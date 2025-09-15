ETV Bharat / bharat

भारत-अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में सुधार के संकेत, 16 सितंबर को होगी वार्ता

भारत-अमेरिका के बीच अटके व्यापारिक रिश्तों को फिर से रफ्तार देने की कोशिशें तेज हो रही हैं.

India US Trade
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो) (ANI)
Published : September 15, 2025 at 7:45 PM IST

सौरभ शुक्ला.

नई दिल्लीः रूस से कच्चे तेल आयात और अमेरिकी टैरिफ विवाद के कारण भारत-अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते में कड़वाहट आ गयी है. अब, भारत-अमेरिका के बीच अटके व्यापारिक रिश्तों को फिर से रफ्तार देने की कोशिशें तेज हो रही हैं. भारत और अमेरिका के बीच 16 सितंबर को व्यापार वार्ता होगी. अमेरिकी चीफ ट्रेड नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच अपनी टीम के साथ सोमवार को भारत पहुंचेंगे. मंगलवार को पूरे दिन चर्चा होगी, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर फोकस रहेगा.

वाणिज्य मंत्रालय के सचिव सुनील बर्थवाल ने इसकी की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि भारत अब न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बल्कि कई अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTA) के लिए तैयार है. हम विभिन्न मिशनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं ताकि अन्य देशों को हमारी जीएसटी सुधारों और चल रही FTA पहलों के बारे में सूचित किया जा सके. हमारी व्यापार वार्ता क्षमता में काफी सुधार हुआ है, और कई उत्पादों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOPs) अब लागू हैं. बर्थवाल ने कहा, हम और अधिक FTAs के साथ आगे बढ़ने के लिए अच्छी तरह तैयार हैं.

वाणिज्य मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के 5 दौर पहले ही हो चुके हैं. छठा दौर मूल रूप से 25-29 अगस्त 2029 के लिए निर्धारित था लेकिन स्थगित कर दिया गया था. अब इस सप्ताह की बैठक छठे दौर की बातचीत का प्रतीक होगी. विदेश मंत्रालय भी चर्चा में भाग लेगा, जिसमें अन्य हितधारक भी शामिल होंगे.

India US Trade
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो) (IANS)

बैठक से मुख्य अपेक्षाएंः

अमेरिकी पक्ष की मुख्य अपेक्षाओं में से एक यह है कि भारत व्यापार चर्चा के दौरान रूस से कच्चे तेल के आयात को कम करने का वादा करे. अमेरिकी टैरिफ संबंधी चिंताओं का जवाब देते हुए, वाणिज्य सचिव ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ निरंतर संवाद में है और उनकी दृष्टिकोण को समझने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा कि भारत टैरिफ सहित सभी प्रमुख मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है.

ट्रंप-मोदी हस्तक्षेप के बाद वार्ताः

व्यापार वार्ता में नई गति पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 10 सितंबर के पोस्ट के बाद आई है. अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखते हुए, ट्रंप ने कहा, "मैं घोषणा करने के लिए प्रसन्न हूं कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को हल करने के लिए वार्ता जारी रख रहे हैं. मैं आगामी सप्ताहों में अपने बहुत अच्छे मित्र, प्रधानमंत्री मोदी से बात करने का इंतजार कर रहा हूं. मुझे यकीन है कि दोनों महान देशों के लिए सफल समापन में कोई कठिनाई नहीं होगी!"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, "भारत और अमेरिका करीबी मित्र और प्राकृतिक साझेदार हैं. मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को खोलने का रास्ता प्रशस्त करेगी. हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए काम कर रही हैं. मैं भी ट्रंप राष्ट्रपति से बात करने का इंतजार कर रहा हूं. हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्ज्वल, अधिक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए साथ काम करेंगे."

