ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाकिस्तान के बीच 'संपर्क', बाढ़ को लेकर दी गई जानकारी - INDIA ALERTS PAKISTAN

भारत ने पाकिस्तान को तवी नदी में बाढ़ को लेकर किया आगाह (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2025 at 1:48 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 2:04 PM IST

नई दिल्ली/इस्लामाबाद : ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान से संपर्क किया है. भारत ने इंसानी फर्ज निभाते हुए पाकिस्तान को बाढ़ को लेकर आगाह किया है. तवी नदी में संभावित बाढ़ को लेकर पाकिस्तान को सूचना दी गई है. हालांकि, इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है.

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने सोमवार को पाकिस्तान को तवी नदी में संभावित बाढ़ को लेकर जानकारी साझा की. पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि (IWT) स्थगित होने के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को तवी नदी में संभावित बाढ़ के बारे में आगाह किया है.

आधिकारिक सूत्रों के हवाले से द न्यूज ने बताया कि भारत ने संभावित बाढ़ के बारे में जानकारी साझा करने के लिए पाकिस्तान से संपर्क किया है. हालांकि, भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी ने भी इस घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. आमतौर पर ऐसी जानकारी सिंधु जल आयुक्त के माध्यम से साझा की जाती है.

सूत्रों का हवाला देते हुए अखबार ने दावा किया कि भारत ने जम्मू में तवी नदी में संभावित बाढ़ को लेकर पाकिस्तान को आगाह किया है. इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन ने रविवार 24 अगस्त को यह चेतावनी दी.

दोनों देशों के बीच पहली बार संपर्क
अखबार ने सूत्रों के हवाले से कहा कि मई में पाकिस्तान-भारत संघर्ष के बाद से यह दोनों देशों के बीच पहला बड़ा संपर्क है. उसने आगे कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारत की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर चेतावनी जारी की है.

सिंधु जल संधि स्थगित
बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाए, जिनमें 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था. विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई सिंधु जल संधि 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के वितरण और उपयोग को नियंत्रित करती रही है.

पाकिस्तान के अधिकांश हिस्सों में बारिश की चेतावनी
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने 30 अगस्त तक पाकिस्तान के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. एनडीएमए की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब देश 26 जून से 20 अगस्त तक पहले आए मानसून से जूझ रहा है, जिसमें शनिवार तक 788 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 1,018 लोग घायल हुए हैं.

