ या लैंडिंग के लिए हेलीपैड की आवश्यकता नहीं होती है.

मिशन के दौरान इसे संचालित करने वाले सैन्य अधिकारियों के अनुसार, उच्च-ऊंचाई वाला स्विच यूएवी हेलीकॉप्टर की तरह लंबवत उड़ान भर सकता है और फिर कम तापमान, तेज हवाओं और कम वायु घनत्व जैसी विपरीत स्थितियों में भी पारंपरिक विमान की तरह उड़ान भर सकता है. इसे सेना के जवान पीठ पर ले जा सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ तैनात किया जा सकता है, जो विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में एक प्रभावी "आसमान में आंख" के रूप में कार्य करता है.

बंकर-बस्टर अभ्यास

सुरंगों, बंकरों और आतंकवादियों द्वारा बनाए गए ठिकानों में तेजी से हो रही प्रगति के कारण बदलते सुरक्षा परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाते हुए, सैनिक बंकर-बस्टर अभ्यास में विशेषज्ञता प्राप्त करके अपने कौशल में सुधार कर रहे हैं. ये अभ्यास, जिसमें उन्नत तकनीक का प्रदर्शन और आतंकवादी ठिकानों का सफाया भी शामिल है, नियंत्रण रेखा पर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं. बंकर-बस्टर टीमें नियंत्रण रेखा पर किसी भी संभावित खतरे को बेअसर करने में सक्षम हैं.