India and US Trade
अगस्त तक के व्यापार के आंकड़े. (@RBI)

अगस्त तक के व्यापार आंकड़ेः

भारत के माल निर्यात ने अगस्त 2025 में 6.7 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, जो 35.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि अगस्त 2024 में यह 32.89 अरब अमेरिकी डॉलर था. इसी समय, आयात 10.12 प्रतिशत घटकर 61.59 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल के समान अवधि में 68.53 अरब अमेरिकी डॉलर से कम है. नतीजतन, व्यापार घाटा भी काफी कम होकर 26.49 अरब डॉलर रह गया, जो अगस्त 2024 के 35.64 अरब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कम है.

अमेरिका भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य बना हुआ है और अमेरिका को निर्यात पिछले साल की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है. अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच भारत ने अमेरिका को 40.39 अरब डॉलर मूल्य के सामान निर्यात किए, जो पिछले साल की समान अवधि के 34.21 अरब डॉलर से अधिक है. इसके अलावा, अगस्त 2025 में चीन से आयात भी पिछले साल की समान अवधि की तुलना में बढ़ा है. वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, भारत-यूरोपीय संघ FTA पर 14वां दौर ब्रुसेल्स में 6 से 10 अक्टूबर तक निर्धारित है.

India US Trade
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो) (ANI)

FIEO का व्यापार आंकड़ों पर प्रतिक्रियाः

व्यापार आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए FIEO (Federation of Indian Export Organisations) के अध्यक्ष एस सी राल्हन ने कहा कि अगस्त 2025 के लिए निर्यात में 6.7% की सालाना वृद्धि भारत के निर्यात क्षेत्र के लिए स्वागतयोग्य और प्रोत्साहन देने वाली है. खासकर वैश्विक प्रतिकूलताओं और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच 10% से अधिक की आयात में कमी ने भी व्यापार घाटे को कम करने में मदद की है, जो अब पिछले साल के समान महीने की तुलना में काफी कम है.

अप्रैल से अगस्त 2025-26 की अवधि में भारत के संचयी माल निर्यात 184.13 अरब डॉलर पर पहुंचे, जबकि आयात 306.52 अरब डॉलर दर्ज किया गया। FIEO प्रमुख ने आने वाले महीनों में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि इस गति को बनाए रखा और निर्यात वृद्धि को तेज किया जा सके. उन्होंने कहा, हमें व्यापार करने की आसानी, तेज व्यापार सुविधा, कौशल विकास और वैश्विक बाजारों तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना होगा.

उन्होंने सरकार से एमएसएमई के लिए बढ़े हुए समर्थन और निर्यात प्रोत्साहनों के समय पर वितरण की अपील की ताकि हमारे निर्यातक वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बने रहें, खासकर जब वैश्विक प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं टैरिफ संकट का सामना कर रही हैं. FIEO आशावादी है कि रणनीतिक धक्के और वैश्विक बाजार स्थिरता के साथ, भारत वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अपनी व्यापार प्रदर्शन को और मजबूत करने की स्थिति में है.

India US Trade
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो) (ANI)

गैर-पेट्रोलियम निर्यातः

भारत के माल निर्यात ने अगस्त 2025 में प्रोत्साहन देने वाली वृद्धि दिखाई, जो कई प्रमुख क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन से संचालित थी. विशेष रूप से, इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में 25.93 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हुई, जो अगस्त 2024 के 2.32 अरब से बढ़कर इस साल 2.93 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई. इंजीनियरिंग सामान ने भी गति में योगदान दिया, निर्यात 4.91 प्रतिशत बढ़कर 9.90 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया. रत्न और आभूषण निर्यात में 15.57 प्रतिशत की मजबूत छलांग लगी, जो 2 अरब से बढ़कर 2.31 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई.

इस बीच, पेट्रोलियम उत्पादों में 6.54 प्रतिशत की स्थिर वृद्धि हुई, जो 4.48 अरब अमेरिकी डॉलर छू गई और दवाओं एवं फार्मास्यूटिकल्स निर्यात 6.94 प्रतिशत चढ़कर 2.51 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया. कुल मिलाकर, अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच संचयी गैर-पेट्रोलियम निर्यात 158.07 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि के 147.25 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 7.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

